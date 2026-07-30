Teivon Kuninkuusraveissa 31.7.–2.8. maksetaan yli kolme miljoonaa euroa voittoja – Tässä ovat suurimmat Kuninkuusravien Toto-pelivoitot aiemmilta vuosilta

Suurimmat potit ovat tarjolla jokaisen päivän Toto75-pelissä, joissa on perjantaina, lauantaina ja sunnuntaina jackpot.



Perjantaina 31.7. Teivon Kuninkuusravien Toto75-pelin potissa on noin 200 000 euroa ja peliaika päättyy klo 16.10. Lauantaina 1.8. Teivon Kuninkuusravien Toto75-pelin potissa on noin 500 000 euroa ja peliaika päättyy klo 15. Sunnuntaina 2.8. Teivon Kuninkuusravien potissa on noin 300 000 euroa ja peliaika päättyy klo 13. Kaikki viikonlopun lähdöt ovat Toto-pelien kohteina.



- Huipputasoinen raviurheilu ja parhaat suomenhevoset, tapahtuman tunnelman luova iso yleisö ja kiinnostavat pelikohteet tekevät Kuninkuusravien viikonlopusta myös pelaaja-asiakkaillemme tärkeän. Kuninkuusravit ovat Veikkauksen Toto-pelien vuoden selkeästi suurin viikonloppu sekä pelivaihdolla että asiakasmäärillä mitatuna, Veikkauksen Head of Toto Juha Ahjolinna odottaa.



- Toto-pelejä pelataan vahvasti digikanavissa veikkaus.fi:ssä ja Veikkauksen sovelluksessa. Kuninkuusravien Toto-pelaamisessa myös myyntipaikoissa, Veikkauksen pelisaleissa ja paikan päällä Teivossa tapahtuvalla pelaamisella on myös tärkeä rooli.



Historian suurin Kuninkuusraveissa voitettu potti on Mikkelin Kuninkuusraveista vuodelta 2012, jolloin työkaverit voittivat lähes miljoona euroa. Paikan päällä tapahtumaa seuranneet kaksi kaverusta voittivat 268,80 euron Toto75-systeemillään alavoittoineen tarkalleen 996 173 euroa. Voittajien riehakkaat voittotunnelmat välittyivät tapahtumasta uutisoineen median välityksellä.

Onnekkaat ja taitavat voittajat olivat pelanneet voittorivinsä Mikkelin raviradalla ja potti ratkesi, kun viimeisen kohteen voitti Valiant Kemp. Kuninkuusravien jälkeen kaverukset kävivät juhlistamassa voittoaan paikallisessa ravintolassa sekä kertoivat käyttävänsä voittorahojaan ainakin asuntolainan maksuun.

Suuri voitto Kuninkuusraveista meni jakoon myös Lahdessa 2019. Loviisalaismies oli pelannut veikkaus.fi:ssä Toto75-rivin, johon osui lauantain ainoa täysosuma. Hän voitti 338 574 euroa rivillä, jossa oli varmana ravikuninkaaksi viikonloppuna juossut Tähen Toivomus.

- Seurasin raveja TotoTV:stä kotonani ja nyt on ääni käheänä kannustamisesta. Vaimo ei ollut kotona, mutta kun hän tulee, niin tästä on mukava kertoa. Ihan huikea juttu! voittaja iloitsi lauantai-iltana potin ratkettua.

Loviisalaismies kävi kiittämässä heti Kuninkuusravien ratkaisupäivänä sunnuntaina voiton ratkaissutta Tähen Toivomusta ja sen valmentajaa Pauli Raiviota paikan päällä Lahdessa.

Vuoden 2018 Rovaniemen Kuninkuusraveissa Rovaniemen Kuninkuusraveissa 2018 helsinkiläinen nettipelaaja voitti 123 300 euron potin. Toto75-kierroksella löytyi neljä täysosumaa, joista helsinkiläiselle osui ylimpään voittoluokkaan pelattu täysosuma. Lisäksi yli 60 000 euron voitot menivät Kaustiselle, Vantaalle ja Lahteen.

Vuoden 2013 Kuninkuusraveissa suurin Toto75-voitto oli 146 659 euroa ja vuosittain on nähty kymmenientuhansien voittoja. Viime kesänä Oulussa Kuninkuusravien suurin voitto oli 33 000 euron potti, joka osui viiden osuuden Toto75-porukkapeliin.



Kuninkuusravien vanhemmista voitoista merkittävä on ollut esimerkiksi Kaustisen Kuninkuusravien 1985 V4-voitto, joka oli yli 300 000 markkaa.



Veikkauksen asiantuntijat Head of Toto Juha Ahjolinna ja viestintäpäällikkö Ilkka Nisula antavat lisätietoja ja ovat haastateltavissa Kuninkuusravien Toto-pelaamisesta. Haastattelupyynnöt Ilkka Nisula puh. 0400218259 tai e-mail: ilkka.nisula@veikkaus.fi