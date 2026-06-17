Tämän lelun haluavat nyt kaikki – puristeltavat lelut viedään käsistä!

Esteettisesti hauskat ja tuntoaistia stimuloivat stressilelut ovat räjähtäneet suosiossa kevään ja kesän aikana. Vaihtoehtoja on monia, ja trendin idea onkin kerätä mahdollisimman paljon erinäköisiä ja tuntuisia stressileluja. Esimerkiksi somessa viraaliksi menneet Lucky Bao Squishy Dumpling -stressilelut viedään suorastaan käsistä, ja aina ne eivät edes ehdi kuormasta hyllyyn, ennen kuin senkertainen satsi on jo myyty loppuun.

Dumpling-lelussa yhdistyykin ovelasti trendilelujen moni kutkuttava puoli: lelu on suloinen ja miellyttävä puristella, mutta ennen kaikkea se on täysi yllätys! Yllätyslaatikkohuuma ei ota laantuakseen, ja se näkyy. Dumpling ostetaan läpinäkymättömässä ”höyrytyskorissa” ja puolet iloa on avata ostos ja katsoa, minkä värisen saa. Halutuin on tietysti harvinainen glitter-dumpling, ja onnekkaimmat nappaavatkin sen omakseen jo ensi yrittämällä.

Lucky Bao Squishy Dumpling -stressileluvalikoimaa. Haluttu glitter-dumpling säihkyy etunenässä.

Dumpling ei kuitenkaan suinkaan ole ainoa hitti, eikä lelun tarvitse edes esittää söpöä ja suursilmäistä hahmoa ansaitakseen tuon tittelin. Stressilelujen myynnillisistä kärkisijoista taistelee myös esimerkiksi voipakettia, aivoja, jääkuutiota ja merilammasta esittäviä stressileluja.

Puristeltava voipaketti on myös haluttua tavaraa.

Some siivittää tätäkin lelutrendiä, ja alustat pursuavat stressilelu-unboxingeja ja kokoelmanesittelyvideoita. Tämä tietysti ajaa kuluttajakäyttäytymistä, mutta stressileluilla on muitakin etuja, jotka edesauttavat niiden suosiota. ”Erilaiset tuntemukset ja aististimulaatiot, söpö ulkonäkö ja edullinen hinta auttavat – unohtamatta sitä, että useimmat leluista soveltuvat myös pikkulapsille, jolloinka trendistä pääsee nauttimaan mahdollisimman moni”, summaa XS Lelujen operatiivinen johtaja Triin Sõber.

Someaikakautena lasten ja nuorten trendit ovat ailahdelleet varsin rajusti, ja ykköshitti on vaihtunut tiheään. Stressilelut ovat kuitenkin pitäneet pintansa jo verrattain pitkään, eikä huuman loppumisen merkkejä vielä näy – jäämme innolla seuraamaan stressilelujen suosion käännöksiä.