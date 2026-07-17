Elenia rakentaa sähköverkkoa säävarmaksi Tammelassa
29.7.2026 13:31:19 EEST | Elenia Verkko Oyj | Tiedote
Elenia uudistaa ikääntynyttä sähköverkkoa säävarmaksi Tammelassa kahdella eri työmaalla. Yhteensä Ruostejärven ja Tapolanjärven välillä sekä Liesjärven ja Portaan välillä maakaapelireittiä kaivetaan noin 47 kilometriä. Maakaapeloitu sähköverkko on suojassa myrskyiltä, ukkosilta ja lumikuormilta. Hanke parantaa sähkönjakelun toimitusvarmuutta yhteensä yli 900 asiakkaalle. Urakoitsijana työmailla toimii Veljekset Hemming Oy.
Ruostejärven ja Tapolanjärven välillä rakennetaan 13 kilometriä keskijännitekaapelia ja 13 kilometriä pienjännitekaapelia sekä 15 uutta puistomuuntamoa korvaamaan vanhaa sähköverkkoa. Kaivutyöt alueella alkavat elokuussa ja uusi verkko on käytössä vuoden loppuun mennessä. Työmaalla huomioidaan myös alueen arvokasta historiaa.
– Projektialueen läpi kulkee historiallinen matkailutie, Hämeen Härkätie. Sen läheisyyteen sijoitettavat muuntamot ja jakokaapit on tilattu normaalista poiketen vihreinä, jotta ne maastoutuisivat mahdollisimman hyvin ympäristöön, Elenian projektipäällikkö Taru Seppälä kertoo.
Vähäpäästöisempää rakentamista sähkökaivinkoneella
Liesjärven ja Portaan välille asennetaan uutta keskijännitekaapelia 21 kilometriä ja pienjännitekaapelia 23 kilometriä sekä rakennetaan 17 uutta puistomuuntamoa.
– Liesjärven ja Portaan välillä työt ovat hyvässä vauhdissa ja puolet uudesta maakaapeliverkosta on jo käyttöönotettu. Loputkin kaivutyöt valmistuvat syyskuun aikana ja kokonaisuudessaan uusi verkko on käytössä lokakuussa, Seppälä toteaa.
Liesjärven työmaalla Elenian urakoitsijakumppanilla Veljekset Hemmingillä oli keväällä testikäytössä sähköinen kaivinkone, jonka avulla kerättiin kokemuksia vähäpäästöisemmästä rakentamisesta. Osa Liesjärven ja Portaan välille asettuvasta työmaasta sijaitsee Liesjärven kansallispuiston läheisyydessä, mikä edellyttää erityistä huolellisuutta ympäristön huomioimisessa.
– Molempien Tammelan säävarman sähköverkon rakennuskohteidemme purku- ja jälkityöt tehdään alkuvuodesta 2027. Alueiden maisema avartuu, kun purkutöiden yhteydessä metsistä ja pelloilta poistuu noin 900 vanhaa sähköpylvästä, Seppälä jatkaa.
Kanta-Hämeessä vahvistetaan sähköverkon säävarmuutta
Sään ääri-ilmiöt, kuten voimakkaat myrskyt, ovat korostaneet sähköverkon säävarmuuden merkitystä. Maakaapelointi vähentää säästä aiheutuvia häiriöitä, kun sähköjohdot ovat maan alla suojassa myrskyiltä, ukkosilta ja lumikuormilta.
Elenia rakentaa Kanta-Hämeessä tänä vuonna maakaapeloitua säävarmaa sähköverkkoa Tammelan lisäksi Hämeenlinnassa. Yhteensä sähköverkkoa viedään maan alle maakunnassa noin 100 kilometriä. Kanta-Hämeessä Elenian sähköverkosta jo 70 prosenttia on säiltä suojassa.
Maakaapelointi tukee yhteiskunnan sähköistymistä
Ikääntyvää sähköverkkoa peruskorjataan ja uutta rakennetaan pääsääntöisesti kaapeloimalla. Maakaapelointi parantaa sähkönjakelun toimitusvarmuutta ja tukee yhteiskunnan sähköistymistä. Elenian verkkoalueella maakaapelia on tällä hetkellä 35 000 kilometriä ja maakaapelointiaste on noussut reilussa kymmenessä vuodessa noin 23 prosentista yli 66 prosenttiin.
Elenian suunnitellut ja meneillään olevat työmaat ja raivauskohteet on esitelty Elenia Säävarma -kartalla.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Taru Seppälä, projektipäällikkö, taru.seppala@elenia.fi, +35840 629 9016
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Elenia palvelee 442 000 kotitalous-, yritys- ja yhteiskunta-asiakasta yli sadan kunnan alueella Kanta- ja Päijät-Hämeessä, Pirkanmaalla, Keski-Suomessa sekä Etelä- ja Pohjois-Pohjanmaalla. Huolehdimme sähköverkon toimivuudesta ja uudistamisesta, ja rakennamme sähköverkkoa ja -liittymiä kumppaniyhtiöittemme kanssa. Mittaamme asiakkaidemme sähkönkulutuksen ja toimitamme energiatiedot sähkönmyyjille. Kehitämme tulevaisuuden sähköverkkoa uutta teknologiaa hyödyntäen. Pidämme huolta ympäristöstä ja edistämme Suomen sähkömarkkinoiden kehitystä.
Toimintamme ja palveluittemme perustana on vastuullisuus. Tutustu Elenia ja vastuullisuus & www.elenia.fi
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