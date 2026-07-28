Iin hammashoitola tarjoaa 3.8.2026 alkaen vain kiireetöntä hammashoitoa – kiireellinen hoito Dentopoliksessa
30.7.2026 09:20:04 EEST | Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde | Tiedote
Iin hammashoitolassa tarjotaan 3. elokuuta 2026 alkaen vain kiireetöntä hampaiden ja suun hoitoa. Kiireellinen hampaiden ja suun hoito järjestetään Oulun Dentopoliksessa.
Iin hammashoitolan asiakkaat voivat edelleen varata ajan sekä kiireettömään että kiireelliseen hampaiden ja suun hoitoon normaaliin tapaan keskitetystä puhelinnumerosta 08 669 0190 maanantaista torstaihin kello 8–16 ja perjantaisin kello 8–15. Asiakas ohjataan hoidon tarpeen arvioinnin jälkeen hoitoon joko Iin hammashoitolaan tai Dentopolikseen tilanteen mukaan.
Asiakkaita palvelee myös suun terveydenhuollon chat maanantaista torstaihin kello 8–15 ja perjantaisin kello 8–14. Suun terveydenhuollon chatissa voi keskustella ammattilaisen kanssa, kun tarvitsee kiireetöntä apua suun terveyteen liittyvissä asioissa, arvion hoidon tarpeesta tai kun haluaa perua tai muuttaa ajanvarausta. Asiointi chatissa tapahtuu kirjautumalla OmaPohteeseen Pohteen verkkosivuilla tai OmaPohde-sovelluksessa.
Kun oma hammashoitola on kiinni ja on tarve kiireelliselle hoidolle eikä voi odottaa oman hammashoitolan aukeamista, apua saa Päivystysavun puhelinnumerosta 116 117. Viikonloppuisin ja juhlapyhinä kello 10–15 kiireellisen hoidon tarpeessa auttaa hammashoidon päivystys Oulun Dentopoliksessa. Ennen lähtöä tulee soittaa hammashoidon päivystyksen numeroon 08 669 3200.
Lisätietoja Pohteen verkkosivuilta:
Hammashoito ja suun terveys arkena päivällä: https://pohde.fi/palvelut/hammashoito-ja-suun-terveys-arkena-paivalla/
Hammashoito ja suun terveys illalla, yöllä, viikonloppuna ja juhlapyhänä:https://pohde.fi/palvelut/hammashoito-ja-suun-terveys-illalla-yolla-viikonloppuna-ja-juhlapyhana/
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Ismo RäsänenVastuuyksikköpäällikkö, Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue PohdeHammashoitolat Tuira, Haukipudas, Kiiminki, Ii
Yhteydenotot 3.8.alkaen
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde vastaa yli 415 000 asukkaan hyvinvoinnista, terveydestä ja turvallisuudesta. Työllistämme noin 18 500 sosiaali- ja terveysalan sekä pelastustoimen osaajaa. Yhdessä tarjoamme Pohjois-Pohjanmaan ihmisille tukea elämään ja apua terveyteen tai hätään aiempaa paremmin. Toimimme vaikuttavasti ja uusin tavoin – samalla henkilöstöömme panostaen.
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