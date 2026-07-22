Keskustan varapuheenjohtaja lopettaisi koulushoppailun

Keskustan varapuheenjohtaja Siponen: Kertoiko pääministeri Orpo eduskunnalle koko totuuden Garden-sotkuja selvitellessään? 7.7.2026 11:06:57 EEST | Tiedote

Tietoa Helsinki Garden -sotkusta tulee tipoittain ja tiedotusvälineiden onkimana. Pääministerin ja hallituksen olisi vihdoin kerrottava totuus ja julkistettava kaikki asiakirjat ja tausta-aineistot kansalaisten arvioitavaksi, vaatii Siponen.