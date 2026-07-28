Vihreiden Mari Holopainen: Hallitus on taas ohittamassa yliopistojen autonomiaa – korkeakoulutuksen maksullinen kaista peruttava
29.7.2026 14:53:16 EEST | Vihreät - De Gröna | Tiedote
Vihreiden kansanedustaja ja sivistysvaliokunnan jäsen Mari Holopainen kehottaa hallitusta kuuntelemaan yliopistojen ja opiskelijajärjestöjen laajaa kritiikkiä esityksestä, joka mahdollistaisi korkeakoulututkinnon suorittamisen kokonaan maksullisena avoimessa korkeakoulussa.
Helsingin Sanomien mukaan useat yliopistot eivät aio ottaa mallia käyttöön, vaikka lakimuutos hyväksyttäisiin.
– Yliopistojen poikkeuksellisen laaja ja yhtenäinen kritiikki osoittaa, että hallituksen korkeakoulupolitiikka on väärällä tiellä. Kun korkeakoulut, rehtorit ja opiskelijajärjestöt viestivät samaan suuntaan, hallituksen pitäisi pysähtyä ja perua esityksensä, Holopainen sanoo.
Hallituksen esityksen mukaan korkeakoulututkinnon voisi jatkossa suorittaa kokonaan maksullisena avoimessa korkeakoulussa ilman tavanomaista opiskelijavalintaa. Tutkinnon hinnaksi voisi muodostua kymmeniä tuhansia euroja ja esimerkiksi lääkärikoulutuksessa jopa yli 100 000 euroa.
Yliopistojen ja lausuntokierroksen kriitikoiden mukaan malli loisi kalliin rinnakkaisväylän harvoille maksukykyisille, mutta ei ratkaisisi Suomen osaajapulaa tai korkeakoulutettujen määrän kasvattamisen haastetta.
– Suomi tarvitsee enemmän korkeakoulutettuja, mutta ratkaisu ei ole rakentaa maksukykyyn perustuvaa rinnakkaista väylää tutkintoihin. Ratkaisu on vahvistaa korkeakoulujen perusrahoitusta ja turvata opetuksen laatu. Juuri tätä viestiä korkeakoulut ovat hallitukselle välittäneet, Holopainen sanoo.
Holopainen arvostelee uudistuksen valmistelutapaa. Lakiesityksen valmistelussa mukana ollut Itä-Suomen yliopiston rehtori Tapio Määttä on kertonut, että ratkaisu tehtiin poliittisesti jo ennen varsinaista valmistelua.
– Näin merkittäviä koulutuspoliittisia ratkaisuja ei pidä tehdä niin, että poliittinen päätös tehdään ensin ja vaikutuksia arvioidaan vasta jälkikäteen. Vaikuttavuusarvioinnit sivuuttava valmistelutapa ei saa muodostua uudeksi normaaliksi myöskään koulutuspolitiikassa. Näin suurista uudistuksista on käytävä avoin keskustelu ja säilytettävä korkeakoulujen autonomia, Holopainen sanoo.
– Jos tavoitteena on nostaa koulutustasoa, harvoja palveleva maksullisuus ei sitä toteuta. Maksuton ja yhdenvertainen korkeakoulutus on yksi suomalaisen yhteiskunnan vahvuuksista, eikä siitä pidä tinkiä, Holopainen toteaa.
Holopaisen mukaan hallituksen on syytä arvioida tiede- ja korkeakoulupolitiikkansa suuntaa.
– Hallituksen on otettava kantaa myös siihen, aikooko se pitää voimassa ministeri Wille Rydmanin tekemän poliittisen sosiaalityön tutkimuksen rahoituspäätöksen vai palauttaa hankkeiden valinnat tieteellisen arvioinnin pohjalle. Kyse ei ole vain yksittäisestä rahoituspäätöksestä, vaan tieteen riippumattomuuden rapauttamisesta, jota autoritaarisissa maissa harjoitetaan. Hyväksyykö hallitus ennakkotapauksen, jossa mielivaltainen poliittinen valikointi ohjaa tutkimusta hanketasolla? Kokoomuksen ministerit ovat itse aiemmin vaatineet asiaan muutoksia. Jääkö se vain sanahelinäksi, kun kokoomus tarvitsi perussuomalaisia pelastamaan pääministerin Garden- vaalirahoituskohussa? Holopainen kysyy.
– Maksullisten tutkintojen edistäminen yliopistojen laajasta kritiikistä huolimatta ja riippumattoman tieteellisen arvioinnin sivuuttaminen tutkimusrahoituksessa kertovat samasta huolestuttavasta suunnasta. Esitys on Kokoomuksen ministeri Talvitien. Lausuntopalautteen huomioiminen on vielä täysin mahdollista, jos korkeakoulujen autonomia on kokoomukselle tärkeää. Suomalaisen tiede- ja korkeakoulupolitiikan tulee perustua avoimeen valmisteluun, tutkimuksen riippumattomuuteen ja yhdenvertaisiin mahdollisuuksiin opiskella, Holopainen päättää.
Yhteyshenkilöt
Mari HolopainenKansanedustajaPuh:0505143452mari.holopainen@eduskunta.fi
Linkit
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Vihreät - De Gröna
Vihreiden varapuheenjohtaja: Berliinin terroristinen Pride-isku ei kiillota äärioikeiston toimintaa28.7.2026 17:18:38 EEST | Tiedote
Berliinin Pride-juhlaan kohdistettiin islamistinen terrori-isku, kun väkijoukkoon ajettiin pakettiautolla. Yksi kuoli ja ainakin 29 loukkaantui, joista osa vakavasti. Terrorismi kaikissa muodoissaan on tuomittavaa. Ekstremististen ryhmien teoilla ei voida kuitenkaan tuomita kokonaista kansakuntaa. Vihreiden varapuheenjohtaja Allu Pyhälammin mukaan tämä on keppihevonen, jolla äärioikeisto yrittää valheellisesti esiintyä vähemmistöjen puolustajana ja todellisuudessa edistää ulkomaalaisvihaa.
Kansanedustaja Mari Holopainen: Ministeri Rydmanin tutkimuksen valikointi on peruttava – tieteen vapaus on demokratian perusta24.7.2026 11:59:48 EEST | Tiedote
Vihreiden kansanedustaja ja sivistysvaliokunnan jäsen Mari Holopainen vaatii hallitukselta Rydmanin päätösten perumista ja selvitystä tutkimusrahoituksen päätöksenteosta. Hänen mukaansa ministeri ei voi ohittaa riippumatonta vertaisarviointia.
Vihreiden Tynkkynen: Trumpin uudetkin tullit ovat turhia, perusteettomia ja vahingollisia24.7.2026 08:19:15 EEST | Tiedote
Vihreän eduskuntaryhmän puheenjohtaja Oras Tynkkynen tuomitsee presidentti Trumpin EU:lle määräämät uudet tullit. Hän peräänkuuluttaa Euroopalta yhtenäistä ja määrätietoista linjaa.
Vihreiden Hanna Holopainen: Ministereille koulutusta korruptiontorjunnasta ja avoimuudesta21.7.2026 16:21:24 EEST | Tiedote
Helsinki Garden -hankkeen ympärillä syntynyt keskustelu on herättänyt kysymyksiä päätöksenteon avoimuudesta ja kansalaisten luottamuksesta. Kansanedustaja Hanna Holopainen kysyy hallitukselta, miten se toteuttaa omaa korruptionvastaista strategiaansa sekä vaatii ministereille koulutusta korruptiontorjunnasta, avoimuudesta ja rakenteellisten riskien tunnistamisesta.
Virta: Jos Garden-sotkussa ei ollut kyse tietoisesta suosimisesta, kyse on pääministerin vakavasta arviointivirheestä21.7.2026 14:31:18 EEST | Tiedote
Vihreiden puheenjohtaja Sofia Virran mukaan Garden Helsinki -hankkeen ympärille syntynyt keskustelu on ennen kaikkea kysymys pääministerin arviointikyvystä ja kansalaisten luottamuksesta päätöksentekoon.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme