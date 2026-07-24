Vihreiden varapuheenjohtaja: Berliinin terroristinen Pride-isku ei kiillota äärioikeiston toimintaa

– Berliinin Pride on kokenut järkyttävän islamistisen terroriteon. Tapahtuma kuvaa hyvin viime vuosina noussutta vihaa ja vainoa sateenkaariyhteisöä kohtaan. Islamistiset ryhmät ei kuitenkaan ole ainoita tämän vainon harjoittamisessa. Kukaan ei halua terrorismia. On oikein tuomita tämä teko, mutta samalla on muistettava, että myös äärioikeisto on sortanut ja vainonnut sateenkaariyhteisöä jo vuosikymmenet, myös Suomessa, Pyhälammi muistuttaa.



Berliinin terrori-iskussa kuoli yksi ja ainakin 29 loukkaantui, joista osa vakavasti. Iskun tekijä kuoli poliisin kanssa yhteenotossa. Myös suomalaisia osallistui Berliinin Prideen, ja kaupunki onkin tunnettu monipuolisista sateenkaaritapahtumista.



– Äärioikeiston ja heidän kannattajien tapahtuman tuomitseminen ei tule paikasta, jossa välitetään sateenkaariyhteisöstä. Se tulee paikasta, jossa pyritään käyttämään tapahtunutta keppihevosena rasismiin ja ulkomaalaisvastaisuuteen. Terroristiryhmät ja diktaattorit eivät edusta kokonaisen valtion kaikkia kansalaisia. Jos näin olisi, samalla ajatuksella kaikki suomalaiset voisi leimata suomensisulaisiksi, venäläiset putinisteiksi ja israelilaiset palestiinavastaisiksi. Tiedämme kuitenkin, että tämä ei pidä paikkaansa, Pyhälammi toteaa.