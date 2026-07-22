Keskustan varapuheenjohtaja lopettaisi koulushoppailun

31.7.2026 10:00:00 EEST | Suomen Keskusta r.p. | Tiedote

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Helsingin Sanomissa on käyty vilkasta keskustelua koulushoppailusta (HS 30.7.) Lehden selvityksen mukaan tietyissä Helsingin kaupunginosissa yli puolet lapsista hakee koulupaikkaa muualta kuin lähikoulusta.

Keskustan varapuheenjohtaja Hilkka Kemppi muistuttaa, että Suomen peruskoulun menestys on perustunut yhtenäiskulttuuriin.

  • Nyt järjestelmä on murtunut. Keskusta haastaa puolueet rakentamaan yhteistä suuntaa peruskouluille.

Kempin mukaan peruskoulun suurin uhka on eriytyminen, joka näkyy vahvasti erityisesti suurimmissa kaupungeissa.

  • Koulushoppailu, jossa perheet joutuvat valitsemaan asuinpaikkansa koulujen maineen perusteella, murentaa yhteiskunnan eheyttä. Jokaisen koulun tulee pystyä tarjoamaan yhdenvertaiset ja aidot mahdollisuudet oppimisessa menestymiseen.
  • Koulushoppailusta on tullut arkipäivää ja sen on loputtava. Keskusta muuttaa kehitystä ohjaamalla olemassa olevat resurssit viisaammin.

Kemppi sanoo, että Keskusta ei salli peruskoulun painotetun opetuksen (kuten kieliluokat tai musiikki) keskittymistä vain tietyille kouluille, koska ne ruokkivat shoppailua.

  • Kannustamme painotuksiin, erikoistumiseen sekä kielitarjontaan tasaisemmin eri puolille kaupunkeja ja kuntia.

Kemppi esittää, että ikäluokkien pienentymisestä säästyvä rahoitus ohjataan suoraan niiden koulujen kieli- ja perusopetukseen, joissa haasteet ovat suurimpia.

  • Tavoitteena on, että jokaisessa luokassa turvataan työrauha. Jokaisessa luokassa suomen kielen taidon tulee olla itsestäänselvyys, eikä peruskoulusta saa päästää yhtään nuorta läpi matalammalla kuin todellisella B1-kielitaidolla, Keskustan varapuheenjohtaja Kemppi kiteyttää.

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