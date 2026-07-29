J-P Metsävainion uusi ja tähän asti laajin Linnunrata-teos saa maailman ensiesittelynsä Oulussa
29.7.2026 14:08:55 EEST | Algieba Oy | Tiedote
Oululaisen astrovalokuvaajan ja kuvataiteilijan J-P Metsävainion uusi ja aiempaa tarkempi Linnunrata-teoksesta valmistettu ensimmäinen fyysinen vedos julkistetaan perjantaina 7. elokuuta 2026 JiiPee.art Showroomissa Euroopan kulttuuripääkaupungissa Oulussa. Lähes kahdeksan metriä pitkä teos perustuu 18 vuoden aikana kerättyyn kuva-aineistoon ja noin 2 200 tunnin valotukseen.
Teos on maailman tarkin ja syvin kapeakaistatekniikalla toteutettu värivalokuva pohjoisesta Linnunradasta. Se kattaa 145 astetta taivasta Joutsenen tähdistöstä Orioniin ja tuo näkyviin tuhansia Linnunradan kohteita.
Mosaiikkikuva koostuu noin 400 yksittäisestä valokuvasta, jotka Metsävainio on yhdistänyt yhdeksi kokonaisuudeksi. Kuvan resoluutio on 240 000 × 36 000 pikseliä eli noin 8,6 gigapikseliä.
Kuvausprojekti alkoi vuonna 2008, ja uusimmat kuvat on otettu talvella 2026. Koko kuva-aineisto on kuvattu Metsävainion yksityisobservatoriossa Oulussa.
– Linnunrata näkyy meille taivaalla kapeana ja utuisena juovana. Halusin näyttää, mitä kaikkea sen sisällä todella on, J-P Metsävainio kertoo.
JiiPee.art Showroomissa teoksesta esitellään 1,2 metriä korkea ja kahdeksan metriä pitkä museolaatuinen valokuvavedos. Teknisesti vaativan vedoksen on toteuttanut helsinkiläinen Dialab Oy.
Metsävainio julkaisi Linnunrata-kuvansa ensimmäisen version vuonna 2020. Noin 1 500 tunnin valotukseen perustunut kuva sai runsaasti kansainvälistä huomiota. Aiemmasta versiosta on toteutettu Yhdysvaltoihin noin 15 metriä pitkä vedos, joka kuuluu yksityiseen kokoelmaan. Oulussa julkistettava uusi teos sisältää aiempaa enemmän kuva-aineistoa, yksityiskohtia ja valotusaikaa.
– Kun teos nähdään lähes kahdeksan metrin pituisena, katsoja ei tarkastele enää vain yksittäistä tähtikuvaa. Teoksen äärellä voi liikkua katseellaan aivan kuin maisemassa, JiiPee.artin galleristi ja taiteilijamanageri Anu Keränen kuvailee.
Julkistuksessa yleisö näkee teoksen kokonaisuudessaan ja kuulee sen syntyprosessista. J-P Metsävainio kertoo kuvaamisesta, teknisestä toteutuksesta ja 18 vuotta kestäneestä projektista. Ohjelmassa on myös Project Four Ladiesin esitys sekä tarjoilu.
Julkistamistilaisuus
Aika: perjantaina 7.8.2026 klo 17–19
Paikka: JiiPee.art Showroom, Hallituskatu 12, Oulu
Ohjelmassa: Linnunrata-teoksen julkistaminen, J-P Metsävainion puheenvuoro ja Project Four Ladiesin esitys
Tilaisuus on avoin yleisölle. Vapaa pääsy.
J-P Metsävainio
J-P Metsävainio on oululainen astrovalokuvaaja ja kuvataiteilija, joka tunnetaan erityisesti syvän taivaan kohteita esittelevistä teoksistaan. Hänen kuvissaan tähtitieteellinen havaintoaineisto yhdistyy kuvataiteelliseen ilmaisuun. Metsävainion teoksia ja kuvia on julkaistu ja esitetty laajasti kansainvälisesti.
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Yhteyshenkilöt
Lisätiedot ja haastattelupyynnöt:
Anu Keränen
JiiPee.art
anu@jiipee.art
+358 50 421 0650
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