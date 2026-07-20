Mikkelin Musiikkijuhlien myynti ennätysvauhdissa

-Edellinen festivaalin lipunmyyntiennätys on kesältä 2025. Nyt tuo ennätys tavoitettiin tässä noin viikko ennen tapahtuman alkua, toteaa festivaalijohtaja Mirva Helske. -Lippuja kaikkiin konsertteihin on kuitenkin vielä tarjolla!

-Kulttuurin vaikeaa rahoitustilannetta seuratessa olemme pari vuotta keskittyneet aika intensiivisesti oman lipunmyyntituoton parantamiseen. Meidän myyntitiimin Riina Pyöttiön kanssa tehty työ alkaa nyt tuottaa hedelmää, Helske kiittelee. -Kiva, että mekin päästiin tähän jengiin, nyt kun hyviä uutisia kävijävirtojen piristymisestä on tullut vähän muiltakin festarikollegoilta Finland Festivalsin kautta.

-Lisävauhtia myyntiin on tuonut meidän uusi avaus, 5.8. Helsingin Musiikkitalon konsertti, jossa Santtu-Matias Rouvali johtaa Gabriela Monteron Latin Concerton Suomen kantaesityksen säveltäjän toimiessa pianosolistina. Helsinkiin on vielä jokunen sata lippua tarjolla ja Musiikkitalolla voi tutustua samalla myös Rakastu Mikkeliin -messujen laajan maksuttomaan tarjontaan, Helske vinkkaa.

-Mutta on Mikkelissäkin moneen konserttiin myyty tässä vaiheessa edellisvuotta enemmän lippuja. Yleisöämme ehkä kiinnostaa nähdä nämä taiteilijat lavalla Lontoon legendaarisen Philharmonia Orchestran kanssa. Santtu-Matias Rouvalin johtaessa solisteina ovat Gabriela Montero ja sopraano Silja Aalto, Erkki Lasonpalolla taas nuori viulisti Lilja Haatainen. Haluan ajatella, että myyntiin vaikuttavat myös onnistuneet konserttikokonaisuudet, jotka Erkin ja vierailevan orkesterin kanssa suunniteltiin.

-Mikkelissä musiikkilajeja yhdistelevät konsertit ovat olleet kuulijoiden mieleen. 1.8. Avajaiskonsertti on Angelika Klasin tähdittämä Tango Buenos Aires ja 4.8. kuullaan Pepe Willbergin Elämältä kaiken sain -juhlakonsertti. Näihin konsertteihin on tehty uudet sovitukset, joissa Henrik Sandåsin tangotrion ja Pepe Willbergin bändin soinnit yhdistyvät Mikkelin kaupunginorkesterin jousistoon, Helske kertoo.

-Olemme tottakai valtavan kiitollisia festivaalin vakituiselle yleisölle, joka on jälleen tänäkin vuonna saapumassa Mikkeliin meiltä ja kauempaa. Ilman kuulijoita emme tällaista juhlaa tietenkään voisi toteuttaa.