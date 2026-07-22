Keskustan varapuheenjohtaja lopettaisi koulushoppailun
31.7.2026 10:00:00 EEST | Suomen Keskusta r.p. | Tiedote
Helsingin Sanomissa on käyty vilkasta keskustelua koulushoppailusta (HS 30.7.) Lehden selvityksen mukaan tietyissä Helsingin kaupunginosissa yli puolet lapsista hakee koulupaikkaa muualta kuin lähikoulusta.
Keskustan varapuheenjohtaja Hilkka Kemppi muistuttaa, että Suomen peruskoulun menestys on perustunut yhtenäiskulttuuriin.
- Nyt järjestelmä on murtunut. Keskusta haastaa puolueet rakentamaan yhteistä suuntaa peruskouluille.
Kempin mukaan peruskoulun suurin uhka on eriytyminen, joka näkyy vahvasti erityisesti suurimmissa kaupungeissa.
- Koulushoppailu, jossa perheet joutuvat valitsemaan asuinpaikkansa koulujen maineen perusteella, murentaa yhteiskunnan eheyttä. Jokaisen koulun tulee pystyä tarjoamaan yhdenvertaiset ja aidot mahdollisuudet oppimisessa menestymiseen.
- Koulushoppailusta on tullut arkipäivää ja sen on loputtava. Keskusta muuttaa kehitystä ohjaamalla olemassa olevat resurssit viisaammin.
Kemppi sanoo, että Keskusta ei salli peruskoulun painotetun opetuksen (kuten kieliluokat tai musiikki) keskittymistä vain tietyille kouluille, koska ne ruokkivat shoppailua.
- Kannustamme painotuksiin, erikoistumiseen sekä kielitarjontaan tasaisemmin eri puolille kaupunkeja ja kuntia.
Kemppi esittää, että ikäluokkien pienentymisestä säästyvä rahoitus ohjataan suoraan niiden koulujen kieli- ja perusopetukseen, joissa haasteet ovat suurimpia.
- Tavoitteena on, että jokaisessa luokassa turvataan työrauha. Jokaisessa luokassa suomen kielen taidon tulee olla itsestäänselvyys, eikä peruskoulusta saa päästää yhtään nuorta läpi matalammalla kuin todellisella B1-kielitaidolla, Keskustan varapuheenjohtaja Kemppi kiteyttää.
Yhteyshenkilöt
Hilkka KemppiKeskustan varapuheenjohtaja, kansanedustajaPuh:+358 400 181 115hilkka.kemppi@eduskunta.fi
Tietoja julkaisijasta
Keskusta. Rohkeutta. Ratkaisuja. Keskusta on 120-vuotias kansanliike, joka rakentaa politiikkansa ihmisen, ei järjestelmän tarpeille.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Suomen Keskusta r.p.
Kaikkonen: Carunan kotimainen omistus on selvitettävä – sähköverkot ovat huoltovarmuuden ytimessä22.7.2026 12:57:46 EEST | Tiedote
Keskustan puheenjohtaja Antti Kaikkonen vaatii hallitusta selvittämään mahdollisuudet saada Carunan sähköverkkojen omistus kotimaisiin käsiin. Hänen mukaansa sähköverkot ovat kriittistä infrastruktuuria, jonka omistuksella on merkitystä Suomen turvallisuudelle ja huoltovarmuudelle.
Keskustan varapuheenjohtaja Siponen ihmettelee Purran toimintaa Garden-sotkussa: Kuittasi Helsinkiin 35 miljoonaa ja esitti perään muiden liikuntapaikkahankkeiden avustusten lopettamista10.7.2026 13:56:24 EEST | Tiedote
Siposen mukaan Purra ei ole edelleenkään vastannut kysymykseen siitä, mitä perussuomalaiset sai kehysriihen lehmänkaupoissa, jossa Gardenin-avustuksesta sovittiin.
Keskustan varapuheenjohtaja Siponen: Lannoiteomavaraisuus tarvitsee päätöksiä nyt9.7.2026 10:08:20 EEST | Tiedote
Keskustan varapuheenjohtaja, kansanedustaja Markku Siposen mukaan hallitus on ollut toimeton kotimaisen lannoitetuotannon edistämisessä.
Keskustan puheenjohtaja Antti Kaikkonen: Outo hiljaisuus Gardenin ympärillä - ottaako kukaan vastuuta?8.7.2026 10:49:08 EEST | Tiedote
Kaikkosen mukaan olisi kohtuullista, että pääministeri Orpo tulisi hallituksen puolesta vastaamaan esitettyihin kysymyksiin.
Keskustan varapuheenjohtaja Siponen: Kertoiko pääministeri Orpo eduskunnalle koko totuuden Garden-sotkuja selvitellessään?7.7.2026 11:06:57 EEST | Tiedote
Tietoa Helsinki Garden -sotkusta tulee tipoittain ja tiedotusvälineiden onkimana. Pääministerin ja hallituksen olisi vihdoin kerrottava totuus ja julkistettava kaikki asiakirjat ja tausta-aineistot kansalaisten arvioitavaksi, vaatii Siponen.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme