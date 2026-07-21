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Rovaniemen Porokatu avautuu joukkoliikenteelle 12.8. alkaen

29.7.2026 13:41:42 EEST | Lapin elinvoimakeskus | Tiedote

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Rovaniemen Porokatu avautuu joukkoliikenteelle 12.8.2026 alkaen, kun paikallisliikenteen talviaikataulut astuvat voimaan. Porokadun ja Ranuantien välinen liittymä on ollut suljettuna 1.6. alkaen rakennustöiden vuoksi.

Bussipysäkki tien vasemmassa reunassa, taustalla taloja ja työmaa-aidoin suljettu tie.
Uusi väliaikainen pysäkki on sijoitettu Porokadun ja Laitakadun liittymään. Kuva: Lapin elinvoimakeskus.

Porokatu pysyy kuitenkin yhä suljettuna yleiseltä liikenteeltä, kuten henkilöautoliikenteeltä, työ- ja liikenneturvallisuuden vuoksi. Tiedotamme myöhemmin ajankohdasta, jolloin Porokatu avautuu kokonaan kaikelle liikenteelle eli myös henkilöautoille.

Ranuantien varressa oleva Porokadun puoleinen linja-autopysäkki ja Kiirunan alikulku ovat vielä pois käytöstä. Joukkoliikenteelle on järjestetty väliaikainen pysäkki Porokadun ja Laitakadun liittymään, josta jalankulkijat ja pyöräilijät reititetään Ounasvaaran koululle Laitakadun ja Jäkäläkadun kautta. Tiedotteen liitteenä on karttakuva kevyenliikenteen kiertoreitistä koululle sekä pysäkkien sijoittumisesta alueella.

Ranuantien varressa aloitetaan melukaiteen asennus Kiirunan asuinalueen kohdalla. Työt tehdään yötyönä, mutta asennuksesta aiheutuu haittaa liikenteelle. Lapin elinvoimakeskus pyytää noudattamaan erityistä varovaisuutta työmaa-alueella ajettaessa.

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Yhteyshenkilöt

Liikenteen asiakaspalvelu
puh. 0295 020 600,
liikenteen.asiakaspalvelu@elinvoimakeskus.fi

Kuvat

Karttakuva bussipysäkkien sijoittumisesta alueelle.
Karttakuva bussipysäkkien sijoittumisesta alueelle.
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Tietoja julkaisijasta

Lapin elinvoimakeskus hoitaa mm. elinkeinoihin, osaamiseen ja maahanmuuttoon, liikenteeseen, vesitalouteen, maaseutuun, kalatalouteen, ympäristöön sekä rahoitukseen, kehittämiseen ja seurantaan liittyviä valtion aluehallinnon tehtäviä. Elinvoimakeskus palvelee Lapin asukkaita, yrityksiä ja organisaatioita kehittämällä alueen elinvoimaa. Lapin elinvoimakeskus toimii Lapin maakunnan alueella, ja keskitettyjen tehtävien kautta palvelee myös muita alueita.

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