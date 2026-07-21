Laurinpäivän kaupunkifestivaaleilla ohjelmaa oopperasta freestylejalkapalloon ja nuorten musiikkiin
30.7.2026 14:43:51 EEST | Lohjan kaupunki | Tiedote
Perinteikäs Laurinpäivän kaupunkifestivaali täyttää Lohjan torin taas lauantaina 8.8 monipuolisella lavaohjelmalla ja erilaisilla myyntikojuilla.
Perinteikäs Laurinpäivän kaupunkifestivaali täyttää Lohjan torin taas lauantaina 8.8 monipuolisella lavaohjelmalla ja erilaisilla myyntikojuilla. Lisäksi löytöjä voi tehdä Laurinkadulle, Keskusaukiolle ja Torikadulle alueelle levittäytyvällä kirpputorilla aamusta alkaen.
Varsinainen lavaohjelma käynnistyy kello 10, kun kuusi upeaa tenoria astelee lavalle laulamaan valitsemansa serenadin ja kokeilemaan laulukorkeuttaan. Kilpailun tuomareina toimivat nykyinen kaupunginjohtaja Petra Ståhl, entinen kaupunginjohtaja Simo Juva sekä kahvilayrittäjät Nina Granath ja Okan Ertek. Kisaajat jatkavat koitostaan sunnuntaina Tenorikilpailussa kello 15. Kilpailu on osa tenori Jyrki Anttilan Tenorit Lohjalla – The Tenors are Back -tapahtumakokonaisuutta.
Tasan kello 12 jännitys tiivistyy edelleen, kun on aika julkistaa Vuoden Lauri. Jo yli 40 kertaa valittu Vuoden Laurin titteli annetaan henkilölle, joka toiminnallaan edistää lohjalaisuutta tai Lohjan tunnettuutta yli kuntarajojen. Lauri voi olla myös esimerkillinen hyväntekijä tai henkilö, joka on aikaansaanut lohjalaisittain jotain paikkakunnalle koituvaa erityistä hyvää. Lauri voi miehekkäästä nimestään huolimatta olla mies tai nainen.
Vuoden Laurin valinnan jälkeen lavalle nousee entinen liigapelaaja ja nykyinen freestyle-jalkapalloilija Minna Marlo, joka temppuilee lavalla pallon kanssa heittäen sekaan ripauksen taikuutta. Yllätyksellinen show tuo lavalle temppuja, illuusioita ja futiksen taikaa, ja on parhaimmillaan livenä.
Pallotaituruuden jälkeen vuorossa on Lohjan Voimisteluklubin voimistelunäytös, jonka jälkeen lavalle nousee lastenorkesteri Kengurumeininki iloisella showllaan kello 13.15. Duo kutsuu kaikki mukaan hauskanpitoon – ja tietysti pomppimaan, niin kuin kunnon kengurumeininkiin kuuluu.
Jalat nousevat kepeästi myös seuraavassa showssa, kun Lohjan taekwondo esittää koreografioitaan lavalla taustamusiikin säestyksellä. Lohjan taekwondolla on koju tapahtumassa, ja lisätietoja harrastuksesta voi käydä kyselemässä pitkin päivää.
Iltapäivän viimeiset ohjelmanumerot täyttävät torin musiikilla. Kello 14.30 lavalle nousee kovassa nousussa oleva artisti IRA, jonka kappaleet ovat keränneet Spotifyssa jo yli 7 miljoonaa striimiä. Pitkiltä IRAn kynästä lähtöisin olevat kappaleet yhdistävät popmusiikin vahvaan rock-asenteeseen, joka säihkyy live-esiintymisissä.
IRAn jälkeen lavaohjelman viimeistelee indiepop-artisti Joakim, joten Laurinpäivän virallinen osuus päättyy kello 16 musiikin sulosäveliin.
Kauniin kesäillan iloksi Opus K kuitenkin järjestää torilla illalla vielä Laurin illallisen, jonne voi varata lippuja ennakkoon Biletin kautta. Laurin illallisen ruoasta vastaa Kahvila Liisa, anniskelusta Opus K ja musiikkia tapahtumaan tarjoilee Antti Ketonen. Tapahtuman alkaa kello 17.30 ja päättyy 23.
Lisäksi Aurlahden rannassa järjestetään toista kertaa Saunakeisareiden Saunafest, joka kokoaa Aurlahteen lukuisia erilaisia siirrettäviä ja itse tehtyjä saunoja testattavaksi kello 14 - 21. Tapahtumaan voi ostaa lippuja ennakkoon Aurlahti Rantakafesta tai paikan päältä.
Tapahtuma aiheuttaa myös muutoksia liikennejärjestelyihin, sillä Kauppakadun torin puoleinen kaista sekä Sepäkatu Kauppakadun ja Kalevankadun väliseltä osuudelta suljetaan liikenteeltä lauantaina 8.8. klo 6 – 18 väliseksi ajaksi.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Jenna HärmäVisit LohjaPuh:040 6867085jenna.harma@lohja.fi
Mira KuuselaLohjan kaupunki / Visit LohjaPuh:040 686 7083mira.kuusela@lohja.fi
Linkit
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Lohjan kaupunki
Factory by the Lake - Luvassa oikea hittikimara!21.7.2026 12:41:14 EEST | Tiedote
Suurlähettiläät ja Lohjan kaupunginorkesteri yhdistävät voimansa 22.8.2026 klo 20 Factory by the Laken päälavalla. Luvassa on unohtumaton ilta täynnä rakastettuja hittejä uusin sovituksin. Tämä ainutlaatuinen konsertti kutsuu yleisön laulamaan ja tunnelmoimaan. Liput saatavilla NetTicket.fi-sivustolla. Lisätiedot: fbtl.fi.
Elokuvamusiikkia klassisesta klassikoihin20.7.2026 15:46:21 EEST | Tiedote
Lohjan kaupunginorkesteri avaa syyskautensa Factory by the Lake -festivaalilla esittäen elokuvamusiikin klassikoita. Movie Classics -konsertti esitetään perjantaina 21.8.2026 klo 19 Jukka Untamalan johdolla. Ohjelmassa on mm. Morriconen, Williamsin ja Zimmerin teoksia. Konsertin solistina hurmaa multilahjakas Maria Ylipää luontevalla olemuksellaan sekä ilmaisuvoimaisella ja herkällä äänellään. Niin teatterin, television, elokuvien, musikaalien kuin monipuolisten musiikkiprojektien koulima taiteilija antaa jokaiseen esiintymiseensä oman, läsnä olevan ja syvästi tunteisiin vetoavan sävynsä. Konsertin juontaa tunnettu näyttelijä Krista Kosonen. Liput ennakkoon myy NetTicket. Tule ajoissa paikalle, koska klo 17 esiintyy Cellomania Ilmaiskonsertissa! Katso koko festivaalin ohjelma fbtl.fi
Aurlahteen palkataan kolme rantatyöntekijää6.7.2026 15:38:41 EEST | Tiedote
Lohjan kaupunki palkkaa Aurlahden uimarannalle kolme rantatyöntekijää 8.7.–9.8.2026 väliselle ajalle. Rantatyöntekijöiden tehtävänä on parantaa uimarannan turvallisuutta. Turvallisuutta lisätään myös kylteillä ja levähdysalustoilla.
Lane4 Adventure Team kestävin Endurance Quest Lohjalla30.6.2026 11:19:29 EEST | Tiedote
Helle kiusasi urheilijoita – Lohjanjärven viilennykset helpottivat menoa Aurlahden uimarannalta startannut ja Lohjaa laajasti 26.-28.8.2026 kiertänyt seikkailu-urheilun Euroopan mestaruusosakilpailu ARWS Endurance Quest Lohja päättyi iloisiin suomalaisjuhliin Lohjanjärven rannalle Lohja Spa & Resortin maalisuoralla, kun hallitseva Euroopan mestari Lane 4 Adventure Team kesti parhaiten vaativan 230 kilometrin ja yli 25 asteen helteen rasitukset. Lähes 21 tunnin kilpailusuorituksen jälkeen eroa vaativalla reitillä toiseen tulleeseen Avanti Adventureen syntyi lopulta 2 tuntia 45 minuuttia. Lane 4 -joukkueessa urheilivat Pauliina Pohja, Jaakko Mäkelä, Mikko Sakala ja Ville Mäkelä. Nelikko oli sama kuin vuosi sitten Euroopan mestaruuden voittanut joukkue. Voiton myötä joukkue lunasti paikan elokuun viimeisenä viikonloppuna Tanskassa kilpailtavaan EM-finaaliin. Joukkue kertoo kuitenkin maalissa yllätysuutisen tulevan syksyn ohjelmasta. – Joukkueemme ensisijainen tavoite on Korsikan MM-kisois
15 joukkuetta kilpailevat haastavassa 24 tunnin seikkailu-urheilukilpailussa Lohjalla24.6.2026 12:47:30 EEST | Tiedote
Tulevana viikonloppuna 26.-28.6.2026 Lohjalla kilpailtava ARWS Endurance Quest Lohja kokoaa Suomen parhaat seikkailu-urheilijat lähes 230 kilometrin mittaiseen ja 24 tuntia kestävään kestävyysurheilukilpailuun.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme