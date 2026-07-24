Kesätyö voi kerryttää oikeutta ansiopäivärahaan – ratkaisevaa on kuukauden aikana maksettu palkka
29.7.2026 07:54:59 EEST | Avoin työttömyyskassa, A-kassa | Tiedote
Kesätyö, yksittäiset keikat ja usealle työnantajalle tehty työ voivat kerryttää oikeutta ansiopäivärahaan. Työssäoloehdon kannalta ratkaisevaa ei yleensä ole työsuhteen pituus tai työtuntien määrä, vaan saman kalenterikuukauden aikana maksetun, työssäoloehtoon hyväksyttävän palkan yhteismäärä.
– Työssäoloehdon kannalta ratkaisevaa ei yleensä ole työsuhteen pituus tai tehtyjen työtuntien määrä, vaan saman kalenterikuukauden aikana maksetun, työssäoloehtoon hyväksyttävän bruttopalkan yhteismäärä, kertoo Avoimen työttömyyskassan hallintojohtaja Kaisa Tikka.
Vuonna 2026 kokonainen työssäoloehtokuukausi kertyy, kun palkkaa maksetaan kalenterikuukauden aikana vähintään 930 euroa. Vähintään 465 euron mutta alle 930 euron palkka kerryttää puolikkaan työssäoloehtokuukauden. Eri työnantajilta maksetut palkat voidaan laskea yhteen.
– Työelämä on muuttunut. Monen jäsenemme työ muodostuu lyhyistä työsuhteista, keikoista ja osa-aikaisista työsuhteista. Siksi on tärkeää tietää, että myös nämä työt voivat yhdessä kerryttää työssäoloehtoa. Ratkaisevaa on saman kuukauden aikana maksetun hyväksyttävän palkan määrä, sanoo A-kassan Tikka.
A-kassa muistuttaa myös, että työssäoloehtoa kertyy vain kassan jäsenyysaikana tehdystä työstä. Kesätyö onkin monelle ensimmäinen mahdollisuus aloittaa työssäoloehdon kerryttäminen.
– Kesätyön alkaessa kannattaa liittyä kassaan heti. Jos jäsenyyden jättää työsuhteen jälkeen tai työttömyyden alkuun, ennen jäsenyyttä tehty työ ei lähtökohtaisesti kerrytä ansiopäivärahaan vaadittavaa työssäoloehtoa. Kassaan ei pääsääntöisesti voi myöskään liittyä työttömänä, Tikka muistuttaa.
Yksi kesä voi kerryttää useita kuukausia – puolikkaatkin lasketaan
Ansiopäivärahan työssäoloehto täyttyy, kun työntekijälle kertyy yhteensä 12 työssäoloehtokuukautta. Kuukausien ei tarvitse seurata toisiaan, vaan niitä voidaan yleensä huomioida työttömyyttä edeltävältä 28 kuukauden tarkastelujaksolta.
Säännöllisesti maksettu kolmen kuukauden kesätyöpalkka voi siis kerryttää kolme kokonaista työssäoloehtokuukautta, jos hyväksyttävä palkka ylittää jokaisena maksukuukautena 930 euroa. Kesän aikana tehdyt keikat voivat kasvattaa kertymää tai täydentää pienemmäksi jäänyttä kesätyöpalkkaa.
Myös puolikkaat kuukaudet vievät kohti työssäoloehdon täyttymistä. Työssäoloehto voi täyttyä esimerkiksi:
- kymmenestä kokonaisesta ja neljästä puolikkaasta kuukaudesta
- 11 kokonaisesta ja kahdesta puolikkaasta kuukaudesta
- 24 puolikkaasta kuukaudesta.
Työssäoloehto muodostaa yhden ansiopäivärahan saamisen edellytyksistä. Lisäksi jäsenyysehdon, työvoimapoliittisten edellytysten ja muiden maksamisen ehtojen pitää täyttyä.
Ansiopäivärahaa varten työn täytyy kerryttää työssäoloehtoa työttömyyskassan jäsenyyden aikana.
Kesätyön loppupalkan kaikki erät eivät kerrytä työssäoloehtoa
Työssäoloehtoon hyväksytään vakuutuksenalainen ja vakiintuneena pidettävä palkka. Kaikki työnantajan maksamat erät eivät siksi kasvata työssäoloehdon kertymää.
Esimerkiksi kesätyösuhteen päättyessä maksettava lomakorvaus tai loppupalkkaan sisältyvä lomaraha ei kerrytä työssäoloehtoa. Palkan pitää lisäksi noudattaa työehtosopimusta tai täyttää laissa säädetyt palkkaa koskevat vaatimukset.
A-kassa selvittää palkkatiedot ensisijaisesti tulorekisteristä. Kassa voi kuitenkin pyytää työntekijältä palkkalaskelmia, työsopimuksia tai muita selvityksiä, jos tulorekisteristä eivät käy riittävän tarkasti ilmi esimerkiksi palkan ansainta-aika tai maksamisen peruste.
A-kassa ratkaisee työssäoloehdon tarkan kertymisen ansiopäivärahahakemuksen käsittelyn yhteydessä.
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Yhteyshenkilöt
Kaisa TikkaHallintojohtaja, Avoin työttömyyskassa A-kassaPuh:050 411 5769kaisa.tikka@a-kassa.fi
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Lisätietoa julkaisijasta
Avoin työttömyyskassa A-kassa on kaikille palkansaajille avoin, yleinen työttömyyskassa. A-kassa on yksi Suomen suurimmista työttömyyskassoista. Yhdessä ammattiliittojen kanssa A-kassa muodostaa jäsenilleen vankan turvan työelämän eri käänteisiin. Ammattiliitot antavat turvaa työelämään, me A-kassassa työttömyyden varalta. Valtaosa jäsenistämme kuuluu kassan lisäksi myös ammattiliittoon.
Työttömyyskassa maksaa jäsenilleen ansiosidonnaista työttömyyspäivärahaa, liikkuvuusavustusta ja muutosturvarahaa. A-kassa tukee jäseniään myös työllisyyspalveluilla, jotka helpottavat työnhakua ja nopeuttavat uudelleentyöllistymistä.
Keskustoimistomme sijaitsee Helsingissä.
Olemme monialainen työttömyysturvan asiantuntija. Monta työtä, monta alaa – yksi työttömyyskassa!
A-kassa.fi
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