S-Pankin tutkimus: Suomalaisten unelmakoti on rauhallinen omakotitalo luonnon lähellä – “Unelmakotia kannattaa lähestyä askel kerrallaan”

S-Pankin Kodin ja asumisen ilmiöt 2026 -kyselytutkimuksen mukaan 57 prosenttia suomalaisista pitää omakotitaloa unelmakotinaan, kun taas kerrostalon valitsisi 20 prosenttia. Omakotitalohaave korostuu erityisesti korkeammissa tuloluokissa ja omistusasujilla, mutta se on toivotuin asumismuoto kaikissa ikä- ja tuloluokissa.

”Suomalaiset eivät ole luopuneet asumisunelmistaan – päinvastoin. Moni pohtii nyt aiempaa tarkemmin, millaiseen kotiin haluaa sitoutua pitkällä aikavälillä. Omakotitalo on edelleen monelle tavoite, vaikka sinne ei pääsisikään ensimmäisellä asuntokaupalla ”, S-Pankin luottojohtaja Mari Govenius sanoo.

Unelmakodissa korostuvat rauha ja luonto

Suomalaisten asumistoiveissa korostuvat rauhallinen sijainti, luonnonläheisyys sekä hyvät palvelut ja liikenneyhteydet. Kodin konkreettisista ominaisuuksista tärkeimpiä ovat sauna, jonka omaan kotiinsa haluaisi 59 prosenttia vastaajista. Myös oma piha tai puutarha, runsas säilytystila, iso keittiö sekä järvi- tai merimaisema ovat monen toivelistalla.

"Asumiseen liittyvä keskustelu painottuu usein kaupunkien tiivistymiseen ja urbaaniin elämäntapaan, mutta suomalaisten unelmat näyttävät kulkevan osin toiseen suuntaan. Asumishaaveissa korostuvat edelleen oma tila, väljyys ja luonto”, Govenius sanoo.

Asumisunelmissa yhdistyvät sekä rauhallinen ympäristö että halu asua alueilla, jotka tarjoavat monipuolisia mahdollisuuksia työn, palveluiden ja vapaa-ajan näkökulmasta. Kaupunkiasumiseen usein liitetyt ihanteet eivät kuitenkaan juuri näy toivelistan kärjessä.

“Vaikka palveluiden ja liikenneyhteyksien arvostus on korkealla, suomalaiset näyttävät edelleen hakevan kodilta ennen kaikkea tilaa ja mahdollisuutta rakentaa arjestaan omannäköistä", Govenius jatkaa.

Jos asumispaikan voisi valita täysin vapaasti, 24 prosenttia suomalaisista haluaisi asua Uudellamaalla ja 22 prosenttia Länsi-Suomessa. Ulkomaille muuttamisesta haaveilee yhdeksän prosenttia suomalaisista.

Remppakohteet eivät houkuttele

Suomalaiset arvostavat asumisessa myös huolettomuutta. Lähes puolet suomalaisista haluaisi asua uudessa tai vain muutaman vuoden ikäisessä kodissa. Toive korostuu erityisesti nuoremmissa ikäryhmissä. Uusien kotien rinnalla arvostetaan kuitenkin myös vanhempia asuntoja, kunhan ne ovat hyvässä kunnossa. Sen sijaan remontoitavat kohteet eivät juuri houkuttele: vain neljä prosenttia suomalaisista pitää vanhaa ja itse remontoitavaa asuntoa unelmakotinaan.

“Uudehko tai muuten hyvässä kunnossa pidetty koti on toki myös taloudellisessa mielessä ennakoitavampi ja siten huolettomampi vaihtoehto. Vanhaa remontoitavaa kohdetta ostettaessa on tärkeä arvioida tulevia remonttitarpeita mahdollisimman realistisesti ja mieluummin varman päälle arvioiden, ettei kustannukset pääse yllättämään. Asuntolainaa hakiessa tätä arviointia tehdään toki yhdessä pankin kanssa”, Govenius painottaa.

“On myös hyvä pohtia, kannattaako remontit teettää suosiolla ammattilaisilla vai onko muun arjen keskellä aidosti aikaa ja osaamista tehdä remontit itse. Alkuinnostuksen vallassa arvioidaan toisinaan omat mahdollisuudet remontoida liian optimistisesti”, Govenius muistuttaa.

Asuntomarkkinat tarjoavat nyt mahdollisuuksia

Monelle unelmien omakotitalo on pitkän aikavälin asumisunelma, jota kohti edetään vaiheittain. Nykyinen markkinatilanne tarjoaa ostajille poikkeuksellisen paljon kiinnostavia mahdollisuuksia. Tilastokeskuksen mukaan vanhojen kerrostaloasuntojen hinnat laskivat vuoden 2026 ensimmäisellä neljänneksellä 4,2 prosenttia vuoden takaiseen verrattuna. Rivi- ja omakotitalojen hinnat laskivat samaan aikaan 0,8 prosenttia.

Vaikka omakotitalojen kauppamäärät vähenivät alkuvuonna kuusi prosenttia edellisvuodesta, kauppoja tehtiin silti enemmän kuin vuosina 2023–2024.

”Asuntomarkkinoilla eletään kiinnostavaa vaihetta. Vaikka monen suomalaisen unelmakoti on omakotitalo, asumishaaveet toteutuvat usein vaiheittain. Nykyinen markkinatilanne on parantanut erityisesti ensiasunnon ostajien mahdollisuuksia päästä kiinni omistusasumiseen. Tämä voi helpottaa etenemistä kohti pidemmän aikavälin asumistavoitteita”, Govenius sanoo.

Goveniuksen mukaan pankki auttaa asiakkaita sovittamaan asumishaaveet omaan elämäntilanteeseen ja taloudellisiin mahdollisuuksiin.

”Pankin tehtävä on joskus olla realisti, mutta yhtä tärkeää on olla unelmien mahdollistaja. Kaikki asumishaaveet eivät toteudu heti, mutta lähes aina voidaan rakentaa suunnitelma siitä, miten niitä kohti voidaan edetä. Monelle omakotitalo on pidemmän aikavälin tavoite, jota kohti kuljetaan askel kerrallaan.”

S-Pankin tutkimus: Suomalaisten unelmakoti 2026

57 % suomalaisista asuisi mieluiten omakotitalossa, 3 % paritalossa, 15 % rivitalossa ja jopa 20 % kerrostalossa.

Rauhallinen sijainti (40 %), luonnonläheisyys (35 %) ja toimiva arki ovat suomalaisten tärkeimpiä asumistoiveita.

47 % haluaisi kodin olevan uusi tai vain muutaman vuoden ikäinen.

59 % pitää saunaa tärkeänä kodin ominaisuutena ja 52 % arvostaa omaa pihaa tai puutarhaa.

Tarkemmat tiedot S-Pankin Kodin ja asumisen ilmiöt 2026 -kyselytutkimuksesta pyydettäessä.

Taustatiedot kyselystä

Kantar Finland Oy toteutti Kodin ja asumisen ilmiöt 2026 -kyselytutkimuksen S-Pankin toimeksiannosta. Kyselyyn vastasi 3 062 yli 18-vuotiasta suomalaista, jotka edustivat eri ammattiasemia ja tuloluokkia. Kyselyssä huomioitiin maakuntatasoinen tiedonkeruu, tavoitteena maakuntien väestöä vastaava edustavuus. Tiedonkeruu toteutettiin 6.–22.4.2026. Kyselytutkimus toteutettiin nyt toista kertaa.