Osaamiskeskuksen asiakkaiden tietoja on voinut vaarantua Pietarsaaressa
29.7.2026 13:36:21 EEST | Österbottens välfärdsområde – Pohjanmaan hyvinvointialue | Tiedote
Hyvinvointialueen osaamiskeskuksen asiakkaiden tietoja on voinut vaarantua niiden vääränlaisen käsittelyn vuoksi. Otamme yhteyttä kaikkiin, joita tilanne koskettaa.
Ulkopuolinen henkilö löysi Pietarsaaren Malmin sairaala-alueella sijaitsevasta jätelavasta potilasasiakirjoja 9. heinäkuuta. Henkilö ilmoitti tilanteesta asianmukaisesti hyvinvointialueelle, ja paperit noudettiin pois jätelavalta vielä samana iltana kello 22.30. Tapahtuneesta tehtiin välittömästi ennakkoilmoitus tietosuojavaltuutetun toimistoon ja aloitettiin selvitystyö tapahtumien kulusta.
Jätelavalle oli päätynyt asiakirjoja, joissa oli osaamiskeskuksen asiakkaiden potilastietoja. Osaamiskeskuksen moniammatillinen tiimi koordinoi palveluja lapsille ja aikuisille, joiden toimintakyky on vaikeasti alentunut. Paperit ovat olleet jätelavalla noin kahden viikon ajan. Tällä hetkellä hyvinvointialueella ei ole tiedossa, että tietoja olisi käytetty väärin.
Alueen valvontakameroiden tallenteet on käyty läpi, mutta kameroiden kantama ei yllä jätelavalle asti. Tallenteilta on tunnistettu jätelavaan ja asiakirjoihin liittyvää liikennettä vain heinäkuun 9. päivän illalta, kun hyvinvointialueen työntekijä haki potilasasiakirjat pois jätelavalta.
Paperit sisälsivät yhteensä 166 asiakkaan ja potilaan tietoja. Asiakirjat sisälsivät esimerkiksi yksittäisiä käyntitietoja tai kirjauksia, ei kaikkia asiakkaasta tai potilaasta kirjattuja tietoja. Lähetämme vielä kuluvan viikon aikana kirjeen kaikille näille asiakkaille, joiden henkilö- ja potilastietoja on voinut vaarantua. Kirje sisältää myös yhteystiedot lisätietojen kysymistä varten. Jos et saa kirjettä kahden viikon kuluessa, tietosi eivät ole vaarantuneet.
Paperit väärään paikkaan muuton yhteydessä
Hyvinvointialueen tietosuojavastaavan ja esihenkilöiden tekemässä selvityksessä ilmeni, että potilastietoja ei oltu käsitelty ja säilytetty ohjeiden mukaisella tavalla.
Malmin alueella yksiköitä on muuttanut uusiin tiloihin, ja potilasasiakirjat ovat tässä yhteydessä päätyneet tietosuojamateriaalien tuhoamiseen tarkoitetun säiliön sijasta tavalliselle jätelavalle.
– Pidämme tilannetta erittäin vakavana. Meillä on muuttoihin, mutta myös aivan päivittäiseen työskentelyyn liittyvät tietosuojakäytännöt, joita jokaisen työntekijän tulee noudattaa. Näitä käytäntöjä päivitetään ja ne tullaan käymään tehostetusti läpi kaikissa yksiköissämme, kertoo tietosuojapäällikkö Tuija Viitala.
Hyvinvointialue täydentää tietosuojavaltuutetulle tehtyä ilmoitusta, kun kirjeet asiakkaille on postitettu.
Median kysymyksiin vastaa tietosuojapäällikkö Tuija Viitala.
Yhteyshenkilöt
Tuija ViitalaTietosuojapäällikkö, tietosuojavastaavaPuh:040 584 4296tuija.viitala@ovph.fi
Kommunikationsenheten - Viestintäyksikkö
Vi betjänar media mån-fre kl. 9–15. Ta kontakt så svarar vi så fort som möjligt. Palvelemme mediaa ma-pe klo 9-15. Ota yhteyttä, niin vastaamme sinulle mahdollisimman pian.
Välkommen till Österbottens välfärdsområde! Vi anordnar social- och hälsovårdstjänster samt räddningsväsendets tjänster i Österbotten. I Vårt område bor cirka 176 000 invånare och vi har över 8000 anställda. Vi jobbar från människa till människa.
Tervetuloa Pohjanmaan hyvinvointialueelle! Järjestämme sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen palvelut Pohjanmaalla. Alueellamme asuu noin 176 000 asukasta ja meillä on yli 8000 työntekijää. Työskentelemme ihmiseltä ihmiselle.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Österbottens välfärdsområde – Pohjanmaan hyvinvointialue
Uppgifter om kompetenscentrets klienter kan ha äventyrats i Jakobstad29.7.2026 13:37:06 EEST | Pressmeddelande
Uppgifter om klienter vid välfärdsområdets kompetenscentrum kan ha äventyrats på grund av att uppgifterna behandlats felaktigt. Vi kontaktar alla som berörs av situationen.
Enstaka kunduppgifter har äventyrats i Jakobstad10.7.2026 14:12:09 EEST | Pressmeddelande
På torsdagskvällen upptäckte en förbipasserande handlingar med patientuppgifter i en avfallscontainer utanför Malmska sjukhus. Handlingarna togs om hand omedelbart efter att händelsen anmälts. Välfärdsområdet utreder nu hur dokumenten har hamnat i avfallscontainern. – Händelsen anmäls till dataskyddsombuden, och under nästa vecka kommer de vid behov att kontakta de personer vars uppgifter kan ha äventyrats, säger förvaltningsdirektör Linda Jakobsson-Pada. Välfärdsområdet har tydliga anvisningar för hantering och förstöring av sekretessbelagda uppgifter. Utredningen av händelsen fortsätter på måndag.
Yksittäisten asiakkaiden tietoja vaarantunut Pietarsaaressa10.7.2026 14:11:57 EEST | Tiedote
Ohikulkija huomasi torstai-iltana Pietarsaaren sairaalan ulkopuolella sijaitsevassa jätekontissa papereita, jotka sisälsivät potilastietoja. Paperit kerättiin talteen heti ilmoituksen jälkeen. Hyvinvointialue selvittää, miten asiakirjat ovat päätyneet jätekonttiin. – Tapahtumista menee ilmoitus tietosuojavastaaville ja he ottavat ensi viikolla tarvittaessa yhteyttä henkilöihin, joiden tiedot ovat voineet vaarantua, kertoo hallintojohtaja Linda Jakobsson-Pada. Hyvinvointialueella on tarkat ohjeistukset koskien salassa pidettäviä tietoja ja niiden hävitystä. Tapauksen selvittäminen jatkuu maanantaina.
Ministeriets beslut: Tilläggstid för att täcka underskotten till slutet av 20282.7.2026 14:47:33 EEST | Pressmeddelande
Österbottens välfärdsområde ansökte om tre års tilläggstid, till slutet av 2029. Finansministeriet beviljade två år. De åtgärder som planerats för att anpassa ekonomin förändras inte, även om tilläggstiden blev kortare än ansökt.
Ministeriön päätös: Lisäaikaa alijäämien kattamiseen vuoden 2028 loppuun saakka2.7.2026 14:47:20 EEST | Tiedote
Pohjanmaan hyvinvointialue haki kolmen vuoden lisäaikaa 2029 loppuun saakka. Valtiovarainministeriö myönsi kaksi vuotta. Toimenpiteet, joilla taloutta sopeutetaan, eivät muutu, vaikka aikaa saatiin suunniteltua vähemmän.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme