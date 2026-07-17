Elenia rakentaa sähköverkkoa säävarmaksi Tammelassa

Ruostejärven ja Tapolanjärven välillä rakennetaan 13 kilometriä keskijännitekaapelia ja 13 kilometriä pienjännitekaapelia sekä 15 uutta puistomuuntamoa korvaamaan vanhaa sähköverkkoa. Kaivutyöt alueella alkavat elokuussa ja uusi verkko on käytössä vuoden loppuun mennessä. Työmaalla huomioidaan myös alueen arvokasta historiaa.

– Projektialueen läpi kulkee historiallinen matkailutie, Hämeen Härkätie. Sen läheisyyteen sijoitettavat muuntamot ja jakokaapit on tilattu normaalista poiketen vihreinä, jotta ne maastoutuisivat mahdollisimman hyvin ympäristöön, Elenian projektipäällikkö Taru Seppälä kertoo.

Vähäpäästöisempää rakentamista sähkökaivinkoneella

Liesjärven ja Portaan välille asennetaan uutta keskijännitekaapelia 21 kilometriä ja pienjännitekaapelia 23 kilometriä sekä rakennetaan 17 uutta puistomuuntamoa.

– Liesjärven ja Portaan välillä työt ovat hyvässä vauhdissa ja puolet uudesta maakaapeliverkosta on jo käyttöönotettu. Loputkin kaivutyöt valmistuvat syyskuun aikana ja kokonaisuudessaan uusi verkko on käytössä lokakuussa, Seppälä toteaa.

Liesjärven työmaalla Elenian urakoitsijakumppanilla Veljekset Hemmingillä oli keväällä testikäytössä sähköinen kaivinkone, jonka avulla kerättiin kokemuksia vähäpäästöisemmästä rakentamisesta. Osa Liesjärven ja Portaan välille asettuvasta työmaasta sijaitsee Liesjärven kansallispuiston läheisyydessä, mikä edellyttää erityistä huolellisuutta ympäristön huomioimisessa.

– Molempien Tammelan säävarman sähköverkon rakennuskohteidemme purku- ja jälkityöt tehdään alkuvuodesta 2027. Alueiden maisema avartuu, kun purkutöiden yhteydessä metsistä ja pelloilta poistuu noin 900 vanhaa sähköpylvästä, Seppälä jatkaa.

Kanta-Hämeessä vahvistetaan sähköverkon säävarmuutta

Sään ääri-ilmiöt, kuten voimakkaat myrskyt, ovat korostaneet sähköverkon säävarmuuden merkitystä. Maakaapelointi vähentää säästä aiheutuvia häiriöitä, kun sähköjohdot ovat maan alla suojassa myrskyiltä, ukkosilta ja lumikuormilta.



Elenia rakentaa Kanta-Hämeessä tänä vuonna maakaapeloitua säävarmaa sähköverkkoa Tammelan lisäksi Hämeenlinnassa. Yhteensä sähköverkkoa viedään maan alle maakunnassa noin 100 kilometriä. Kanta-Hämeessä Elenian sähköverkosta jo 70 prosenttia on säiltä suojassa.

Maakaapelointi tukee yhteiskunnan sähköistymistä

Ikääntyvää sähköverkkoa peruskorjataan ja uutta rakennetaan pääsääntöisesti kaapeloimalla. Maakaapelointi parantaa sähkönjakelun toimitusvarmuutta ja tukee yhteiskunnan sähköistymistä. Elenian verkkoalueella maakaapelia on tällä hetkellä 35 000 kilometriä ja maakaapelointiaste on noussut reilussa kymmenessä vuodessa noin 23 prosentista yli 66 prosenttiin.

Elenian suunnitellut ja meneillään olevat työmaat ja raivauskohteet on esitelty Elenia Säävarma -kartalla.