Osaamiskeskuksen asiakkaiden tietoja on voinut vaarantua Pietarsaaressa

Ulkopuolinen henkilö löysi Pietarsaaren Malmin sairaala-alueella sijaitsevasta jätelavasta potilasasiakirjoja 9. heinäkuuta. Henkilö ilmoitti tilanteesta asianmukaisesti hyvinvointialueelle, ja paperit noudettiin pois jätelavalta vielä samana iltana kello 22.30. Tapahtuneesta tehtiin välittömästi ennakkoilmoitus tietosuojavaltuutetun toimistoon ja aloitettiin selvitystyö tapahtumien kulusta.

Jätelavalle oli päätynyt asiakirjoja, joissa oli osaamiskeskuksen asiakkaiden potilastietoja. Osaamiskeskuksen moniammatillinen tiimi koordinoi palveluja lapsille ja aikuisille, joiden toimintakyky on vaikeasti alentunut. Paperit ovat olleet jätelavalla noin kahden viikon ajan. Tällä hetkellä hyvinvointialueella ei ole tiedossa, että tietoja olisi käytetty väärin.

Alueen valvontakameroiden tallenteet on käyty läpi, mutta kameroiden kantama ei yllä jätelavalle asti. Tallenteilta on tunnistettu jätelavaan ja asiakirjoihin liittyvää liikennettä vain heinäkuun 9. päivän illalta, kun hyvinvointialueen työntekijä haki potilasasiakirjat pois jätelavalta.

Paperit sisälsivät yhteensä 166 asiakkaan ja potilaan tietoja. Asiakirjat sisälsivät esimerkiksi yksittäisiä käyntitietoja tai kirjauksia, ei kaikkia asiakkaasta tai potilaasta kirjattuja tietoja. Lähetämme vielä kuluvan viikon aikana kirjeen kaikille näille asiakkaille, joiden henkilö- ja potilastietoja on voinut vaarantua. Kirje sisältää myös yhteystiedot lisätietojen kysymistä varten. Jos et saa kirjettä kahden viikon kuluessa, tietosi eivät ole vaarantuneet.

Paperit väärään paikkaan muuton yhteydessä

Hyvinvointialueen tietosuojavastaavan ja esihenkilöiden tekemässä selvityksessä ilmeni, että potilastietoja ei oltu käsitelty ja säilytetty ohjeiden mukaisella tavalla.

Malmin alueella yksiköitä on muuttanut uusiin tiloihin, ja potilasasiakirjat ovat tässä yhteydessä päätyneet tietosuojamateriaalien tuhoamiseen tarkoitetun säiliön sijasta tavalliselle jätelavalle.

– Pidämme tilannetta erittäin vakavana. Meillä on muuttoihin, mutta myös aivan päivittäiseen työskentelyyn liittyvät tietosuojakäytännöt, joita jokaisen työntekijän tulee noudattaa. Näitä käytäntöjä päivitetään ja ne tullaan käymään tehostetusti läpi kaikissa yksiköissämme, kertoo tietosuojapäällikkö Tuija Viitala.

Hyvinvointialue täydentää tietosuojavaltuutetulle tehtyä ilmoitusta, kun kirjeet asiakkaille on postitettu.

Median kysymyksiin vastaa tietosuojapäällikkö Tuija Viitala.