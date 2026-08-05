Amerikkalaistutkijan uutuuskirja kertoo Pohjoismaiden Investointipankin värikkään historian

Kun Pohjoismaiden Investointipankki avasi ovensa vuonna 1976, sillä oli vain kourallinen työntekijöitä, toimitilat helsinkiläisestä sanomalehdestä vuokratuissa tiloissa sekä tarkoituksella väljästi määritelty tehtävä: rahoittaa hankkeita, jotka palvelivat ”pohjoismaista etua”.

Seuraavien vuosikymmenten aikana pankki kasvoi sekä kooltaan että kunnianhimoltaan. Voidakseen parhaiten tukea jäsenmaidensa tavoitteita, NIB kehitti innovatiivisia käytäntöjä varainhankintaan ja lainaprojektien analysointiin.

Kylmän sodan jälkeen syntyneet visiot yhteistyöstä Itämeren alueella vahvistivat pankin merkitystä uuden alueellisen identiteetin symbolina. Baltian maat liittyivät pankin jäseniksi vuonna 2005.

More Than Money kertoo Pohjoismaiden Investointipankin kehityksestä kiistanalaisesta hankkeesta vakiintuneeksi instituutioksi, joka on sitoutunut edistämään tuottavuutta ja kestävää kehitystä Pohjoismaiden ja Baltian alueella.

Tämän tarinan läpi kulkee kysymys, joka on edelleen ajankohtainen: mikä on alueen yhteinen etu, ja miten sen toteuttaminen tulisi rahoittaa?

Byron Z. Rom-Jensen on amerikkalainen historioitsija ja postdoc-tutkija Oslon yliopistossa. Hän on tutkinut Pohjoismaiden kansainvälistä historiaa ja sitä, miten pohjoismainen identiteetti on muotoutunut 1900- ja 2000-luvuilla.

More Than Money – A History of the Nordic Investment Bank on arvostelu- ja käsittelyvapaa 1.9. Teos on englanninkielinen.

Pdf-vedokset, arvostelukappaleet ja haastattelupyynnöt: adele.couavoux@otava.fi