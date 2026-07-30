Synnyttäminen maksutonta 1. elokuuta lähtien
30.7.2026 09:50:57 EEST | Österbottens välfärdsområde – Pohjanmaan hyvinvointialue | Tiedote
Vaasan keskussairaalassa otetaan 1. elokuuta alkaen käyttöön maksuton synnytys. Maksuttomuuden pilotointi on voimassa vuoden 2026 loppuun saakka. Aluevaltuusto teki päätöksen kokeilusta toukokuussa. Tulevat vanhemmat ovat synnytysvalmennuksissa kertoneet olevansa tyytyväisiä maksuttomuuteen.
– Ilmaiset synnytykset ovat herättäneet mielenkiintoa ainakin alueen pohjoisosissa raskaana olevien keskuudessa ja muutama on jo valinnut tulevaksi synnytyspaikaksi Vaasan ilmaisten synnytysten takia, kertoo äitiys- ja ehkäisyneuvolan osastonhoitaja Marjaana Carlsson.
Keskussairaalan synnytysosasto tarjoaa synnyttäjille viihtyisät tilat. Osastolla on viisi synnytyssalia, kaksi tarkkailuhuonetta sekä saunaosasto, missä sauna ja amme ovat synnyttäjien käytössä. Hoitoa on saatavilla suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.
Perheillä on mahdollisuus majoittua perhehuoneessa. Kumppanilta peritään perhehuoneesta 40 euroa vuorokaudelta. Maksu sisältää vuodepaikan ja aterian.
Maksuttomuus koskee hoitojaksoja, jonka aikana vauva syntyy. Synnytykseen johtamattomat poliklinikkakäynnit ja hoitojaksot laskutetaan normaalien asiakasmaksujen mukaisesti. Mikäli vastasyntynyt tarvitsee hoitoa vastasyntyneiden tehovalvontaosastolla, hoidosta peritään erillinen hoitopäivämaksu.
– Synnytysosastolla olemme iloisia voidessamme tarjota kaikille perheille maksuttoman synnytyksen ja toivotamme kaikki tervetulleiksi meille, apulaisosastonhoitaja Anette Söderqvist sanoo.
Vauvamyönteinen sairaala
Vaasan keskussairaalan synnytysyksikössä on tehty pitkäjänteistä työtä vauvamyönteisyyden kehittämiseksi. Sairaalalle on myönnetty kansainvälinen Baby Friendly Hospital -sertifikaatti, joka kertoo sitoutumisesta laadukkaaseen imetyksen ja varhaisen vuorovaikutuksen tukemiseen. Esimerkiksi vauvojen välitön ihokontakti suunniteltujen ja kiireellisten sektioiden yhteydessä on asettunut normaaliksi arjen rutiiniksi.
Sairaalassa on meneillään uusien tilojen remontoiminen synnytysosaston käyttöön. Uudet synnytystilat valmistuvat loppuvuoden 2026 aikana.
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Marjaana CarlssonOsastonhoitajaPuh:040 542 1097marjaana.carlsson@ovph.fi
Anette SöderqvistSynnytysten ja naistentautien apulaisosastonhoitajaPuh:040 509 7951anette.soderqvist@ovph.fi
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