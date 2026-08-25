Muumiperinnöstä Lapin herätyksiin – tarinoiden syksy Kalajärven kappelissa
26.8.2026 07:00:00 EEST | Espoon seurakuntayhtymä | Tiedote
Sophia Jansson, Katja Kettu ja Sami Marte vierailevat syksyllä 2026 Kalajärven kappelissa. Kirjailijailloissa sukelletaan perhehistorioihin, vaiettuihin kohtaloihin ja näkyvän todellisuuden tuolle puolen kurkottaviin tarinoihin.
Kalajärven kappeli järjestää syksyllä 2026 kolme kirjailijailtaa, joissa yleisö pääsee tapaamaan kiinnostavia kirjailijoita ja kuulemaan keskusteluja kirjallisuudesta, elämänkohtaloista sekä uskon ja historian teemoista. Tilaisuuksien haastattelijana toimii pastori Kirsi Muurimäki.
Syksyn ensimmäinen kirjailijailta järjestetään keskiviikkona 9.9., jolloin vieraana on Sophia Jansson. Hän kertoo omaelämäkerrastaan Kolme saarta. Isä, äiti ja minä (2025), joka avaa näkymiä Janssonin suvun vaiheisiin, perhesuhteisiin ja menetyksen kokemuksiin. Jansson tunnetaan myös Moomin Charactersin hallituksen puheenjohtajana sekä Tove Janssonin veljen Lars Janssonin tyttärenä.
Keskiviikkona 28.10. Kalajärven kappeliin saapuu palkittu kirjailija Katja Kettu. Hänen romaaninsa Brita-Kajsa nostaa esiin Lars Levi Laestadiuksen puolison vaietun tarinan ja vie lukijan 1800-luvun Lapin herätysliikkeiden ja suurten elämänvalintojen äärelle. Kettu tunnetaan muun muassa kansainvälistäkin menestystä saavuttaneesta romaanistaan Kätilö.
Syksyn päättää 11.11. Espoon tuomiokirkkoseurakunnan papin Sami Marten kirjailijailta. Marte esittelee esikoisromaaninsa, jonka tapahtumat sijoittuvat espoolaisiin maisemiin. Teos yhdistää hengellisyyttä, mysteeriä ja maagista realismia sekä käsittelee ihmisen sisäisiä kamppailuja näkyvän ja näkymättömän todellisuuden rajapinnassa.
Kirjailijaillat alkavat klo 18 haastattelulla, jonka jälkeen yleisöllä on mahdollisuus esittää kysymyksiä. Kirjamyyntiä nimikirjoituksin. Kahvituksen tuotto Kirkon Ulkomaanavun kautta Ukrainan lasten hyväksi.
Kirjailijaillat syksyllä 2026
- Ke 9.9. klo 18: Sophia Jansson
- Ke 28.10. klo 18: Katja Kettu
- Ke 11.11. klo 18: Sami Marte
Paikka ja aika: keskiviikkoisin klo 18–20 Kalajärven kappeli, Ruskaniitty 3, Espoo.
Iltoihin on vapaa pääsy.
Lisätietoja tapahtumista: espoonseurakunnat.fi/tapahtumat
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Kirsi MuurimäkiSeurakuntapastoriEspoon tuomiokirkkoseurakuntaPuh:050 438 0164kirsi.muurimaki@evl.fi
Ari PaavilainenKirkkoherra, kyrkoherdeEspoon tuomiokirkkoseurakuntaPuh:040 662 4985ari.paavilainen@evl.fi
Kuvat
Linkit
Espoon seurakunnat - Evankelis-luterilainen kirkko Espoossa
Espoon tuomiokirkkoseurakunta, Espoonlahden seurakunta, Leppävaaran seurakunta, Olarin seurakunta, Tapiolan seurakunta ja Esbo svenska församling muodostavat yhdessä Espoon seurakuntayhtymän. Seurakunnissa on yhteensä 156 102 jäsentä. Työntekijöitä on noin 500.
Kirkko Espoossa vahvistaa yhteisönä kristillistä uskoa, tulevaisuuden toivoa ja lähimmäisenrakkautta. Olemme läsnä ihmisten arjessa ja juhlassa.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Espoon seurakuntayhtymä
Barnens val ger barnen en röst25.8.2026 08:00:00 EEST | Pressmeddelande
I höst ordnas i Esbo församlingar barnens val för andra gången i samband med församlingsval. Syftet med barnens val är att stärka barnens delaktighet och ge dem en konkret möjlighet att påverka gemensamma frågor. I år får barnen rösta om innehållet i ett gemensamt barnevenemang; alternativet som får flest röster genomförs våren 2027.
Lastenvaalit antavat lapsille äänen25.8.2026 08:00:00 EEST | Tiedote
Espoon seurakunnissa järjestetään syksyllä lastenvaalit toista kertaa seurakuntavaalien yhteydessä. Lastenvaalien tavoitteena on vahvistaa lasten osallisuutta ja tarjota heille konkreettinen mahdollisuus vaikuttaa yhteisiin asioihin. Tänä vuonna lapset pääsevät äänestämään yhteisen lastentapahtuman sisällöstä, ja voittanut vaihtoehto toteutetaan keväällä 2027.
Jumalanpalvelusyhteisö voi auttaa juurtumaan uuteen kotimaahan – Espoossa alkaa uusi toivottu englanninkielinen luterilainen messu24.8.2026 11:16:44 EEST | Uutinen
Espoon seurakunnissa alkaa uusi viikoittainen täysin englanninkielinen messu 30. elokuuta 2026 lähtien. Messu on sunnuntaisin kello 13 Chapplessa, kauppakeskus Ison Omenan 2. kerroksessa.
New Much-Anticipated Weekly English-Language Lutheran Worship Service Starts in Espoo24.8.2026 11:16:44 EEST | News
Worship Service community can help people integrate in a new home country.
Activities, Clubs and Camps for Primary School Children in Espoo21.8.2026 08:00:00 EEST | Tiedote
Are you looking for a new hobby for your child? Did you know that the Espoo Parishes offer free or affordable activities for children aged 7 to 12? The activities are open to everyone, and church membership is not required. Registration for the children’s activities takes place online in late August and early September.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme