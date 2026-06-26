Keski-Uudenmaan hyvinvointialue (Keusote)

Kansallista rokotusohjelmaa täydennetään – vesirokkorokotus aikuisille 1.8. alkaen

29.7.2026 15:34:09 EEST | Keski-Uudenmaan hyvinvointialue (Keusote) | Tiedote

Jaa

Kansallinen rokotusohjelma laajenee 1.8.2026 alkaen. Jatkossa myös aikuiset voivat saada maksuttoman vesirokkorokotuksen, jos heillä ei ole sairastetun taudin tai aiemman rokotuksen antamaa suojaa vesirokkoa vastaan.

Keski-Uudenmaan hyvinvointialue
Keski-Uudenmaan hyvinvointialue

Muutos koskee vain pientä osaa aikuisväestöstä. Lähes kaikki yli 50-vuotiaat ovat sairastaneet vesirokon lapsuudessa ja ovat siten luonnollisesti suojassa tautia vastaan. Suomessa arvioidaan, että vain noin 1–3 prosenttia aikuisista ei ole sairastanut vesirokkoa.

Vesirokko on lapsilla yleensä lievä tauti, mutta aikuisena sairastettuna se voi aiheuttaa vakavan taudinkuvan erityisesti raskaana oleville ja henkilöille, joiden immuunipuolustus on heikentynyt. Myös komplikaatioiden riski kasvaa iän myötä.

Kenelle rokotetta suositellaan?

Maksutonta vesirokkorokotetta tarjotaan aikuisille, joilla ei ole suojaa vesirokkoa vastaan. Rokote on erityisen tärkeä henkilöille, joille ollaan aloittamassa voimakkaasti immuunipuolustusta heikentävää lääkitystä tai hoitoa (tällöin rokotuksesta päättää hoitava lääkäri), raskautta suunnitteleville, vuosina 2000–2005 syntyneille tai terveydenhuollossa työskenteleville.

Henkilö ei tarvitse rokotetta, jos hän on sairastanut vesirokon tai saanut aiemmin kaksi vesirokkorokotetta. Myös yli 50-vuotiaiden voidaan yleensä katsoa olevan suojassa vesirokolta.

Rokotus annetaan kahdessa osassa

Vesirokkorokotuksen perussarja sisältää kaksi rokoteannosta. Annokset annetaan vähintään kolmen kuukauden välein, mutta annosväli voi olla myös tätä pidempi.

Lapset saavat vesirokkorokotteen edelleen osana kansallista rokotusohjelmaa neuvolassa tai kouluterveydenhuollossa.

Rokotukseen ajanvarauksella

Keusoten rokotuspalveluissa vesirokkorokotukset annetaan ajanvarauksella. Tällä hetkellä vapaita rokotusaikoja on tarjolla noin 2–3 kuukauden päähän.

Yhteydenottopyynnön voi jättää

  • puhelimitse arkisin virka-aikana numeroon 019 226 0665 tai

  • OmaKeusoten digiasioinnissa Muut rokotukset ja lisätietoa -lomakkeella.

Lisätietoja ja linkit digiasiointiin löytyy Keusoten rokotuspalvelut verkkosivuilta

Avainsanat

rokotusohjelmavesirokkorokotusaikuisetimmuunipuolustusajanvaraus

Yhteyshenkilöt

Tietoja julkaisijasta

Keski-Uudenmaan hyvinvointialue vastaa sosiaali- ja terveyspalveluista sekä pelastustoimen ja erikoissairaanhoidon järjestämisestä Hyvinkään, Järvenpään, Nurmijärven, Pornaisten, Tuusulan ja Mäntsälän alueella.

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Keski-Uudenmaan hyvinvointialue (Keusote)

Keusoten aluehallitus kokoontuu 16.6.202612.6.2026 13:52:07 EEST | Tiedote

Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen aluehallitus kokoontuu tiistaina 16.6.2026. Aluehallitus käsittelee kokouksessaan muun muassa omavalvontaohjelman raportin 1–4/2026, ikääntyneiden ympärivuorokautisen palveluasumisen varallisuusrajat ARA-vuokrakohteissa, taloussuunnitelman kehyksen vuosille 2027–2030 ja talouden toteuman 1–4/2026 ja tilinpäätösennusteen. Kokouksen esityslistan pääset lukemaan täältä. Aluehallitus johtaa hyvinvointialueen toimintaa, hallintoa ja taloutta. Se valmistelee asiat, joista valtuusto päättää, ja varmistaa, että valtuuston päätökset toteutuvat arjessa. Aluehallituksessa on 13 jäsentä. Aluehallitus kokoontuu noin joka toinen viikko.

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye