ENNAKKOTIEDOTE: Miten irtautua turhasta yliajattelusta? Joseph Nguyenin menestyskirja Älä usko kaikkea mitä ajattelet (Gummerus) ilmestyy 31.8.

Joseph Nguyenin kansainvälinen läpimurtokirja Älä usko kaikkea mitä ajattelet osoittaa, että vaikeat ja kivuliaat tunteet kuuluvat elämään, mutta niiden ei tarvitse lamauttaa meitä.

Selkeä ja havainnollinen opaskirja avaa muun muassa:



- Mistä psyykkinen kuormitus saa alkunsa?

- Miten haitalliset ajatuskierteet syntyvät ja miten niitä voi oppia katkaista?

- Kuinka tunnistaa omia ajatusmalleja?

- Kuinka omilla valinnoilla voi lisätä mielenrauhaa, resilienssiä ja toimintakykyä ilman jatkuvaa murehtimista?



Lempeään sävyyn kirjoitettu teos ei lupaa nopeita ratkaisuja, mutta tarjoaa selkeän tavan tarkastella omaa mieltä ja vahvistaa taitoja, jotka auttavat kohti tasapainoista ja hyvää elämää. Kirja sisältää myös käytännön harjoituksia.



Joseph Nguyen on kansainvälinen bestseller-kirjailija, jonka kirjallinen tuotanto käsittelee yliajattelusta vapautumista ja sisäisen rauhan löytämistä. Älä usko kaikkea mitä ajattelet on myynyt maailmalla yli 2 miljoonaa kappaletta ja sitä on käännetty yli 40 kielelle.



Joseph Nguyen: Älä usko kaikkea mitä ajattelet – Näin lopetat yliajattelun ja löydät mielenrauhan (Gummerus)

alkuteos Don’t Believe Everything You Think – Why Your Thinking Is The Beginning and End Of Suffering

suomentanut Christine Thorel

176 sivua

Ilmestyy 31.8. painettuna, e- ja äänikirjana, lukija: Aarne Linden



Lisätietoja sekä haastattelu-, arvostelukappale- ja kuvapyynnöt:



Pauliina Pietilä, tuottaja, p. 040 779 2942, pauliina.pietila@gummerus.fi