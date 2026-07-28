Suomeen 279 000 euron Toto-pelivoitto - Viikonloppuna Teivon Kuninkuusravien Toto75-pelissä jackpot jokaisena kilpailupäivänä

Voittorivin oli tehnyt nettipelaaja Kokkolasta. Kokkolalainen oli pelannut 172,80 euron systeemin ja jakanut sen myyntiin 18 osuuden nettiporukkapeliksi.



Pelin tehneellä kokkolalaisella oli itsellään kaksi osuutta porukkapelistä. Loput 16 osuutta menivät nettipelaajille eri puolelta Suomea.



Peliin osui Rommen Toto64-kierroksen täysosuma, jolla voitti alavoittoineen 279 729 euroa. Jokaisella 9,60 euron porukkaosuudella voitti siis 15 540 euroa.



Päätöskohteessa rivin arvoa nosti Jorma Kontion ohjastama Urano Unico, jota oli pelattu vain 1,32 prosenttia kohteen merkeistä. Porukkapelissä Urano Unico löytyi kolmeen merkkiin.



Myös viidennessä kohteessa Jorma Kontio ajoi yllätysvoiton. Geisha Road Griff oli 4,48 prosenttia pelattu yllättäjä, joka löytyi suomalaisten voittajien porukkapelistä neljään merkkiin.



Voittosysteemi:



1,2,6,9/ 1,4,7,9,11,14/ 4,6,7/ 4,7/ 5,6,7,11/ 3,11,12



Viikonloppuna 31.7.-2.8. Suomessa kilpaillaan vuoden suurin ravitapahtuma Kuninkuusravit Teivossa. Kaikkien aikojen voitokkain pohjoismainen raviohjastaja Jorma Kontio saapuu ohjastamaan ravikuninkuuskilpailussa Evarttia.



Viikonlopun Toto75-peleissä on jackpotit perjantaina, lauantaina ja sunnuntaina. Yhteensä viikonlopun Veikkauksen Toto75-poteissa on jaossa yhteensä jopa miljoona euroa.



Perjantaina 31.7. Teivon Toto75-pelissä on jackpotin myötä jopa 200 000 euron potti. Lauantaina 1.8. Teivon Toto75-pelissä on jackpotin myötä jopa 500 000 euron potti. Sunnuntaina 2.8. Teivon Toto75-pelissä on jackpotin myötä jaossa jopa 300 000 euron potti.



Teivon Toto75-peliaika päättyy perjantaina klo 16.10, lauantaina klo 15 ja sunnuntaina klo 13.30.



Kuninkuusravien kaikki lähdöt ovat Veikkauksen Toto-pelien kohteena ja Veikkauksen TotoTV välittää viikonlopun lähdöt suorina ja ilmaisina lähetyksinä sisäänkirjautuneille asiakkaille www.veikkaus.fi/toto