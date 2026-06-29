Edullisia harrastuksia, parkkeja ja leirejä espoolaisille alakoululaisille
31.7.2026 08:00:00 EEST | Espoon seurakuntayhtymä | Uutinen
Haussa uusi harrastus koululaiselle? Tiesitkö, että Espoon seurakunnat järjestävät maksutonta tai edullista harrastustoimintaa 7–12-vuotialle lapsille. Harrastustoiminta on avointa eikä edellytä kirkkoon kuulumista. Koululaisten toimintaan ilmoittaudutaan verkossa elo-syyskuun vaihteessa.
11-vuotias Daniel on viihtynyt Suvelan kappelin kokkikerhossa jo pitkään.
– Siellä on tosi kivaa ja saa syödä paljon hyviä ruokia, hän kertoo.
Kerhoon oli helppo tulla, sillä mukana on tuttuja koulusta ja uusia kavereita löytyy nopeasti.
– Täältä saa helposti paljon kavereita, Daniel sanoo.
Lapsille mielekästä tekemistä ja nuorille työkokemusta
Kerhoissa tekeminen on konkreettista ja jokaisella on oma rooli. Suvelan kappelin kokkikerhoa vetävät vapaaehtoiset nuoret.
– Tämä on ratkaisu, jossa kaikki voittavat. Lapset saavat harrastaa ja nuoret saavat työkokemusta, nuorisotyönohjaaja Samuel Laaksonen Espoon tuomiokirkkoseurakunnasta kertoo.
Espoon seurakunnat järjestävät alakouluikäisille iltapäiväparkkeja sekä harrastuskerhoja koodauksesta kokkailuun, sählyyn ja kuoroihin.
Neljäs-seitsemäsluokkalaiset pääsevät halutessaan kokemaan myös ikimuistoisen yön kirkossa. Yö kirkossa -tapahtumissa seikkaillaan ja lopuksi sujahdetaan makuupussiin ja nukutaan yö kirkkosalissa. Yö kirkossa -tapahtumat järjestetään 6.–7.11. Tapiolan kirkossa, 13.–14.11. Kauklahden kappelissa ja 28.–29.11. Espoonlahden kirkossa.
Kouluikäisten toiminta starttaa seurakunnissa syyskuun alussa ja on tauolla koulujen lomaviikkojen ajan. Koulujen lomaviikoilla järjestetään erilaisia retkiä muun muassa seikkailupuistoihin sekä päiväleirejä.
Kerhot ovat avoimia espoolaisille ja monet myös maksuttomia
Harrastuskerhot, iltapäiväparkit, leirit, kuorot ja retket ovat avoimia kaikille seurakunnan alueella asuville espoolaisille alakouluikäisille. Mukaan voi tulla riippumatta siitä, kuuluuko lapsi kirkkoon vai ei.
Suurin osa kerhoista, iltapäiväparkeista, kuoroista ja kursseista on maksuttomia. Osassa peritään edullinen kausimaksu tai pieni materiaalimaksu. Yön yli kestävien leirien hinnat vaihtelevat 25 eurosta 45 euroon. Hinnat pitävät sisällään kuljetukset, majoituksen, ohjelman, ruokailut sekä vakuutuksen. Perheen talouden ollessa tiukoilla maksusta voi anoa maksuvapautusta. Vapautus voidaan myöntää hakemuksen perusteella.
Yhdessä tekemisen lisäksi kouluikäisten toiminta sisältää hartaushetkiä. Hartauksissa hiljennytään yhdessä, kuullaan rakastavasta Taivaan isästä, lauletaan ja rukoillaan.
Parkkeja, leirejä, tapahtumia ja retkiä ohjaavat seurakunnan nuorisotyönohjaajat ja kuoroja puolestaan kanttorit tai musiikkileikkikoulun opettajat. Kerran viikossa kokoontuvia harrastuskerhoja ja kursseja ohjaavat vapaaehtoiset ja tehtävään koulutetut nuoret ja nuoret aikuiset.
Koululaisten toimintaan ilmoittaudutaan verkossa elo-syyskuun vaihteessa nuorten omilla verkkosivuilla:
Leppävaaran seurakunta: nuortensiipi.fi. Ilm. alk. 10.8.
Olarin seurakunta: espoonseurakunnat.fi/olarin-nuoret. Ilm. alk. 17.8.
Tapiolan seurakunta: paheksuvakirahvi.fi. Ilm. alk. 17.8.
Espoonlahden seurakunta: sodesode.fi. Ilm. alk. 31.8.
Espoon tuomiokirkkoseurakunta: lujakallio.fi. Ilm. alk. 1.9.
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Yhteyshenkilöt
Anne SarasmaanuorisotyönohjaajaOlarin seurakuntaPuh:+358503613357anne.sarasmaa@evl.fi
Laura Vähäsarjaviestinnän asiantuntijaEspoon seurakuntien viestintäpalvelutPuh:040 733 9878laura.vahasarja@evl.fi
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Tietoja julkaisijasta
Espoon seurakunnat - Evankelis-luterilainen kirkko Espoossa
Espoon tuomiokirkkoseurakunta, Espoonlahden seurakunta, Leppävaaran seurakunta, Olarin seurakunta, Tapiolan seurakunta ja Esbo svenska församling muodostavat yhdessä Espoon seurakuntayhtymän. Seurakunnissa on yhteensä 154 644 jäsentä. Työntekijöitä on noin 500.
Kirkko Espoossa vahvistaa yhteisönä kristillistä uskoa, tulevaisuuden toivoa ja lähimmäisenrakkautta. Olemme läsnä ihmisten arjessa ja juhlassa.
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