Kuninkuusraveissa 31.7.–2.8. maksetaan yli kolme miljoonaa euroa Toto-pelivoittoja - Veikkauksen TotoTV välittää tapahtumat suorina lähetyksinä

Kuninkuusravit on Suomen suurimpia urheilutapahtumia ja yksi maailman suurimmista ravitapahtumista. Viikonlopun aikana tapahtumassa paikan päällä vierailee jopa 50 000 katsojaa.



Kuninkuusravien kolmen kilpailupäivän jokainen lähtö on Veikkauksen Toto-pelien kohteena. Myös viikonlopun pääkilpailuiden kuningatar- ja kuninkuuskilpailun kokonaiskilpailuihin löytyy omat Toto-kohteensa.



Kuninkuusravien kisaviikonlopun aikana Toto-pelaajille maksetaan yli kolme miljoonaa euroa erikokoisia voittoja.



- Huipputasoinen raviurheilu ja parhaat suomenhevoset, tapahtuman tunnelman luova iso yleisö ja kiinnostavat pelikohteet tekevät Kuninkuusravien viikonlopusta myös pelaaja-asiakkaillemme tärkeän. Kuninkuusravit ovat Veikkauksen Toto-pelien vuoden selkeästi suurin viikonloppu sekä pelivaihdolla että asiakasmäärillä mitatuna, Veikkauksen Head of Toto Juha Ahjolinna odottaa.



- Toto-pelejä pelataan vahvasti digikanavissa veikkaus.fi:ssä ja Veikkauksen sovelluksessa. Kuninkuusravien Toto-pelaamisessa myös myyntipaikoissa, Veikkauksen pelisaleissa ja paikan päällä Teivossa tapahtuvalla pelaamisella on myös tärkeä rooli.



Viikonlopun suurimmat potit ovat tarjolla jokaisen päivän Toto75-pelissä, joissa on perjantaina, lauantaina ja sunnuntaina jackpot.



Perjantaina 31.7. Teivon Kuninkuusravien Toto75-pelin potissa on noin 200 000 euroa ja peliaika päättyy klo 16.10. Lauantaina 1.8. Teivon Kuninkuusravien Toto75-pelin potissa on noin 500 000 euroa ja peliaika päättyy klo 15. Sunnuntaina 2.8. Teivon Kuninkuusravien potissa on noin 300 000 euroa ja peliaika päättyy klo 13.



Veikkauksen TotoTV:n suora studiolähetys välittää tapahtumat kotikatsomoihin jokaisena kilpailupäivänä. Studiolähetys tehdään paikan päältä Kuninkuusravien ytimestä Teivon raviradalta.



Lähetys käynnistyy perjantaina klo 14.45, lauantaina klo 12 sekä sunnuntaina klo 11.55. Studiossa viikonlopun tapahtumia ja huippuhetkiä analysoivat juontaja Joanna Kuvaja ja asiantuntijat Kari Lähdekorpi ja Tapio Hoikka. Tiedossa on jokaisena kilpailupäivänä pitkät studiolähetykset vuoden parhaan raviurheilun äärellä.



Viikonlopun suorissa lähetyksissä nähdään studiovieraina ja haastateltavina mielenkiintoisia kasvoja ravien, pelaamisen ja suurtapahtuman ympäriltä. Lauantaina TotoTV:n studiolähetyksessä kuullaan peliammattilaisen Jorma Vuoksenmaan katsaus lauantain Toto75-jackpotkierrokseen, jonka potissa on jopa 500 000 euroa.



Sunnuntaina TotoTV:n lähetyksessä vierailee suuresti pidetty jääkiekkovalmentaja Raimo Helminen. TotoTV:n studiolähetys ottaa kiinni vuoden suurimman ravitapahtuman urheilullisiin huippuhetkiin urheilijoiden kautta ja lähetyksissä Teivon urheilujuhlan tunnelmat näkyvät ja kuuluvat.



Suurimmat Kuninkuusraveissa voitetut potit



Kuninkuusraveissa on voitettu useita suurvoittoja vuosien varrella. Suurin Kuninkuusraveissa voitettu potti on vuodelta 2012. Silloin työkavereista koostunut porukka voitti 268,80 euron porukkapelillään 996 173 euroa Toto75-pelistä ja pääsi iloitsemaan paikan päällä Mikkelin Kuninkuusraveissa huimaa voittoaan.



Lahden Kuninkuusraveissa 2019 loviisalaismies voitti 338 574 euron potin Toto75-pelistä ja Rovaniemen Kuninkuusraveissa 2018 helsinkiläismies 123 300 euroa Toto75-pelistä. Viime vuonna Oulun Kuninkuusraveissa Toto75-pelistä osui 33 000 euron porukkapelivoitto viiden osuuden porukkapeliin.



Kuninkuusravien TotoTV:n studiolähetyksiä voit seurata:



Veikkauksen verkkopalvelussa osoitteessa www.veikkaus.fi/toto sekä Veikkauksen sovelluksessa kirjautuneille asiakkaille maksutta.

Ruutu-palvelussa maksutta kirjautumalla (maksuton Sanoma-tili riittää). TotoTV löytyy Live TV -osiosta sekä Urheilu > Raviurheilu -osiosta, ja lähetys on katsottavissa myös suurilla tv-näytöillä HD-laatuisena.

Veikkauksen TotoTV on myös kaapeli- ja IPTV-operaattorien tarjonnassa.

Veikkauksen TotoTV välittää vuosittain noin 380 suomalaista ravitapahtumaa sekä laajasti kansainvälistä raviurheilua. Suoria lähetyksiä on tarjolla keskimäärin noin 12 tuntia jokaisena päivänä.



Kuninkuusraveja on järjestetty vuodesta 1924 saakka. Kuninkuusravit on ylivoimaisesti Suomen suurin ravitapahtuma sekä yksi maailman suurimmista raviurheilutapahtumista. Veikkauksen Toto-pelit ovat pelattavissa Teivon Kuninkuusraveissa paikan päällä, veikkaus.fi:ssä ja Veikkauksen sovelluksessa sekä Veikkauksen myyntipaikoissa ja Veikkauksen omissa pelisaleissa ja Casino Helsingissä.



Veikkauksen asiantuntijat Head of Toto Juha Ahjolinna ja viestintäpäällikkö Ilkka Nisula antavat lisätietoja ja ovat haastateltavissa Kuninkuusravien Toto-pelaamisesta. Haastattelupyynnöt Ilkka Nisula puh. 0400218259 tai e-mail: ilkka.nisula@veikkaus.fi