Elojazzeilla ennätysmäärä pääsymaksutonta ohjelmaa

Pääsymaksuttomia keikkoja Qstockin Oulu2026-lavalla 20.7.2026 12:55:49 EEST | Tiedote

Tulevana viikonloppuna Qstock tarjoaa myös kaikille avointa ohjelmaa. Ikärajaton ja pääsymaksuton Oulu2026-lava sijaitsee Linnansaaressa ennen festivaalialueen portteja, joten ohjelmasta pääsee nauttimaan myös ilman festarilippua. Qstock onkin myyty loppuun ennakkoon jo kolmannentoista kerran peräkkäin. Oulu2026-lavan yhteydessä on anniskelualue (K-18), wc:t ja ruokapalveluita.