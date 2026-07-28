Veikkaus Oy

Eurojackpotin potti kohoaa 17 miljoonaan

28.7.2026 22:22:43 EEST | Veikkaus Oy | Tiedote

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Eurojackpotin arvonnassa ei tiistai-iltana löytynyt täysosumaa, joten perjantaina tarjolla on noin 17 miljoonan euron päävoitto.

Kaksi arvontakonetta oranssinsävyisessä studiossa
Ranskalaisvalmisteiset arvontakoneet nimiltään Venus ja Opale pyörittävät ilmavirran avulla arvonnassa viisi päänumeroa 50:stä ja kaksi tähtinumeroa 12:sta. Veikkaus

Eurojackpotin kierroksen 31/2026 tiistai-illan oikea rivi on 11, 25, 40, 41 ja 45 sekä tähtinumerot 1 ja 5.

Illan suurin voitto matkasi Tanskaan, jossa onnekas voittaja nappasi 5+1-tuloksella hieman yli 1,2 miljoonaa euroa.

5+0-tuloksia löytyi neljä kappaletta ja näillä voitti 173 112,20 euroa. Nämä voitot osuivat Tanskaan, Puolaan, Alankomaihin ja Saksaan.

Suomen suurin voitto meni yhdelle 4+2-tulokselle. Rivillä sai tässä arvonnassa 7 614,50 euron suuruisen voiton.

Milli-pelin tämän illan oikea rivi on 4, 20, 21, 30, 35, 37 ja lisänumero 40. Arvonnassa ei löytynyt yhtään täysosumaa, mutta pienempiä voittoja löytyi 17 331 kappaletta.

Jokeri-pelin tämän illan voittorivi on 9 4 8 0 7 3 0. Arvonnassa löytyi yksi 6 oikein -tulos. 20 000 euron voitto lähti asiakkaalle, joka oli pelannut rivinsä Imatran K-Citymarketissa.

Lomatonnin voittorivi on Tallinna 62. Lomatonneja voitettiin tänä iltana kolme kappaletta.

Katso kaikki tulokset ja voitonjako

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Kuvat

Kaksi arvontakonetta oranssinsävyisessä studiossa
Ranskalaisvalmisteiset arvontakoneet nimiltään Venus ja Opale pyörittävät ilmavirran avulla arvonnassa viisi päänumeroa 50:stä ja kaksi tähtinumeroa 12:sta.
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