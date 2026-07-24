Kesätyö voi kerryttää oikeutta ansiopäivärahaan – ratkaisevaa on kuukauden aikana maksettu palkka

– Työssäoloehdon kannalta ratkaisevaa ei yleensä ole työsuhteen pituus tai tehtyjen työtuntien määrä, vaan saman kalenterikuukauden aikana maksetun, työssäoloehtoon hyväksyttävän bruttopalkan yhteismäärä, kertoo Avoimen työttömyyskassan hallintojohtaja Kaisa Tikka.

Vuonna 2026 kokonainen työssäoloehtokuukausi kertyy, kun palkkaa maksetaan kalenterikuukauden aikana vähintään 930 euroa. Vähintään 465 euron mutta alle 930 euron palkka kerryttää puolikkaan työssäoloehtokuukauden. Eri työnantajilta maksetut palkat voidaan laskea yhteen.

– Työelämä on muuttunut. Monen jäsenemme työ muodostuu lyhyistä työsuhteista, keikoista ja osa-aikaisista työsuhteista. Siksi on tärkeää tietää, että myös nämä työt voivat yhdessä kerryttää työssäoloehtoa. Ratkaisevaa on saman kuukauden aikana maksetun hyväksyttävän palkan määrä, sanoo A-kassan Tikka.

A-kassa muistuttaa myös, että työssäoloehtoa kertyy vain kassan jäsenyysaikana tehdystä työstä. Kesätyö onkin monelle ensimmäinen mahdollisuus aloittaa työssäoloehdon kerryttäminen.

– Kesätyön alkaessa kannattaa liittyä kassaan heti. Jos jäsenyyden jättää työsuhteen jälkeen tai työttömyyden alkuun, ennen jäsenyyttä tehty työ ei lähtökohtaisesti kerrytä ansiopäivärahaan vaadittavaa työssäoloehtoa. Kassaan ei pääsääntöisesti voi myöskään liittyä työttömänä, Tikka muistuttaa.

Yksi kesä voi kerryttää useita kuukausia – puolikkaatkin lasketaan

Ansiopäivärahan työssäoloehto täyttyy, kun työntekijälle kertyy yhteensä 12 työssäoloehtokuukautta. Kuukausien ei tarvitse seurata toisiaan, vaan niitä voidaan yleensä huomioida työttömyyttä edeltävältä 28 kuukauden tarkastelujaksolta.

Säännöllisesti maksettu kolmen kuukauden kesätyöpalkka voi siis kerryttää kolme kokonaista työssäoloehtokuukautta, jos hyväksyttävä palkka ylittää jokaisena maksukuukautena 930 euroa. Kesän aikana tehdyt keikat voivat kasvattaa kertymää tai täydentää pienemmäksi jäänyttä kesätyöpalkkaa.

Myös puolikkaat kuukaudet vievät kohti työssäoloehdon täyttymistä. Työssäoloehto voi täyttyä esimerkiksi:

kymmenestä kokonaisesta ja neljästä puolikkaasta kuukaudesta

11 kokonaisesta ja kahdesta puolikkaasta kuukaudesta

24 puolikkaasta kuukaudesta.

Työssäoloehto muodostaa yhden ansiopäivärahan saamisen edellytyksistä. Lisäksi jäsenyysehdon, työvoimapoliittisten edellytysten ja muiden maksamisen ehtojen pitää täyttyä.

Ansiopäivärahaa varten työn täytyy kerryttää työssäoloehtoa työttömyyskassan jäsenyyden aikana.

Kesätyön loppupalkan kaikki erät eivät kerrytä työssäoloehtoa

Työssäoloehtoon hyväksytään vakuutuksenalainen ja vakiintuneena pidettävä palkka. Kaikki työnantajan maksamat erät eivät siksi kasvata työssäoloehdon kertymää.

Esimerkiksi kesätyösuhteen päättyessä maksettava lomakorvaus tai loppupalkkaan sisältyvä lomaraha ei kerrytä työssäoloehtoa. Palkan pitää lisäksi noudattaa työehtosopimusta tai täyttää laissa säädetyt palkkaa koskevat vaatimukset.

A-kassa selvittää palkkatiedot ensisijaisesti tulorekisteristä. Kassa voi kuitenkin pyytää työntekijältä palkkalaskelmia, työsopimuksia tai muita selvityksiä, jos tulorekisteristä eivät käy riittävän tarkasti ilmi esimerkiksi palkan ansainta-aika tai maksamisen peruste.

A-kassa ratkaisee työssäoloehdon tarkan kertymisen ansiopäivärahahakemuksen käsittelyn yhteydessä.