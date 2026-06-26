Kansallista rokotusohjelmaa täydennetään – vesirokkorokotus aikuisille 1.8. alkaen

Muutos koskee vain pientä osaa aikuisväestöstä. Lähes kaikki yli 50-vuotiaat ovat sairastaneet vesirokon lapsuudessa ja ovat siten luonnollisesti suojassa tautia vastaan. Suomessa arvioidaan, että vain noin 1–3 prosenttia aikuisista ei ole sairastanut vesirokkoa.

Vesirokko on lapsilla yleensä lievä tauti, mutta aikuisena sairastettuna se voi aiheuttaa vakavan taudinkuvan erityisesti raskaana oleville ja henkilöille, joiden immuunipuolustus on heikentynyt. Myös komplikaatioiden riski kasvaa iän myötä.

Kenelle rokotetta suositellaan?

Maksutonta vesirokkorokotetta tarjotaan aikuisille, joilla ei ole suojaa vesirokkoa vastaan. Rokote on erityisen tärkeä henkilöille, joille ollaan aloittamassa voimakkaasti immuunipuolustusta heikentävää lääkitystä tai hoitoa (tällöin rokotuksesta päättää hoitava lääkäri), raskautta suunnitteleville, vuosina 2000–2005 syntyneille tai terveydenhuollossa työskenteleville.

Henkilö ei tarvitse rokotetta, jos hän on sairastanut vesirokon tai saanut aiemmin kaksi vesirokkorokotetta. Myös yli 50-vuotiaiden voidaan yleensä katsoa olevan suojassa vesirokolta.

Rokotus annetaan kahdessa osassa

Vesirokkorokotuksen perussarja sisältää kaksi rokoteannosta. Annokset annetaan vähintään kolmen kuukauden välein, mutta annosväli voi olla myös tätä pidempi.

Lapset saavat vesirokkorokotteen edelleen osana kansallista rokotusohjelmaa neuvolassa tai kouluterveydenhuollossa.

Rokotukseen ajanvarauksella

Keusoten rokotuspalveluissa vesirokkorokotukset annetaan ajanvarauksella. Tällä hetkellä vapaita rokotusaikoja on tarjolla noin 2–3 kuukauden päähän.

Yhteydenottopyynnön voi jättää

puhelimitse arkisin virka-aikana numeroon 019 226 0665 tai

OmaKeusoten digiasioinnissa Muut rokotukset ja lisätietoa -lomakkeella.

Lisätietoja ja linkit digiasiointiin löytyy Keusoten rokotuspalvelut verkkosivuilta.