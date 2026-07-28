SDP:n Piritta Rantanen: Hallitus keksi vaarallisen purkkapaikan lannoitepulaan
29.7.2026 13:19:57 EEST | SDP EDUSKUNTA | Tiedote
SDP:n eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja ja SDP:n maa- ja metsätalousvaliokuntaryhmän vastaava Piritta Rantanen pitää ministeri Sari Essayahin ja hallituksen päätöstä nostaa lannoitteiden kadmiumrajaa riskialttiina uhkapelinä.
- Tämä asia on noussut aika ajoin julkisuuteen ja viime helmikuussa maa- ja metsätalousvaliokunta otti itse tämän asian käsittelyyn. Silloin saimme kuulla varoittavia huomioita siitä, millainen riski kadmiumin enimmäisrajan nostaminen voi olla. Näitä huolia esitti myös maa- ja metsätalousministeriö itse. Suomen maaperän rakenteen vuoksi kadmium siirtyy helposti kasveihin ja sieltä ihmisten lautasille.
Kadmium on raskasmetalli, joka voi aiheuttaa muun muassa haima- ja munuaisvaurioita sekä osteoporoosia. Erityisesti lasten kohdalla raja-arvojen suhteen on oltava todella huolellinen, sillä heidän kohdallaan jo pienet annokset voivat olla vaarallisia.
- Vaikuttaa sille, että ministeri ja sitä kautta koko hallitus tekevät tämän riskialttiin tilapäisratkaisun kahdeksi vuodeksi voidakseen pestä kätensä hankalasta lannoitepulaongelmasta ja siirtää sen ratkaisemisen tulevalle hallitukselle. Tällä päätöksellä on pahimmillaan kauaskantoiset seuraukset, sillä kadmiumin poistuminen pelloilta vie pahimmillaan vuosikymmeniä. Lisäksi asetus sallii todellisuudessa raja-arvosta poikkeamisen myös kahden vuoden määräajan jälkeen, jos lannoite on hankittu asetuksen voimassaolon aikana.
Kun hallitus samaan aikaan vähentää tutkimustoiminnan rahoitusta, nähtäväksi jää, miten saamme luotettavaa tietoa ministeri Essayahin riskialttiin kokeilun seurauksista.
- On tärkeää varmistaa, että Suomen huoltovarmuus on turvattu. Me tiedämme maailman epävarmuudet. Siksi olisi viisautta panostaa kierrätyslannoitteisiin ja varmistaa, että niitä olisi viljelijöidemme saatavilla riittävästi.
- Huoltovarmuuden ohella vähintään yhtä tärkeää on varmistaa, että Suomessa tuotettu ruoka on jatkossakin yhtä korkealaatuista ja turvallista syödä. Puhdas, turvallinen kotimainen ruoka on ollut Suomelle ylpeydenaihe, näin on oltava myös tulevaisuudessa. Jokaisen maamme vanhemman on voitava syöttää lapsilleen jatkossakin turvallista, kotimaisista aineksista valmistettua puuroa ja perunasosetta.
Yhteyshenkilöt
Piritta RantanenKansanedustaja, eduskuntaryhmän 1. varapuheenjohtajaPuh:050 545 1123
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