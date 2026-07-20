Elojazzeilla ennätysmäärä pääsymaksutonta ohjelmaa
28.7.2026 13:40:21 EEST | Oulun kulttuurisäätiö, Oulu2026 | Tiedote
Jazzin saapumisesta Suomeen tulee kuluneeksi sata vuotta. Juhlan kunniaksi Elojazz laajenee yhdessä Oulu2026:n kanssa koko Oulun keskustan kattavaksi nelipäiväiseksi Elojazz Villageksi eli jazzkyläksi 30.7.–2.8.
Jo 38. kertaa järjestettävän Elojazzin esiintyjäkattaus on tänä vuonna poikkeuksellisen laaja ja mielenkiintoinen. Koko Oulun keskustaan 30.7.–2.8 levittäytyvän Elojazz Villagen pääsymaksuttomien konserttien osuus ohjelmistossa on ennätyksellisen suuri: yli puolet liki kolmestakymmenestä konsertista ovat ilmaisia ja kaikille avoimia.
Esiintyjäkattauksesta löytyy sekä paikallista osaamista että New Orleansista saapuvia tähtiartisteja, kuten arvostettu jazztrumpetisti Leroy Jones.
Oulun keskusta täyttyy jazzista
Rotuaarin lavalla perjantaina esiintyvät Kenneth Sjöwall’s Dixie Dudes, Spirit Of New Orleans & Leroy Jones ja jazzvinyylejä pyörittävä DJ Pappa Wolf. Sama kattaus on koettavissa myös lauantaina. Silloin lavalla nähdään myös Madetojan musiikkilukion opiskelijoista koostuva Oulu Youth Jazz Orchestra ja esitysten välissä Swingtanssiryhmä SwingO tarjoaa tanssiopetusta. Molemmat Rotuaarin tapahtumat ovat pääsymaksuttomia ja ikärajattomia.
Rotuaarin lisäksi pääsymaksuttomia konsertteja järjestetään lukuisissa ravintoloissa ja baareissa Oulun keskustassa.
Oluthuone Leskisessä esiintyvät Janette Tuomaala Trio (pe) ja Söderbacka & Matikainen Duo (la). Ravintola Teerenpelissä nähdään Post-Industrial Standards (pe) ja Juho Lapinlampi Pimeä Aine (la).
Jumprun patiolla päästään nauttimaan Arted Quartetista (pe) ja Olli Soikkeli Django Triosta (la). 1barissa jazzvinyylejä soittaa DJ Pappa Wolf sekä perjantaina että lauantaina. Torin Kipparissa molempina päivinä esiintyy New Orleans -henkinen katubändi Arctic Brass Band, joka myös viihdyttää jazzkansaa ympäri Elojazz Villagea.
Festariperjantain ja -lauantain kruunaavat kaikille avoimet jazzjamit ravintola Teerenpelissä kello 23 alkaen.
Lisäksi keskustakirjasto Saaressa on lauantaina kello 13 laaja luento jazzmusiikin 100-vuotisesta historiasta Suomessa. Luennon pitävät saksofonisti ja säveltäjä Eero Koivistoinen ja musiikkitoimittaja Matti Laipio.
Tutustu Elojazz Villagen aikatauluihin ja koko ohjelmistoon osoitteessa elojazz.com.
Elojazz Village on osa Oulu2026:n virallista ohjelmaa ja Oulun juhlaviikkoja.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Kari KuivamäkiFestivaalijohtajaPuh:040 508 0302kari.kuivamaki@elojazz.com
Samu ForsblomOhjelmajohtajaOulu2026Puh:044 703 7558samu.forsblom@oulu2026.eu
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Oulu on Euroopan kulttuuripääkaupunki
Oulu on Euroopan kulttuuripääkaupunki vuonna 2026. Kulttuuripääkaupunkivuosi yltää 39 kumppanikuntaan pohjoisessa Suomessa. Tavoitteena on pysyvä kulttuuri-ilmastonmuutos; pysyvästi rikkaampi kulttuurielämä ja positiivinen muutos alueelle. Kulttuuri-ilmastonmuutos yhdistää kulttuuria, taidetta ja teknologiaa yllättävälläkin tavalla, luo kohtaamisia ja synnyttää vuorovaikutusta.
Oulu2026 tarjoaa tuhansia tapahtumia, teoksia ja elämyksiä! Toiminnasta vastaa Oulun kulttuurisäätiö sr. Oulu2026:n pääyhteistyökumppanit ovat Pohjolan OP ja Kaleva Media.
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