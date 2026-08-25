Espoon seurakuntayhtymä

Muumiperinnöstä Lapin herätyksiin – tarinoiden syksy Kalajärven kappelissa

26.8.2026 07:00:00 EEST | Espoon seurakuntayhtymä | Tiedote

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Sophia Jansson, Katja Kettu ja Sami Marte vierailevat syksyllä 2026 Kalajärven kappelissa. Kirjailijailloissa sukelletaan perhehistorioihin, vaiettuihin kohtaloihin ja näkyvän todellisuuden tuolle puolen kurkottaviin tarinoihin.

Sophia Jansson, Sami Marte ja Katja Kettu ovat alkavan syksyn kirjailijavieraat Kalajärvellä.
Sophia Jansson, Sami Marte ja Katja Kettu ovat alkavan syksyn kirjailijavieraat Kalajärvellä. Kuvat: Marica Rosengård / Siltala; Sami Marte; Niclas Mäkelä / Otava.

Kalajärven kappeli järjestää syksyllä 2026 kolme kirjailijailtaa, joissa yleisö pääsee tapaamaan kiinnostavia kirjailijoita ja kuulemaan keskusteluja kirjallisuudesta, elämänkohtaloista sekä uskon ja historian teemoista. Tilaisuuksien haastattelijana toimii pastori Kirsi Muurimäki.

Syksyn ensimmäinen kirjailijailta järjestetään keskiviikkona 9.9., jolloin vieraana on Sophia Jansson. Hän kertoo omaelämäkerrastaan Kolme saarta. Isä, äiti ja minä (2025), joka avaa näkymiä Janssonin suvun vaiheisiin, perhesuhteisiin ja menetyksen kokemuksiin. Jansson tunnetaan myös Moomin Charactersin hallituksen puheenjohtajana sekä Tove Janssonin veljen Lars Janssonin tyttärenä.

Keskiviikkona 28.10. Kalajärven kappeliin saapuu palkittu kirjailija Katja Kettu. Hänen romaaninsa Brita-Kajsa nostaa esiin Lars Levi Laestadiuksen puolison vaietun tarinan ja vie lukijan 1800-luvun Lapin herätysliikkeiden ja suurten elämänvalintojen äärelle. Kettu tunnetaan muun muassa kansainvälistäkin menestystä saavuttaneesta romaanistaan Kätilö.

Syksyn päättää 11.11. Espoon tuomiokirkkoseurakunnan papin Sami Marten kirjailijailta. Marte esittelee esikoisromaaninsa, jonka tapahtumat sijoittuvat espoolaisiin maisemiin. Teos yhdistää hengellisyyttä, mysteeriä ja maagista realismia sekä käsittelee ihmisen sisäisiä kamppailuja näkyvän ja näkymättömän todellisuuden rajapinnassa.

Kirjailijaillat alkavat klo 18 haastattelulla, jonka jälkeen yleisöllä on mahdollisuus esittää kysymyksiä. Kirjamyyntiä nimikirjoituksin. Kahvituksen tuotto Kirkon Ulkomaanavun kautta Ukrainan lasten hyväksi.

Kirjailijaillat syksyllä 2026

  • Ke 9.9. klo 18: Sophia Jansson
  • Ke 28.10. klo 18: Katja Kettu
  • Ke 11.11. klo 18: Sami Marte

Paikka ja aika: keskiviikkoisin klo 18–20 Kalajärven kappeli, Ruskaniitty 3, Espoo. 
Iltoihin on vapaa pääsy.
Lisätietoja tapahtumista: espoonseurakunnat.fi/tapahtumat

Avainsanat

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Yhteyshenkilöt

Kuvat

Sophia Jansson, Sami Marte ja Katja Kettu ovat alkavan syksyn kirjailijavieraat Kalajärvellä.
Sophia Jansson, Sami Marte ja Katja Kettu ovat alkavan syksyn kirjailijavieraat Kalajärvellä.
Kuvat: Marica Rosengård / Siltala; Sami Marte; Niclas Mäkelä / Otava.
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Katja Kettu.
Katja Kettu.
Niclas Mäkelä / Otava.
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Sami Marte.
Sami Marte.
Sami Marte
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Sophia Jansson.
Sophia Jansson.
Marica Rosengård / Siltala
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Espoon seurakunnat - Evankelis-luterilainen kirkko Espoossa

Espoon tuomiokirkkoseurakunta, Espoonlahden seurakunta, Leppävaaran seurakunta, Olarin seurakunta, Tapiolan seurakunta ja Esbo svenska församling muodostavat yhdessä Espoon seurakuntayhtymän. Seurakunnissa on yhteensä 156 102 jäsentä. Työntekijöitä on noin 500.

Kirkko Espoossa vahvistaa yhteisönä kristillistä uskoa, tulevaisuuden toivoa ja lähimmäisenrakkautta. Olemme läsnä ihmisten arjessa ja juhlassa.

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