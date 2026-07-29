Helsingin yliopisto

Kaikki suomalaiset palkittiin kemiaolympialaisissa kolmatta vuotta putkeen

30.7.2026 13:52:15 EEST | Helsingin yliopisto | Tiedote

Jaa

Kemianolympialaiset toivat Suomeen kolme pronssia ja yhden kunniamaininnan. Pohjoismaisissa kemiakilpailussa sama nelikko voitti kolme hopeaa ja yhden pronssin.

Suomen delegaatio IChO:n palkintojenjaon jälkeen: Vasemmalta oikealle Jukka Puumi, Nicolas Tallbacka, Atso Erkkilä, Michael Christodoulou, Joonas Kuosa, Juulia Talvitie ja Kjell Knapas. Michael Christodouloulla on rintataskussaan joukkueen maskotti, liito-orava Natalia.
Suomen delegaatio IChO:n palkintojenjaon jälkeen: Vasemmalta oikealle Jukka Puumi, Nicolas Tallbacka, Atso Erkkilä, Michael Christodoulou, Joonas Kuosa, Juulia Talvitie ja Kjell Knapas. Michael Christodouloulla on rintataskussaan joukkueen maskotti, liito-orava Natalia. Andrei Shved

Suomalaiset menestyivät jälleen erinomaisesti kansainvälisissä kemiakilpailuissa. Pohjoismaisista kemiakilpailuista tuloksena oli kolme hopeaa sekä pronssi ja kansainvälisistä kemiaolympialaisista puolestaan kolme pronssia sekä kunniamaininta. Kansainvälinen menestys oli myös historiallista, sillä ensimmäistä kertaa Suomen koko 49-vuotisen kemiaolympialaishistorian aikana kaikki suomalaiset palkittiin kolmena peräkkäisenä vuonna.

Suomen kilpailijat tunnustuksineen olivat:

Kilpailija

Kotikunta

Lukio

NChO-tulos

IChO-tulos

Michael Christodoulou

Espoo*

Ressun lukio

Hopea (4.)

Pronssi (136.)

Atso Erkkilä

Espoo

Kuninkaantien lukio

Pronssi (8.)

Pronssi (202.)

Joonas Kuosa

Espoo

Otaniemen lukio

Hopea (5.)

Pronssi (227.)

Nicolas Tallbacka

Helsinki

Töölön yhteiskoulu

Hopea (6.)

Kunniamaininta (241.)

*Michael Christodoulou muutti Tampereelle 1.7.2026 alkaen alkavia yliopisto-opintoja varten.

Pohjoismaiset kemiakilpailut (9th Nordic Chemistry Olympiad, NChO) järjestettiin tänä vuonna toista kertaa Suomessa Helsingissä ensimmäisen kerran oltua 2019. Kansainväliset kemiaolympialaiset (58th International Chemistry Olympiad, IChO) järjestettiin Tashkentissa Uzbekistanissa. Molemmat kilpailut sisälsivät viisituntisen kokeellisen osan ja viisituntisen teoriaosan. Kilpailuissa käytetään samaa palkintosysteemiä, jossa jaetaan kultaa 10 prosentillle, hopeaa 20 prosentille ja pronssia 30 prosentille lle sekä IChO:ssa vielä kunniamaininnat 10 prosentille osallistujista.

NChO:ssa kultamitalit menivät tavalliseen tapaan Tanskalle. Kolmanneksi sijoittui ruotsalainen Lilly Gustavsson, jota haastateltiin muutaman muun kilpailijan ohella Svenska Ylelle. Suomalaiset tekivät muuten keskenään erittäin tasaisen suorituksen, mutta kolmas tanskalainen sijoittui seitsemänneksi suomalaisten väliin. Loput pronssit menivät Tanskalle ja Ruotsille, kun taas Norja ja Islanti jäivät tällä kertaa mitaleitta. Pohjoismaisten kemiakilpailujen kokeet olivat tällä kertaa hieman totuttua haastavampia. Tämä näkyi tavallista suurempana vaihteluna kokonaispisteissä, jotka asettuivat tasaisesti 26–83 pisteen välille (100:sta).

IChO:on osallistui 363 kilpailijaa 95 eri maasta, mikä on kaikkien aikojen ennätys. Pronssit jaettiin sijoille 116–227 ja kunniamaininnat sijoille 228–255. Suomalaisten pronssimitalit osuivat siis sekä hyvin lähelle hopeaa että aivan kunniamainintojen rajalle. Erityisesti jälkimmäisessä tapauksessa myös valmentajien panostus muun muassa pistesovittelussa on ollut tunnustusten kannalta keskeisessä asemassa.

NChO:n järjestivät Kjell Knapas (kemian valmennuskoordinaattori) ja Miia Mäntymäki. Suomen IChO-delegaatiossa olivat kilpailijoiden lisäksi mukana Juulia Talvitie (joukkueenjohtaja), Knapas ja Jukka Puumi. Knapas, Mäntymäki, Puumi ja Talvitie ovat Helsingin yliopiston matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan kemian opettajia ja lukion kemiakilpailujen valmentajia.

Suomen edustajat kansainvälisiin kemiakilpailuihin valitaan kansallisen kilpailun ja jatkovalmennuksen perusteella. Jatkovalmennus käsittää kolme nelipäiväistä valmennusleiriä yliopistolla sekä runsaasti kotitehtäviä. Matemaattisten aineiden kilpailutoimintaa pyörittää Suomessa Matemaattisten aineiden opettajien liitto ry., joka rahoittaa toiminnan pääasiassa Opetushallituksen myöntämällä avustuksella.

Avainsanat

helsingin yliopisto

Yhteyshenkilöt

Kuvat

Suomen delegaatio IChO:n palkintojenjaon jälkeen: Vasemmalta oikealle Jukka Puumi, Nicolas Tallbacka, Atso Erkkilä, Michael Christodoulou, Joonas Kuosa, Juulia Talvitie ja Kjell Knapas. Michael Christodouloulla on rintataskussaan joukkueen maskotti, liito-orava Natalia.
Suomen delegaatio IChO:n palkintojenjaon jälkeen: Vasemmalta oikealle Jukka Puumi, Nicolas Tallbacka, Atso Erkkilä, Michael Christodoulou, Joonas Kuosa, Juulia Talvitie ja Kjell Knapas. Michael Christodouloulla on rintataskussaan joukkueen maskotti, liito-orava Natalia.
Andrei Shved
Lataa

Helsingin yliopisto on kansainvälinen tiedeyhteisö, johon kuuluu yli 40 000 opiskelijaa ja työntekijää. Teemme tieteellisiä läpimurtoja maailman parhaaksi. Vahvuutemme ovat tulevaisuuden teknologiat, kestävä planeetta, yksilöllinen terveys sekä oppivat ja muuntuvat yhteiskunnat. Helsingin yliopisto kuuluu maailman parhaan yhden prosentin joukkoon. Yliopisto on perustettu vuonna 1640.

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Helsingin yliopisto

Vihdat ja vastat heilumaan – Kansalliskirjasto tallentaa nyt suomalaista saunakulttuuria kansalliskokoelmaan14.7.2026 09:38:55 EEST | Tiedote

Kansalliskirjaston kesän teemakeräyksessä tallennetaan sauna-aiheista sisältöä Suomalaiseen verkkoarkistoon, joka on osa kansalliskokoelmaa. Keräys keskittyy tällä kertaa suomalaiseen saunakulttuuriin, saunatapahtumiin ja -yhteisöihin vuonna 2026. Ehdotuksia tallennettavista sauna-aineistoista voi tehdä avoimen verkkolomakkeen kautta 31.8.2026 saakka.

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye