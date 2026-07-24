Kaksi kolmesta lapsesta Länsi-Euroopassa altistui äärimmäisille helleaalloille alkuvuonna
29.7.2026 05:05:00 EEST | Pelastakaa Lapset ry | Tiedote
Pelastakaa Lasten tuore analyysi kertoo, että kaksi kolmesta lapsesta Länsi-Euroopassa on jo altistunut äärimmäisille helleaalloille tänä vuonna. Ennätyksellinen kuumuus vaarantaa lasten terveyttä, häiritsee koulunkäyntiä ja koettelee erityisesti jo ennestään haavoittavassa asemassa olevia lapsia.
Äärimmäisille helleaalloille altistuneiden lasten määrä on tänä vuonna ollut jo yli kolme kertaa suurempi kuin koko vuonna 2025, kertoo Pelastakaa Lasten uusi analyysi.
Pelastakaa Lapset analysoi satelliittikuvia lämpötiloista, jotka kattavat kaikki maailman alueet. Seurantajakso oli tammikuun alusta heinäkuun 14. päivään. Järjestö määritteli äärimmäisen helleaallon kolmeksi peräkkäiseksi päiväksi, joiden lämpötila sijoittuu kyseisessä paikassa viimeisten 30 vuoden aikana mitattujen lämpötilojen ylimpään 1 prosenttiin.
Saksassa äärimmäiselle kuumuudelle altistuneiden lasten määrä vuoden kuuden ensimmäisen kuukauden aikana oli suurempi kuin viiden edellisen vuoden aikana yhteensä. Isossa-Britanniassa äärimmäiselle kuumuudelle altistui samana ajanjaksona 10 miljoonaa lasta eli kolme neljästä lapsesta. Määrä on suurempi kuin minään yksittäisenä vuonna viimeisten 30 vuoden aikana.
Kuumuus uhkaa erityisesti haavoittavassa asemassa olevia lapsia
Pelastakaa Lasten mukaan äärimmäinen kuumuus koettelee erityisesti lapsia, jotka ovat jo ennestään haavoittavassa asemassa esimerkiksi köyhyyden, pakolaisuuden, vammaisuuden tai perussairauden vuoksi.
”Monille ihmisille, erityisesti kroonisten sairauksien kanssa eläville, tämä kuumuus ei ole vain epämukavaa, vaan se on vaarallista. Joillekin helleaalto tarkoittaa jäätelöä, päivää puistossa tai tuulettimen käynnistämistä. Toisille se tarkoittaa nestehukkaa, uupumusta, huimausta ja kipua. Lääkityksen hallinta voi vaikeutua ja olemassa olevat sairaudet pahentua", kertoo16-vuotias Zainab, Pelastakaa Lapset Iso-Britannian ilmastovaikuttaja.
Ihmisen aiheuttama ilmastonmuutos tekee helleaaltojen, kuivuuden ja metsäpalojen kaltaisista äärimmäisistä sääilmiöistä yhä yleisempiä ja voimakkaampia. Pelastakaa Lasten analyysi osoittaa, että äärimmäiset helleaallot koskettavat nyt maailmanlaajuisesti huomattavasti suurempaa määrää lapsia kuin sukupolvi sitten. 1990- ja 2000-luvuilla noin joka kymmenes lapsi maailmassa altistui vuosittain äärimmäiselle helleaallolle. 2020-luvulla tähän mennessä osuus on noussut keskimäärin joka seitsemänteen lapseen.
Lasten suojeleminen vaatii kiireellisiä ilmastotoimia
Pelastakaa Lasten ja Vrije Universiteit Brusselin viime vuonna julkaisemassa raportissa todettiin, että lähes kolmasosa vuonna 2020 syntyneistä maailman lapsista eli noin 38 miljoonaa lasta voitaisiin säästää koko elämän kestävältä ennennäkemättömältä äärimmäiselle kuumuudelle altistumiselta, jos onnistumme rajoittamaan maapallon lämpenemisen 1,5 celsiusasteeseen vuoteen 2100 mennessä.
Vaarallisen kuumuuden terveysriskit ovat erityisen vakavia pienille lapsille, sillä heidän kehonsa on edelleen kehittymässä ja heidän kykynsä säädellä ruumiinlämpöään on heikompi. Helleaaltojen aikana lapset ovat suuressa vaarassa kärsiä elektrolyyttitasapainon häiriöistä, kuumeesta sekä hengitystie- ja munuaissairauksista.
Tällainen ennennäkemätön kuumuus häiritsee myös lasten koulunkäyntiä. Kesäkuussa Ranskassa ja Isossa-Britanniassa kouluja jouduttiin sulkemaan tai niiden aikatauluja muuttamaan lasten suojelemiseksi vaaralliselta kuumuudelta lämpötilojen noustessa voimakkaasti.
”Viime kuukausina olemme nähneet ilmastokriisin aiheuttavan sietämätöntä kuumuutta eri puolilla Eurooppaa. Tällainen kuumuus vahingoittaa lasten terveyttä, häiritsee heidän untaan ja koulunkäyntiään sekä pysäyttää peruspalveluiden toiminnan. Pelkäämme myös, että sadot tuhoutuvat ja ruoan hinnat nousevat kuumuuden seurauksena aikana, jolloin perheillä on jo ennestään vaikeuksia selviytyä”, kertoo Pelastakaa Lasten vanhempi ilmastoasiantuntija ja maailmanlaajuisen ilmastovaikuttamisen johtaja Matilde Angeltveit.
Pelastakaa Lapset vaatii, että lasten erityinen haavoittuvuus ilmastonmuutoksen vaikutuksille tunnustetaan, ilmastotoimiin osoitetaan riittävästi laadukasta ja kohtuuhintaista rahoitusta pienituloisille ja keskituloisille maille sekä fossiilisten polttoaineiden käytöstä ja niiden tukemisesta luovutaan kiireellisesti.
Tiedoksi toimituksille:
Zainab ja Matilde ovat molemmat median haastateltavissa tällä viikolla englanniksi.
Lisätietoja ja haastattelujen järjestämistä varten voitte olla yhteydessä Emily Wightiin, Pelastakaa Lasten kansainväliseen mediasuhdepäällikköön: Emily.Wight@savethechildren.org
Median päivystysnumero normaalin työajan ulkopuolella (BST): media@savethechildren.org.uk / +44 (0)7831 650409
Pelastakaa Lasten raportti: Save the Children’s Resource Centre | The most comprehensive source of information on Child Rights.
Tietokannassa Länsi-Eurooppaan kuuluvat maat: Itävalta, Belgia, Kypros, Tšekin tasavalta, Tanska, Viro, Suomi, Ranska, Saksa, Kreikka, Unkari, Islanti, Irlanti, Italia, Latvia, Liettua, Luxemburg, Malta, Alankomaat, Norja, Puola, Portugali, Slovakian tasavalta, Slovenia, Espanja, Ruotsi, Sveitsi, Yhdistynyt kuningaskunta
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Mira AhlstedtViestinnän asiantuntijaPelastakaa Lapset ry
Kansainväliset teemat, kehitysyhteistyö, humanitaarinen apu ja kontaktit maatoimistoihin
Pelastakaa Lapset ry
Pelastakaa Lapset on maailman johtava sitoutumaton lapsijärjestö ja lastensuojelun ammattilainen. Turvaamme jokaisen lapsen oikeuden elämään, suojeluun, oppimiseen ja osallisuuteen Suomessa ja maailmalla. Meillä on yli sadan vuoden kokemus lapsen oikeuksien edistämisestä. Tuomme lapset ja aikuiset yhteen rakentamaan pysyvästi parempaa tulevaisuutta. Koska lasten tulevaisuus alkaa nyt.
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