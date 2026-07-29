Kaikki suomalaiset palkittiin kemiaolympialaisissa kolmatta vuotta putkeen
30.7.2026 13:52:15 EEST | Helsingin yliopisto | Tiedote
Kemianolympialaiset toivat Suomeen kolme pronssia ja yhden kunniamaininnan. Pohjoismaisissa kemiakilpailussa sama nelikko voitti kolme hopeaa ja yhden pronssin.
Suomalaiset menestyivät jälleen erinomaisesti kansainvälisissä kemiakilpailuissa. Pohjoismaisista kemiakilpailuista tuloksena oli kolme hopeaa sekä pronssi ja kansainvälisistä kemiaolympialaisista puolestaan kolme pronssia sekä kunniamaininta. Kansainvälinen menestys oli myös historiallista, sillä ensimmäistä kertaa Suomen koko 49-vuotisen kemiaolympialaishistorian aikana kaikki suomalaiset palkittiin kolmena peräkkäisenä vuonna.
Suomen kilpailijat tunnustuksineen olivat:
|
Kilpailija
|
Kotikunta
|
Lukio
|
NChO-tulos
|
IChO-tulos
|
Michael Christodoulou
|
Espoo*
|
Ressun lukio
|
Hopea (4.)
|
Pronssi (136.)
|
Atso Erkkilä
|
Espoo
|
Kuninkaantien lukio
|
Pronssi (8.)
|
Pronssi (202.)
|
Joonas Kuosa
|
Espoo
|
Otaniemen lukio
|
Hopea (5.)
|
Pronssi (227.)
|
Nicolas Tallbacka
|
Helsinki
|
Töölön yhteiskoulu
|
Hopea (6.)
|
Kunniamaininta (241.)
*Michael Christodoulou muutti Tampereelle 1.7.2026 alkaen alkavia yliopisto-opintoja varten.
Pohjoismaiset kemiakilpailut (9th Nordic Chemistry Olympiad, NChO) järjestettiin tänä vuonna toista kertaa Suomessa Helsingissä ensimmäisen kerran oltua 2019. Kansainväliset kemiaolympialaiset (58th International Chemistry Olympiad, IChO) järjestettiin Tashkentissa Uzbekistanissa. Molemmat kilpailut sisälsivät viisituntisen kokeellisen osan ja viisituntisen teoriaosan. Kilpailuissa käytetään samaa palkintosysteemiä, jossa jaetaan kultaa 10 prosentillle, hopeaa 20 prosentille ja pronssia 30 prosentille lle sekä IChO:ssa vielä kunniamaininnat 10 prosentille osallistujista.
NChO:ssa kultamitalit menivät tavalliseen tapaan Tanskalle. Kolmanneksi sijoittui ruotsalainen Lilly Gustavsson, jota haastateltiin muutaman muun kilpailijan ohella Svenska Ylelle. Suomalaiset tekivät muuten keskenään erittäin tasaisen suorituksen, mutta kolmas tanskalainen sijoittui seitsemänneksi suomalaisten väliin. Loput pronssit menivät Tanskalle ja Ruotsille, kun taas Norja ja Islanti jäivät tällä kertaa mitaleitta. Pohjoismaisten kemiakilpailujen kokeet olivat tällä kertaa hieman totuttua haastavampia. Tämä näkyi tavallista suurempana vaihteluna kokonaispisteissä, jotka asettuivat tasaisesti 26–83 pisteen välille (100:sta).
IChO:on osallistui 363 kilpailijaa 95 eri maasta, mikä on kaikkien aikojen ennätys. Pronssit jaettiin sijoille 116–227 ja kunniamaininnat sijoille 228–255. Suomalaisten pronssimitalit osuivat siis sekä hyvin lähelle hopeaa että aivan kunniamainintojen rajalle. Erityisesti jälkimmäisessä tapauksessa myös valmentajien panostus muun muassa pistesovittelussa on ollut tunnustusten kannalta keskeisessä asemassa.
NChO:n järjestivät Kjell Knapas (kemian valmennuskoordinaattori) ja Miia Mäntymäki. Suomen IChO-delegaatiossa olivat kilpailijoiden lisäksi mukana Juulia Talvitie (joukkueenjohtaja), Knapas ja Jukka Puumi. Knapas, Mäntymäki, Puumi ja Talvitie ovat Helsingin yliopiston matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan kemian opettajia ja lukion kemiakilpailujen valmentajia.
Suomen edustajat kansainvälisiin kemiakilpailuihin valitaan kansallisen kilpailun ja jatkovalmennuksen perusteella. Jatkovalmennus käsittää kolme nelipäiväistä valmennusleiriä yliopistolla sekä runsaasti kotitehtäviä. Matemaattisten aineiden kilpailutoimintaa pyörittää Suomessa Matemaattisten aineiden opettajien liitto ry., joka rahoittaa toiminnan pääasiassa Opetushallituksen myöntämällä avustuksella.
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Yhteyshenkilöt
Helsingin yliopiston mediapalveluPuh:02941 22622mediapalvelu@helsinki.fi
Kjell KnapasYliopisto-opettajaHelsingin yliopisto /kemian osastoPuh:0504358824kjell.knapas@helsinki.fi
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