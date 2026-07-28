Vihreiden Mari Holopainen: Hallitus on taas ohittamassa yliopistojen autonomiaa – korkeakoulutuksen maksullinen kaista peruttava

Helsingin Sanomien mukaan useat yliopistot eivät aio ottaa mallia käyttöön, vaikka lakimuutos hyväksyttäisiin.

– Yliopistojen poikkeuksellisen laaja ja yhtenäinen kritiikki osoittaa, että hallituksen korkeakoulupolitiikka on väärällä tiellä. Kun korkeakoulut, rehtorit ja opiskelijajärjestöt viestivät samaan suuntaan, hallituksen pitäisi pysähtyä ja perua esityksensä, Holopainen sanoo.

Hallituksen esityksen mukaan korkeakoulututkinnon voisi jatkossa suorittaa kokonaan maksullisena avoimessa korkeakoulussa ilman tavanomaista opiskelijavalintaa. Tutkinnon hinnaksi voisi muodostua kymmeniä tuhansia euroja ja esimerkiksi lääkärikoulutuksessa jopa yli 100 000 euroa.

Yliopistojen ja lausuntokierroksen kriitikoiden mukaan malli loisi kalliin rinnakkaisväylän harvoille maksukykyisille, mutta ei ratkaisisi Suomen osaajapulaa tai korkeakoulutettujen määrän kasvattamisen haastetta.

– Suomi tarvitsee enemmän korkeakoulutettuja, mutta ratkaisu ei ole rakentaa maksukykyyn perustuvaa rinnakkaista väylää tutkintoihin. Ratkaisu on vahvistaa korkeakoulujen perusrahoitusta ja turvata opetuksen laatu. Juuri tätä viestiä korkeakoulut ovat hallitukselle välittäneet, Holopainen sanoo.

Holopainen arvostelee uudistuksen valmistelutapaa. Lakiesityksen valmistelussa mukana ollut Itä-Suomen yliopiston rehtori Tapio Määttä on kertonut, että ratkaisu tehtiin poliittisesti jo ennen varsinaista valmistelua.

– Näin merkittäviä koulutuspoliittisia ratkaisuja ei pidä tehdä niin, että poliittinen päätös tehdään ensin ja vaikutuksia arvioidaan vasta jälkikäteen. Vaikuttavuusarvioinnit sivuuttava valmistelutapa ei saa muodostua uudeksi normaaliksi myöskään koulutuspolitiikassa. Näin suurista uudistuksista on käytävä avoin keskustelu ja säilytettävä korkeakoulujen autonomia, Holopainen sanoo.

– Jos tavoitteena on nostaa koulutustasoa, harvoja palveleva maksullisuus ei sitä toteuta. Maksuton ja yhdenvertainen korkeakoulutus on yksi suomalaisen yhteiskunnan vahvuuksista, eikä siitä pidä tinkiä, Holopainen toteaa.

Holopaisen mukaan hallituksen on syytä arvioida tiede- ja korkeakoulupolitiikkansa suuntaa.

– Hallituksen on otettava kantaa myös siihen, aikooko se pitää voimassa ministeri Wille Rydmanin tekemän poliittisen sosiaalityön tutkimuksen rahoituspäätöksen vai palauttaa hankkeiden valinnat tieteellisen arvioinnin pohjalle. Kyse ei ole vain yksittäisestä rahoituspäätöksestä, vaan tieteen riippumattomuuden rapauttamisesta, jota autoritaarisissa maissa harjoitetaan. Hyväksyykö hallitus ennakkotapauksen, jossa mielivaltainen poliittinen valikointi ohjaa tutkimusta hanketasolla? Kokoomuksen ministerit ovat itse aiemmin vaatineet asiaan muutoksia. Jääkö se vain sanahelinäksi, kun kokoomus tarvitsi perussuomalaisia pelastamaan pääministerin Garden- vaalirahoituskohussa? Holopainen kysyy.

– Maksullisten tutkintojen edistäminen yliopistojen laajasta kritiikistä huolimatta ja riippumattoman tieteellisen arvioinnin sivuuttaminen tutkimusrahoituksessa kertovat samasta huolestuttavasta suunnasta. Esitys on Kokoomuksen ministeri Talvitien. Lausuntopalautteen huomioiminen on vielä täysin mahdollista, jos korkeakoulujen autonomia on kokoomukselle tärkeää. Suomalaisen tiede- ja korkeakoulupolitiikan tulee perustua avoimeen valmisteluun, tutkimuksen riippumattomuuteen ja yhdenvertaisiin mahdollisuuksiin opiskella, Holopainen päättää.