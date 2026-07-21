Laurinpäivän kaupunkifestivaaleilla ohjelmaa oopperasta freestylejalkapalloon ja nuorten musiikkiin

Perinteikäs Laurinpäivän kaupunkifestivaali täyttää Lohjan torin taas lauantaina 8.8 monipuolisella lavaohjelmalla ja erilaisilla myyntikojuilla. Lisäksi löytöjä voi tehdä Laurinkadulle, Keskusaukiolle ja Torikadulle alueelle levittäytyvällä kirpputorilla aamusta alkaen.

Varsinainen lavaohjelma käynnistyy kello 10, kun kuusi upeaa tenoria astelee lavalle laulamaan valitsemansa serenadin ja kokeilemaan laulukorkeuttaan. Kilpailun tuomareina toimivat nykyinen kaupunginjohtaja Petra Ståhl, entinen kaupunginjohtaja Simo Juva sekä kahvilayrittäjät Nina Granath ja Okan Ertek. Kisaajat jatkavat koitostaan sunnuntaina Tenorikilpailussa kello 15. Kilpailu on osa tenori Jyrki Anttilan Tenorit Lohjalla – The Tenors are Back -tapahtumakokonaisuutta.

Tasan kello 12 jännitys tiivistyy edelleen, kun on aika julkistaa Vuoden Lauri. Jo yli 40 kertaa valittu Vuoden Laurin titteli annetaan henkilölle, joka toiminnallaan edistää lohjalaisuutta tai Lohjan tunnettuutta yli kuntarajojen. Lauri voi olla myös esimerkillinen hyväntekijä tai henkilö, joka on aikaansaanut lohjalaisittain jotain paikkakunnalle koituvaa erityistä hyvää. Lauri voi miehekkäästä nimestään huolimatta olla mies tai nainen.

Vuoden Laurin valinnan jälkeen lavalle nousee entinen liigapelaaja ja nykyinen freestyle-jalkapalloilija Minna Marlo, joka temppuilee lavalla pallon kanssa heittäen sekaan ripauksen taikuutta. Yllätyksellinen show tuo lavalle temppuja, illuusioita ja futiksen taikaa, ja on parhaimmillaan livenä.

Pallotaituruuden jälkeen vuorossa on Lohjan Voimisteluklubin voimistelunäytös, jonka jälkeen lavalle nousee lastenorkesteri Kengurumeininki iloisella showllaan kello 13.15. Duo kutsuu kaikki mukaan hauskanpitoon – ja tietysti pomppimaan, niin kuin kunnon kengurumeininkiin kuuluu.

Jalat nousevat kepeästi myös seuraavassa showssa, kun Lohjan taekwondo esittää koreografioitaan lavalla taustamusiikin säestyksellä. Lohjan taekwondolla on koju tapahtumassa, ja lisätietoja harrastuksesta voi käydä kyselemässä pitkin päivää.

Iltapäivän viimeiset ohjelmanumerot täyttävät torin musiikilla. Kello 14.30 lavalle nousee kovassa nousussa oleva artisti IRA, jonka kappaleet ovat keränneet Spotifyssa jo yli 7 miljoonaa striimiä. Pitkiltä IRAn kynästä lähtöisin olevat kappaleet yhdistävät popmusiikin vahvaan rock-asenteeseen, joka säihkyy live-esiintymisissä.

IRAn jälkeen lavaohjelman viimeistelee indiepop-artisti Joakim, joten Laurinpäivän virallinen osuus päättyy kello 16 musiikin sulosäveliin.

Kauniin kesäillan iloksi Opus K kuitenkin järjestää torilla illalla vielä Laurin illallisen, jonne voi varata lippuja ennakkoon Biletin kautta. Laurin illallisen ruoasta vastaa Kahvila Liisa, anniskelusta Opus K ja musiikkia tapahtumaan tarjoilee Antti Ketonen. Tapahtuman alkaa kello 17.30 ja päättyy 23.

Lisäksi Aurlahden rannassa järjestetään toista kertaa Saunakeisareiden Saunafest, joka kokoaa Aurlahteen lukuisia erilaisia siirrettäviä ja itse tehtyjä saunoja testattavaksi kello 14 - 21. Tapahtumaan voi ostaa lippuja ennakkoon Aurlahti Rantakafesta tai paikan päältä.

Tapahtuma aiheuttaa myös muutoksia liikennejärjestelyihin, sillä Kauppakadun torin puoleinen kaista sekä Sepäkatu Kauppakadun ja Kalevankadun väliseltä osuudelta suljetaan liikenteeltä lauantaina 8.8. klo 6 – 18 väliseksi ajaksi.