Yhteistoimintaneuvotteluiden käynnistämistä hyvinvointialueella esitetään aluehallitukselle 4.8.2026

Yt-neuvotteluiden tarve perustuu hyvinvointialueen tuottavuusohjelman mukaiseen toiminnan ja talouden kehittämis- ja tasapainotustarpeeseen sekä vuoden 2027 talousarvion valmisteluun ja edellä mainittujen mahdollisiin henkilöstöä koskeviin vaikutuksiin. Talousarvion valmistelun perusteella arvioitu kokonaissäästötavoite olisi noin 40 miljoonaa euroa, josta pääosa olisi tuottavuusohjelman mukaisia kehittämis- ja säästötoimenpiteitä ja osa pohjautuisi lakisääteisiin muutoksiin.

Yt-neuvottelut kohdistuisivat koko organisaatioon. Suunnitelluissa yt-neuvotteluissa painopiste olisi erityisesti palvelujen sekä työn ja toiminnan uudelleenorganisoinnissa sekä näihin liittyen palvelussuhteiden muutostarpeissa.

Talousarvion valmistelussa on alustavasti ja laskennallisesti arvioitu, että talouden tasapainotustarve edellyttäisi mahdollisesti myös henkilöstökuluihin kohdistuvia toimenpiteitä. Henkilöstökulujen alustavasti arvioitu valmisteluvaiheen laskennallinen osuus olisi noin puolet tasapainotustarpeesta, eli noin 20 miljoonaa euroa, mikä tarkoittaisi enintään noin 280 henkilötyövuotta. Henkilöstösäästöjen osalta pyrittäisiin hyödyntämään henkilöstösuunnittelun eri keinoja, kuten esimerkiksi eläköitymisiä.

Mikäli aluehallitus valtuuttaa hyvinvointialueen johdon käynnistämään yt-neuvottelut, neuvotteluiden alkamisajankohdasta, aikataulusta ja sisällöstä tiedotetaan tarkemmin myöhemmin.