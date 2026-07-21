Rovaniemen Porokatu avautuu joukkoliikenteelle 12.8. alkaen
29.7.2026 13:41:42 EEST | Lapin elinvoimakeskus | Tiedote
Rovaniemen Porokatu avautuu joukkoliikenteelle 12.8.2026 alkaen, kun paikallisliikenteen talviaikataulut astuvat voimaan. Porokadun ja Ranuantien välinen liittymä on ollut suljettuna 1.6. alkaen rakennustöiden vuoksi.
Porokatu pysyy kuitenkin yhä suljettuna yleiseltä liikenteeltä, kuten henkilöautoliikenteeltä, työ- ja liikenneturvallisuuden vuoksi. Tiedotamme myöhemmin ajankohdasta, jolloin Porokatu avautuu kokonaan kaikelle liikenteelle eli myös henkilöautoille.
Ranuantien varressa oleva Porokadun puoleinen linja-autopysäkki ja Kiirunan alikulku ovat vielä pois käytöstä. Joukkoliikenteelle on järjestetty väliaikainen pysäkki Porokadun ja Laitakadun liittymään, josta jalankulkijat ja pyöräilijät reititetään Ounasvaaran koululle Laitakadun ja Jäkäläkadun kautta. Tiedotteen liitteenä on karttakuva kevyenliikenteen kiertoreitistä koululle sekä pysäkkien sijoittumisesta alueella.
Ranuantien varressa aloitetaan melukaiteen asennus Kiirunan asuinalueen kohdalla. Työt tehdään yötyönä, mutta asennuksesta aiheutuu haittaa liikenteelle. Lapin elinvoimakeskus pyytää noudattamaan erityistä varovaisuutta työmaa-alueella ajettaessa.
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