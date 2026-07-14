Uusi ikääntyneiden perhekoti avautuu Lietoon
29.7.2026 11:44:07 EEST | Varsinais-Suomen hyvinvointialue, Varha | Tiedote
Varsinais-Suomen hyvinvointialueelle avautuu elokuussa uusi ikääntyneiden perhekoti. Liedossa sijaitseva perhekoti tarjoaa kodinomaisen ja yhteisöllisen asumisvaihtoehdon maaseudun rauhasta nauttiville ikäihmisille.
Perhehoito voi sopia ikääntyneelle, joka hyötyy säännöllisestä tuesta ja turvallisesta ympäristöstä, mutta jolla on vielä omaa toimintakykyä jäljellä. Perhehoito on julkinen palvelu, jossa hoiva ja huolenpito järjestetään perhehoitajan yksityiskodissa tai väliaikaisesti ikäihmisen kotona.
Varhan tavoitteena on lisätä perhehoitoa ikääntyneille asiakkaille. Se on verrattain kustannustehokas palvelu ja asiakkaiden keskuudessa yleisesti pidetty asumismuoto. Virikkeellinen arki tukee toimintakykyä.
– Lietoon Auran tuntumaan avautuva perhekoti täydentää alueellista palveluvalikoimaamme. Se myös mahdollistaa tukea tarvitseville ikäihmisille asumisen maaseudun rauhassa. Paikka sopii erinomaisesti esimerkiksi lapsuutensa maalla asuneelle tai muuten vain luonnosta nauttivalle, perhehoidon koordinaattori Anniina Haavisto iloitsee.
Varsinais-Suomessa toimii tällä hetkellä aktiivisesti kahdeksan ikääntyneiden perhekotia, jotka tarjoavat pitkäaikaista perhehoitoa sekä yksi perhekoti, joka tarjoaa lyhytaikaista perhehoitoa. Lietoon 1.8. avautuva perhekoti on yhdeksäs pitkäaikaista hoitoa tarjoava perhekoti.
Perhehoito mahdollistaa yksilöllisen hoivan
Lietoon perhekodin avaava Anna-Kaisa Kähärä on koulutukseltaan lähihoitaja ja hän on tehnyt myös saattohoidon erikoisammattitutkinnon. Hän on tehnyt aikaisemmin töitä muun muassa ikääntyneiden tehostetussa asumispalvelussa. Varha valmentaa perhehoitajan tehtävään eikä sosiaali- ja terveydenhoitoalan koulutus ole pakollinen, mutta se on hyödyllinen.
– Ammattilaisena minulle on tärkeää voida tarjota yksilöllistä hoivaa, joka huomioi ikäihmisen itsemääräämisoikeuden ja omat toiveet. Minun tehtäväni on oppia tuntemaan heidät ihmisinä ja tunnistaa heidän vahvuutensa, Kähärä sanoo.
Kähärät aloittavat toiminnan kolmella asiakaspaikalla. Mahdollisuutta neljänteen arvioidaan toiminnan päästyä kunnolla käyntiin.
– Meillä on ihan tavallinen koti, jossa asuu tavallisia ihmisiä. Meillä asukkaat voivat voimavarojensa mukaan osallistua erilaisiin kodin askareisiin yhdessä meidän kanssamme. Toivon, että pystyisin hoitamaan jokaista asukasta täällä mahdollisimman pitkään, Kähärä toteaa.
Perhehoitoon ohjaudutaan palvelutarpeen arvioinnin kautta
Ikääntyneiden perhehoitoon hakeudutaan Varhan asiakasohjauksen kautta tai ottamalla asia puheeksi oman yhteyshenkilön kanssa, jos on jo Varhan palveluiden piirissä. Palvelun myöntäminen perustuu aina palvelutarpeen arvioon. Ennen sijoituspäätöstä tehdään lisäksi tutustumiskäynti perhehoitajan luo.
Varha tarjoaa perhehoitoa ikääntyneiden asiakkaiden lisäksi lapsille ja nuorille sekä vammaisille henkilöille. Varhan asiantuntijat valvovat toimintaa ja toimivat perhehoitajien tukena.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Anniina Haavistoperhehoidon koordinaattoriVarsinais-Suomen hyvinvointialuePuh:050 4083 825anniina.haavisto@varha.fi
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Varsinais-Suomen hyvinvointialue
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