ENNAKKOTIEDOTE: Miten irtautua turhasta yliajattelusta? Joseph Nguyenin menestyskirja Älä usko kaikkea mitä ajattelet (Gummerus) ilmestyy 31.8.
31.7.2026 08:16:00 EEST | Gummerus | Tiedote
Ahdistus. Huolestuneisuus. Itsekritiikki. Yliajattelu. Miten mieli voi kasata vaikeista tunteista pysyvän henkisen kuorman? Olisiko mahdollista oppia elämään hyvää elämää siitä huolimatta? Älä usko kaikkea mitä ajattelet – Näin lopetat yliajattelun ja löydät mielenrauhan (Gummerus) on täsmäteos kaikille stressin riivaamille.
Joseph Nguyenin kansainvälinen läpimurtokirja Älä usko kaikkea mitä ajattelet osoittaa, että vaikeat ja kivuliaat tunteet kuuluvat elämään, mutta niiden ei tarvitse lamauttaa meitä.
Selkeä ja havainnollinen opaskirja avaa muun muassa:
- Mistä psyykkinen kuormitus saa alkunsa?
- Miten haitalliset ajatuskierteet syntyvät ja miten niitä voi oppia katkaista?
- Kuinka tunnistaa omia ajatusmalleja?
- Kuinka omilla valinnoilla voi lisätä mielenrauhaa, resilienssiä ja toimintakykyä ilman jatkuvaa murehtimista?
Lempeään sävyyn kirjoitettu teos ei lupaa nopeita ratkaisuja, mutta tarjoaa selkeän tavan tarkastella omaa mieltä ja vahvistaa taitoja, jotka auttavat kohti tasapainoista ja hyvää elämää. Kirja sisältää myös käytännön harjoituksia.
Joseph Nguyen on kansainvälinen bestseller-kirjailija, jonka kirjallinen tuotanto käsittelee yliajattelusta vapautumista ja sisäisen rauhan löytämistä. Älä usko kaikkea mitä ajattelet on myynyt maailmalla yli 2 miljoonaa kappaletta ja sitä on käännetty yli 40 kielelle.
Joseph Nguyen: Älä usko kaikkea mitä ajattelet – Näin lopetat yliajattelun ja löydät mielenrauhan (Gummerus)
alkuteos Don’t Believe Everything You Think – Why Your Thinking Is The Beginning and End Of Suffering
suomentanut Christine Thorel
176 sivua
Ilmestyy 31.8. painettuna, e- ja äänikirjana, lukija: Aarne Linden
Lisätietoja sekä haastattelu-, arvostelukappale- ja kuvapyynnöt:
Pauliina Pietilä, tuottaja, p. 040 779 2942, pauliina.pietila@gummerus.fi
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Pauliina PietiläTuottajaGummerusPuh:040 7792942pauliina.pietila@gummerus.fi
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Gummerus
Gummerus on vuonna 1872 perustettu yleiskustantamo. Toteutamme edelleen Kaarle Jaakko Gummeruksen alkuperäistä visiota julkaista kirjallisuutta ”huviksi ja hyödyksi”. Omaperäiset ja uskaliaat kustannuspäätökset ovat aina olleet Gummeruksen toiminnan ydin. Suhtaudumme kirjallisuuteen rakastavasti ja intohimoisesti, ja meitä ohjaavat yhteiset arvot: rohkea mieli, avara katse ja vapaa sana.
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