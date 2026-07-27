Orivedellä lasketaan nopeusrajoitusta ja Janakkalassa rakennetaan uusi suojatie – Pirkanmaan ja Kanta-Hämeen pienet liikenneturvallisuuskohteet 2026
29.7.2026 12:41:34 EEST | Sisä-Suomen elinvoimakeskus | Tiedote
Pirkanmaan ja Kanta-Hämeen alueella toteutetaan pieniä liikenneturvallisuuskohteita kesällä 2026. Kohteissa parannetaan jalankulun ja pyöräilyn turvallisuutta ja olosuhteita toteuttamalla suojatiesaarekkeita, lisäämällä suojateitä, varustamalla suojatiemerkkejä näkyvyyttä parantavilla laitteilla, tekemällä pyöräteille uusia linjauksia, lisäämällä katoksia pysäkeille sekä alentamalla nopeusrajoituksia.
Toteutettavat kohteet
Vuonna 2026 toteutetaan yksitoista kohdetta ympäri Pirkanmaata ja Kanta-Hämettä. Työt aloitetaan liikennejärjestelyillä vielä heinäkuun aikana. Töistä aiheutuu häiriötä liikenteelle.
Pirkanmaalla toteutetaan seitsemän kohdetta
- Uutta riista-aitaa rakennetaan vt 3 ja vt 9 Pakkalankulma, Pirkkala–Linnainmaa, Tampere välillä
- Tielle 3381 Enonkunnantien yhteydessä Orivedellä rakennetaan korotettu suojatie ja jalankulkuväylä. Maantien 40 km/h nopeusrajoitusaluetta laajennetaan länteen korotuksen vaatiman osuuden verran. Nykyinen nopeusrajoitus osuudella on 50 km/h
- Lempäälässä tiellä 190 muutetaan Ahtialan pysäkkijärjestelyitä
- Tampereella vt 3 Lakalaivan ramppijärjestelyt
- Tie 14193 Aitoniementiellä hidasteet, pysäkkijärjestelyitä ja liikennemerkkimuutokset
- Nokialla valtatie 12 ja Nokian valtatien 2505 yhteydessä poistetaan suojatie ja muotoillaan liittymää
- Valtatie 12 Sastamalan kaupungissa Sarkiantien ja Tyrväänkylätien risteyksessä rakennetaan saarekkeet
Kanta-Hämeessä toteutetaan neljä kohdetta
- Tie 290 Janakkalan kunnan alueella Hausjärventien ja Tykkivajantien alueella rakennetaan uusi keskisaareke suojatiellä ja tehdään pysäkkimuutoksia
- Janakkalassa Tie 2875 Kirkkotien yli toteutetaan uusi suojatie Eskolantien kohdalle
- Uusi suojatie ja siihen kulku toteutetaan Hämeenlinnan kaupungin alueella tie 3191 Evontie–Ruosuontien läheisyydessä
- Tie 13653 Rengontien ja Heinisillan väliin Hämeenlinnan kaupungin alueella rakennetaan suojatie uuteen sijaintiin ja vanha poistetaan
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Projektipäällikkö Mikko Asunen, Sisä-Suomen Elinvoimakeskus, p. 0295 02 4106
Tietoja julkaisijasta
Uusi Sisä-Suomen elinvoimakeskus palvelee Kanta-Hämeen ja Pirkanmaan asukkaita, yrityksiä ja organisaatioita monipuolisissa alueen elinvoimaa edistävissä tehtävissä – yhdessä ja lähellä.
Sisä-Suomen elinvoimakeskus hoitaa mm. elinkeinoihin, osaamiseen, maahanmuuttoon, kotoutumiseen, maatalouteen, maaseudun kehittämiseen, liikenteeseen ja tienpitoon, alueidenkäyttöön ja luonnon monimuotoisuuteen liittyviä tehtäviä.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Sisä-Suomen elinvoimakeskus
Ponsantiellä liikennehäiriöitä rummun vaihtotyön vuoksi 3.–7.8.2026 välisenä aikana27.7.2026 13:19:30 EEST | Tiedote
Uusimme Kangasalalla Ponsantien (maantie 58) tierummun. Työn aikana liikenne ohjataan yhden ajokaistan kautta liikennevalo-ohjauksella. Jalankulku- ja pyöräilyliikenne ohjataan työmaan ohi erillistä väylää pitkin. Rummun vaihtotyö tehdään 3.–7.8.2026 välisenä aikana.
Päällystystyöt viikolla 31 Pirkanmaalla ja Kanta-Hämeessä27.7.2026 08:00:00 EEST | Tiedote
Päällystystöitä tehdään viikolla 31 Tampereella, Nokialla, Ikaalisissa, Valkeakoskella ja Hausjärvellä. Valmistelevia töitä tehdään Tampereella, Nokialla, Ikaalisissa, Valkeakoskella, Sastamalassa, Lopella ja Hausjärvellä. Tienkäyttäjiltä pyydetään erityistä varovaisuutta työmaiden läheisyydessä ja varaamaan hieman lisää aikaa matkantekoon. Tietyömaiden sijainnin voi tarkistaa etukäteen Fintrafficin Liikennetilanne -palvelusta.
Pukarantie poikki Ikaalisissa rumputyön vuoksi 30.-31.7.202621.7.2026 08:42:14 EEST | Tiedote
Uusimme Ikaalisten Pukarantiellä (Mt 13255) alittavan rummun. Työstä johtuen tie katkaistaan ja ajoneuvoliikenne ohjataan kiertoreitille. Rummun vaihtotyö tehdään 30.–31.7. välisenä aikana.
Äetsäntie poikki Sastamalassa siltatyön vuoksi 27.-29.7.202621.7.2026 08:29:52 EEST | Tiedote
Uusimme Sastamalassa Äetsäntien (maantien 249) alittavan putkisillan. Työn vuoksi tie katkaistaan ja ajoneuvoliikenne ohjataan kiertoreitille. Sillan vaihtotyö tehdään 27.–29.7. välisenä aikana.
Työllisyyskatsaus │ Maakuntavertailussa Pirkanmaan työttömyys kasvoi eniten kesäkuussa, Kanta-Hämeessä työttömyys kasvoi 5,1 prosenttia21.7.2026 08:00:00 EEST | Tiedote
Kesäkuun katsauksen mukaan työttömiä työnhakijoita oli Kanta-Hämeessä yhteensä 9 222 henkilöä. Viime vuoden kesäkuuhun verrattuna nousua oli 808 henkilöä. Kanta-Hämeen työttömyysaste oli 11,7 prosenttia. Pirkanmaalla työttömiä työnhakijoita oli 37 076 henkilöä, joka oli 4 881 enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Pirkanmaan työttömyysaste oli 13,7 prosenttia. Sisä-Suomen elinvoimakeskuksen työllisyyskatsaus kattaa tiedot Kanta-Hämeen ja Pirkanmaan maakuntien työllisyystilanteesta.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme