Kuorojen kierros 13.8. - 30.vuosi!

Juhlavuoden kunniaksi Helsingin ytimeen kerääntyy yli 130 kuoroa ja yli 2 600 laulajaa. Tapahtuma käynnistyy yhteiskonsertilla ja levittäytyy sen jälkeen ympäri kaupunkia sadoiksi minikonserteiksi.

Senaatintorilta ravintoloiden vilinään

Tapahtuma alkaa suurella yhteiskonsertilla Senaatintorilla klo 18:00. Yhteisesiintymisen jälkeen klo 19:00–22:00 kuorot jalkautuvat Helsingin ravintoloihin, kaduille ja puistoihin. Illan aikana esiintymispaikkoja on yhteensä 55, ja yleisö pääsee nauttimaan yli 250 kuorokonsertista eri puolilla kaupunkia.

Kuorojen kierros on toiminut laulun ja herkkujen yhdistäjänä jo vuodesta 1996 lähtien. Tapahtuma on samalla suuri ravintolayhteisön yhteinen kulttuuriteko, joka tarjoaa ravintoa sekä ruumiille että sielulle.

Yhteisöllistä kulttuuria jo kolmen vuosikymmenen ajan

Kuorolaulu toimii vahvana siltojen rakentajana. Se yhdistää kaupunginosia, opintoyhteisöjä, harrasteryhmiä, työporukoita, kieliä ja kulttuureja.

– On aina yhtä vaikuttavaa ja ihastuttava seuraa hetkeä, kun tilaan astuu kuoro ja laulu alkaa. Tunnetta, muistoja, iloa ja taitoa – joskus silmät kostuvat muustakin kuin mausteisesta ruoasta. On ollut hienot 30 vuotta, toteaa tapahtuman perustaja Mikko Leisti.

Tapahtuma toivottaa kaikki tervetulleiksi nauttimaan Helsingistä parhaimmillaan. Kuorojen laulu ja ravintoloiden herkut tekevät elokuisesta illasta takuulla ikimuistoisen, tuoden eloa katukuvaan ja rentoutta päivään.

Lisätiedot mediatiedusteluihin:

Tapahtuma: Kuorojen kierros (30. juhlavuosi)

Kuorojen kierros (30. juhlavuosi) Ajankohta: Torstai 13.8.2026 klo 18:00 alkaen

Torstai 13.8.2026 klo 18:00 alkaen Paikka: Senaatintori ja 55 esiintymispaikkaa ympäri Helsinkiä

Senaatintori ja 55 esiintymispaikkaa ympäri Helsinkiä Työryhmä: Veli Toppinen, ohjelmatuottaja, Tiina Isohanni, vastaava tuottaja

Veli Toppinen, ohjelmatuottaja, Tiina Isohanni, vastaava tuottaja Ohjelma: www.artgoeskapakka.fi/kuorojen-kierros/

Lisätiedot: Mikko Leisti, tapahtuman perustaja +358 400 640090, Veli Toppinen +358404463952