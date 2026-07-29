J-P Metsävainion uusi ja tähän asti laajin Linnunrata-teos saa maailman ensiesittelynsä Oulussa

Oululaisen astrovalokuvaajan ja kuvataiteilijan J-P Metsävainion uusi ja aiempaa tarkempi Linnunrata-teoksesta valmistettu ensimmäinen fyysinen vedos julkistetaan perjantaina 7. elokuuta 2026 JiiPee.art Showroomissa Euroopan kulttuuripääkaupungissa Oulussa. Lähes kahdeksan metriä pitkä teos perustuu 18 vuoden aikana kerättyyn kuva-aineistoon ja noin 2 200 tunnin valotukseen.