Kutsu lehdistötilaisuuteen 4.8. kello 10.00 Säteilyturvakeskuksen lausunto käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituslaitoksen käyttölupahakemuksesta

Suomi on ensimmäinen maa maailmassa, jossa käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoittaminen on näin lähellä toteutumistaan. Säteilyturvakeskus jättää lausuntonsa Posiva Oy:n käyttölupahakemuksesta työ- ja elinkeinoministeriölle. Käyttöluvasta päättää valtioneuvosto.

Lehdistötilaisuudessa kerromme Säteilyturvakeskuksen tekemän turvallisuusarvion ja lausunnon sisällön ja perusteet. Kerromme myös, mitä loppusijoituksen alkaminen Eurajoen Olkiluodossa tarkoittaisi säteilyturvallisuudelle lähitulevaisuudessa ja kymmenien tuhansien vuosien kuluessa.

Lehdistötilaisuuden puheenvuorot pidetään suomeksi. Median edustajat voivat esittää puheenvuorojen jälkeen kysymyksiä ja tilaisuuden päätteeksi haastatella asiantuntijoita suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.

Säteilyturvakeskus ei näytä tilaisuutta suorana lähetyksenä verkossa. Median edustajilla on kuitenkin mahdollisuus itse näyttää tilaisuus suorana omilla kanavillaan.

Ohjelma

Tilaisuus alkaa kello 10.00

Tilaisuuden ja puhujien esittely, viestintäpäällikkö Piia Kaijanto

Kohti käytetyn ydinpolttoaineen turvallista loppusijoitusta, pääjohtaja Petteri Tiippana

Ydinjätteiden ja ydinmateriaalien valvonta – turvallisuutta jopa 100 000 vuoden päähän, johtaja Jaakko Leino

Lausunnon ja turvallisuusarvion tärkeimmät johtopäätökset, Posivan valvontaprojektin projektipäällikkö Antti Tynkkynen

Toimittajien kysymykset ja asiantuntijoiden vastaukset

Tilaisuus päättyy kello 10.55

Tilaisuuden alussa on tarjolla kahvia, teetä ja pientä suolaista ja sen jälkeen on varattu aikaa asiantuntijoiden haastatteluille.

Paikka

Säteilyturvakeskuksen toimitalo on Vantaan Jokiniemessä, käyntiosoite Jokiniemenkatu 28. Tarkemmat saapumisohjeet löytyvät täältä: https://stuk.fi/nain-loydat-meidat.

Vierailijoiden pitää sisään tullessaan todistaa henkilöllisyytensä näyttämällä henkilökortin, passin, ajokortin tms.

Tilaisuuteen on mahdollista osallistua myös etänä (Teams). Teams-linkki lähetetään ilmoittautuneille 4.8. kello 9. Pyydämme median edustajia saapumaan virtuaaliseen tilaisuuteen noin kymmenen minuuttia ennen tilaisuuden alkamista tekniikan toimimisen varmistamiseksi.

Ilmoittautuminen

Ilmoittautumaan tilaisuuteen 3.8. kello 16 mennessä täällä: https://www.lyyti.in/Lehdistotilaisuus_1572026_1211

Lisätietoja

Risto Isaksson, viestinnän asiantuntija, p. 010 850 4761, media@stuk.fi