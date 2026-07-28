Oulun kaduille odotetaan tuhansia vieraita Kesäillan kattaukseen 15.8.
5.8.2026 08:20:00 EEST | Oulun kulttuurisäätiö, Oulu2026 | Tiedote
Kesäillan kattaus kutsuu oululaiset ja vierailijat nauttimaan monipuolisesta ruoasta ja ohjelmasta sekä yhdessäolosta kauniiden pöytien ääreen lauantaina 15. elokuuta. Tapahtuma on kaikille avoin, pääsymaksuton ja ikärajaton. Tapahtuma tuo muutoksia liikennejärjestelyihin Oulun keskustassa.
Kesäillan kattaus on osa Oulu2026:n Arctic Food Lab -ruokaohjelmaa, ja tapahtumasta odotetaan tulevan yksi Euroopan kulttuuripääkaupungin kesän kohokohdista. Tapahtumassa katetaan pöytiä yhteensä noin kilometrin matkalle halki Oulun keskustan: Kauppatorilta Rotuaaria pitkin ja kaupungintalon edustalta Hallituskatua pitkin rautatieasemalle saakka. Pöytiin voi saapua mihin aikaan tahansa kello 12 alkaen.
Kattauksen ääreen mahtuu samanaikaisesti noin 3 500 henkeä, eli tapahtuman aikana moninkertainen määrä. OSAOn puutarha-alan opiskelijat koristavat kattauksen kukkasin. Pöytiin katetaan Proton — Pohjois-Suomen Muotoilijoiden ja Oulun ystävyyskaupungin Hangzhoun China Academy of Artin yhteistyön tuloksena syntyneet ainutlaatuiset liinat. Pyörätuoleille varataan paikkoja pöytien päädyistä ja lastenistuimia on saatavilla.
Kuutisenkymmentä ruoka-alan toimijaa myy annoksia tapahtuma-alueella. Mukana on ruokakojuja, kivijalkaravintoloita ja -kahviloita sekä kauppoja. Tarjolla on pohjoisia makuja sekä aasialaisia, afrikkalaisia, meksikolaisia ja välimerellisiä ruokia. Tapahtumaan osallistuvia ravintoloita ja kahviloita on koko tapahtuma-alueella: Kauppatorilta Rotuaarille ja Hallituskadun päähän. Ruokakojut ja -rekat sijoittuvat pääasiassa Kirkkokadulle ja Hallituskadulle.
Tapahtumaan saa saapua myös itse valmistettujen herkkujen kera tai vain nautiskelemaan tunnelmasta ja ohjelmasta.
"Arctic Food Lab esittelee pohjoisia makuja, ruokaosaamista ja -tarinoita. Kesäillan kattauksessa alan ammattilaiset alkutuotannosta vähittäiskauppaan ja ravintolaelämyksiin tarjoilevat pohjoisia makuja. Nyt näitä antimia on tarjolla taatusti ainutlaatuisessa tunnelmassa, joten tervetuloa yhteiseen pöytään runsain joukoin", toivottaa Arctic Food Labin projektipäällikkö Pasi Ruuskanen.
Kattilan kumautuksesta keikkoihin ja kirppistelyyn
Tapahtuma alkaa kello 11:30, kun Oulu2026-alueen kulkue lähtee Linnansaaresta kohti tapahtuma-aluetta. Toripolliisi saa ylleen kokin asun, ja Rotuaarilla kumautetaan kattilaa tapahtuman alkamisen merkiksi kello 12.
Tapahtuma-alueella on kolme lavaa: Rotuaarilla, Otto Karhin puistossa ja Hallituskadun rautatieaseman puoleisessa päädyssä. Lavoilla on keikkoja ja muuta ohjelmaa pitkin päivää. KLUB Kirppis kutsuu tekemään kierrätyslöytöjä Hallituskadulle.
OSAO toteuttaa Snellmanin puistoon hengailualueen, ja Taito Pohjois-Pohjanmaa ry kutsuu neulomaan. Kattauksessa on muutama pöytä, joissa voi viettää aikaa tietyn teeman tai aktiviteetin, kuten sarjakuvien, ruokaperinteiden tai uusiin ihmisiin tutustumisen parissa.
Tapahtuma päättyy klo 21. Myyntipisteisiin, ohjelmaan aikatauluineen ja aluekarttaan voi tutustua etukäteen tarkemmin Arctic Food Labin verkkosivuilla.
Tapahtuman vaikutukset liikenteeseen
Kesäillan kattaus tuo muutoksia liikennejärjestelyihin tapahtuma-alueella: Kauppurienkadulla torilta kohti Rotuaaria, Kirkkokadulla kaupungintalon edustalla ja Hallituskadulla kaupungintalolta rautatieasemalle. Kadut ja tienvarsipysäköinti suljetaan autoliikenteeltä 14.–16. elokuuta.
Edellä mainittujen katujen lisäksi tapahtuma vaikuttaa poikkiliikenteeseen: liikenne suljetaan Koulukadulta ja Mäkelininkadulta Hallituskadun kohdalta. Kirkkokadulla Asemakadun ja Pakkahuoneenkadun väli suljetaan. Tapahtuma-alueen tuntumassa Rautatienkatua, Uuttakatua, Pakkahuoneenkatua, Torikatua, Aleksanterinkatua ja Rantakatua ei suljeta liikenteeltä, mutta tapahtumalla voi olla vaikutuksia kulkemiseen.
Kivisydämeen ajetaan normaalisti Hallituskadun sisäänkäynnistä. Hallituskadulla rautatieasemalta Isollekadulle ja Kirkkokadulla Asemakadulta Pakkahuoneenkadulle on voimassa pysäköintikielto tapahtumapäivinä ympäri vuorokauden.
Lähibussien reiteillä ja pysäkeissä sekä taksitolpilla on ydinkeskustassa muutoksia tapahtumapäivänä ja liikenteessä poikkeusjärjestelyjä. Lähibussien linjat A–C kulkevat Hallituskadun sijaan Pakkahuoneenkatua ja Asemakatua pitkin, jonne tulevat niiden väliaikaiset pysäkit. Linja D kulkee Torikadun ja Saaristonkadun reittiä pitkin väliaikaisine pysäkkeineen, joista toinen on Valveella ja toinen Pekurin pysäkillä. Otto Karhin puiston taksitolppa siirretään väliaikaisesti puiston Isonkadun pohjoispuolelle. Ajantasaiset tiedot ovat saatavilla Oulun seudun joukkoliikenteen sovelluksessa ja verkkosivuilla.
Tapahtuma-alueella on kaksi pyöräparkkia: Otto Karhin puistossa ja Hallituskadulla rautatieaseman päädyssä. Tapahtuma-alueella pyöräilyä tulee välttää, pyörien kanssa on kuljettava niitä taluttaen. Tapahtuman rakennus- ja purkuaikana 14. ja 16.8. suositellaan käyttämään erityistä varovaisuutta. Sähköpotkulaudat ovat kiellettyjä tapahtuma-alueella. Tapahtumaan toivotaan saavuttavan julkisilla liikenneyhteyksillä, pyöräillen tai kävellen.
Oulu2026- ja Arctic Food Lab -toiminnasta vastaava Oulun kulttuurisäätiö järjestää Kesäillan kattauksen nyt neljättä kertaa.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Pasi RuuskanenProjektipäällikkö, Arctic Food Lab Euroopan kulttuuripääkaupunki Oulu2026Puh:0400 163 987pasi.ruuskanen@oulu2026.eu
Katri JämsäTuottaja, Arctic Food Lab & Oulu2026Puh:040 542 4081katri.jamsa@oulu2026.eu
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Oulu on Euroopan kulttuuripääkaupunki
Oulu on Euroopan kulttuuripääkaupunki vuonna 2026. Kulttuuripääkaupunkivuosi yltää 39 kumppanikuntaan pohjoisessa Suomessa. Tavoitteena on pysyvä kulttuuri-ilmastonmuutos; pysyvästi rikkaampi kulttuurielämä ja positiivinen muutos alueelle. Kulttuuri-ilmastonmuutos yhdistää kulttuuria, taidetta ja teknologiaa yllättävälläkin tavalla, luo kohtaamisia ja synnyttää vuorovaikutusta.
Oulu2026 tarjoaa tuhansia tapahtumia, teoksia ja elämyksiä! Toiminnasta vastaa Oulun kulttuurisäätiö sr. Oulu2026:n pääyhteistyökumppanit ovat Pohjolan OP ja Kaleva Media.
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