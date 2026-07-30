Kuorojen kierros 13.8. - 30.vuosi!
30.7.2026 14:47:59 EEST | Sodapop Oy | Tiedote
Kuorojen kierros täyttää 30 vuotta – Tapahtuma tuo yli 2 600 laulajaa Helsingin kaduille ja ravintoloihin.
Kuorojen kierros järjestetään jälleen torstaina 13. elokuuta 2026. Tänä vuonna 30-vuotisjuhliaan viettävä tapahtuma yhdistää ainutlaatuisella tavalla kuorolaulun ja ravintolakulttuurin. Kyseessä lienee Suomen suurin ja maailmanlaajuisestikin ainutlaatuinen kuorotapahtuma.
Juhlavuoden kunniaksi Helsingin ytimeen kerääntyy yli 130 kuoroa ja yli 2 600 laulajaa. Tapahtuma käynnistyy yhteiskonsertilla ja levittäytyy sen jälkeen ympäri kaupunkia sadoiksi minikonserteiksi.
Senaatintorilta ravintoloiden vilinään
Tapahtuma alkaa suurella yhteiskonsertilla Senaatintorilla klo 18:00. Yhteisesiintymisen jälkeen klo 19:00–22:00 kuorot jalkautuvat Helsingin ravintoloihin, kaduille ja puistoihin. Illan aikana esiintymispaikkoja on yhteensä 55, ja yleisö pääsee nauttimaan yli 250 kuorokonsertista eri puolilla kaupunkia.
Kuorojen kierros on toiminut laulun ja herkkujen yhdistäjänä jo vuodesta 1996 lähtien. Tapahtuma on samalla suuri ravintolayhteisön yhteinen kulttuuriteko, joka tarjoaa ravintoa sekä ruumiille että sielulle.
Yhteisöllistä kulttuuria jo kolmen vuosikymmenen ajan
Kuorolaulu toimii vahvana siltojen rakentajana. Se yhdistää kaupunginosia, opintoyhteisöjä, harrasteryhmiä, työporukoita, kieliä ja kulttuureja.
– On aina yhtä vaikuttavaa ja ihastuttava seuraa hetkeä, kun tilaan astuu kuoro ja laulu alkaa. Tunnetta, muistoja, iloa ja taitoa – joskus silmät kostuvat muustakin kuin mausteisesta ruoasta. On ollut hienot 30 vuotta, toteaa tapahtuman perustaja Mikko Leisti.
Tapahtuma toivottaa kaikki tervetulleiksi nauttimaan Helsingistä parhaimmillaan. Kuorojen laulu ja ravintoloiden herkut tekevät elokuisesta illasta takuulla ikimuistoisen, tuoden eloa katukuvaan ja rentoutta päivään.
Lisätiedot mediatiedusteluihin:
- Tapahtuma: Kuorojen kierros (30. juhlavuosi)
- Ajankohta: Torstai 13.8.2026 klo 18:00 alkaen
- Paikka: Senaatintori ja 55 esiintymispaikkaa ympäri Helsinkiä
- Työryhmä: Veli Toppinen, ohjelmatuottaja, Tiina Isohanni, vastaava tuottaja
- Ohjelma: www.artgoeskapakka.fi/kuorojen-kierros/
Lisätiedot: Mikko Leisti, tapahtuman perustaja +358 400 640090, Veli Toppinen +358404463952
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Mikko LeistiKuorojen kierrosPuh:+358400640090Puh:+358400640090mikkoleisti2@gmail.com
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Kuorojen kierros
Kuorojen kierros aloitettiin vuonna 1996 osana Art goes Kapakka-festivaalia. Art goes Kapakka on toistaiseksi tauolla, mutta Kuorojen kierros haluttiin tehdä tässä tulevaa pohtiessa. Tervetuloa mukaan!
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