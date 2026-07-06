Gigantin heinäkuun telecom-katsaus: Puhelinten keskihinta nousi neljänneksen – Samsungille myydyimpien listan kolmoisvoitto
31.7.2026 10:40:17 EEST | Gigantti | Tiedote
Suomalaisten ostamien puhelinten keskihinta nousi heinäkuussa noin neljänneksen viime vuoteen verrattuna. Puettavassa teknologiassa keskikesän ilmiöksi nousi näytötön Google Fitbit Air -hyvinvointiranneke. Premium-puhelinmarkkinoilla laitteet suunnitellaan yhä tarkemmin elämäntyylin ja visuaalistuvan ympäristön mukaan.
Gigantin heinäkuun myyntidatan perusteella suomalaiset ovat valmiita käyttämään puhelimeen aiempaa enemmän rahaa. Ostettujen puhelinten keskihinta nousi noin neljänneksen viime vuoden heinäkuusta.
”Vaikka myydyimpien listan kärjessä ovat edelleen hyvän hinta-laatusuhteen edullisemmat puhelimet, premium-laitteiden kasvava osuus nostaa koko markkinan keskihintaa. Yleisesti puhelimilta halutaan entistä kehittyneempiä, ajassa kiinni olevia ominaisuuksia. Tämä tarkoittaa muun muassa hyvää kameraa, sujuvaa pelaamista ja mahdollisuutta hyödyntää uusimpia tekoälyominaisuuksia”, taustoittaa telecom-kategorian myyntipäällikkö Toni Kiekkinen.
Hän arvioi keskihinnan pysyvän korkeammalla myös elokuussa, kun töihin ja opintoihin palaavat päivittävät laitteitaan. Myös globaalien komponenttikustannusten kehitys voi heijastua tuleviin hintoihin, mikä vähentää syytä lykätä jo tarpeelliseksi todettuja hankintoja.
Samsung vei heinäkuun kolme kärkisijaa
Samsung otti heinäkuussa kolmoisvoiton Gigantin myydyimpien puhelinten listalla. Kuukauden ostetuin malli oli Samsung Galaxy A17 5G, joka säilytti kesäkuun ykkössijansa. Toiseksi nousi Galaxy A16 LTE ja kolmanneksi Galaxy A57, joka oli kesäkuussa yhdeksäntenä.
Apple sai heinäkuun myydyimpien TOP 10 -listalle neljä mallia, kun kesäkuussa iPhoneja oli viisi. Sijoitusten hienoisesta laskusta huolimatta ostettujen iPhone-puhelinten keskihinta nousi selvästi: listalle ylsivät iPhone 17:n lisäksi sekä iPhone 17 Pro että Pro Max. Myös Honorin edullinen X5c Plus jatkoi vahvaa menekkiään ja säilytti kesäkuisen viidennen sijansa.
”Markkina ei ole jakautumassa pelkästään edullisimpiin ja hinnakkaimpiin puhelimiin. Suomalaiset hakevat hyvän hinta-laatusuhteen puhelimia, joiden suorituskyky, ominaisuudet ja järjestelmätuki kestävät myös tulevien vuosien sovellukset ja tekoälypalvelut”, Kiekkinen summaa.
OnePlus vetäytyi, uusia valmistajia tulee tilalle
Myös Suomen puhelinmarkkinoiden valmistajakenttä on muuttumassa. OnePlus ilmoitti heinäkuun puolivälissä, ettei se enää julkaise uusia tuotteita Euroopassa tai Pohjois-Amerikassa. Nykyisten laitteiden ohjelmisto-, huolto- ja jälkimarkkinatuki jatkuu valmistajan mukaan normaalisti.
Samaan aikaan markkinoille saapuu uusia vaihtoehtoja. Gigantti on aloittanut Realme-puhelinten myynnin, ja Oppon mallistoa tulee valikoimaan elokuussa. Sekä Realme että Oppo ovat kansainvälisesti suuria Android-valmistajia, jotka tarjoavat vaihtoehtoja etenkin keski- ja premium-hintaluokkiin.
”Uudet merkit lisäävät valinnanvaraa ja tuovat tarjolle erilaisia kamera-, lataus- ja designratkaisuja. Kuluttaja voittaa syksyllä sekä valikoimassa että hinnassa, kun kampanjoimme myös uusien merkkiemme kanssa”, Kiekkinen paljastaa.
Fitbit Air nousi suoraan puettavien laitteiden ykköseksi
Heinäkuun kiinnostavin telecom-menestyjä oli Google Fitbit Air, joka nousi Gigantin myydyimmäksi puettavaksi laitteeksi. Google esitteli uuden, näytöttömän aktiivisuusrannekkeensa toukokuun alussa. Laitteen akun luvataan kestävän viikon, ja tuloksia tarkastellaan puhelimen Google Health -sovelluksessa.
”Fitbit Air dominoi heinäkuun kappalemääräisessä myynnissä. Se kiinnostaa kuluttajia, jotka haluavat seurata unta, palautumista ja aktiivisuutta ilman uutta ruutua tai ilmoitusvirtaa. Laite on kevyt, huomaamaton ja hinnaltaan helpommin lähestyttävä kuin monet älykellot ja -sormukset.”
Puettavan teknologian TOP 10 -listalla näkyy markkinan monipuolistuminen. Heti Fitbit Airin perässä seurasi älysormuksista uusi Oura 5, jonka edellisen sukupolven malli Oura 4 kiri viidenneksi. Perinteisiä älykelloja listalla edustaa Apple Watch SE 3, urheilukelloja Garmin Venu 4 sekä Polarin Vantage M3 ja Ignite 2, kun taas Samsung Galaxy Fit3 ja Huawei Band 10 ovat helposti lähestyttäviä aktiivisuusrannekkeita. Lasten kellopuhelinten sesonki jatkui myös heinäkuussa, kun Xplora XGO2 kiilasi neljänneksi myydyimmäksi.
Heinäkuun myydyimmät puhelimet TOP 10
- Samsung Galaxy A17 5G
- Samsung Galaxy A16 LTE
- Samsung Galaxy A57
- Apple iPhone 17
- Honor X5c Plus
- Apple iPhone 17 Pro
- Samsung Galaxy S25
- Samsung Galaxy A26 5G
- Apple iPhone 15
- Apple iPhone 17 Pro Max
Heinäkuun myydyimmät puettavan teknologian tuotteet TOP 10
- Google Fitbit Air
- Oura 5
- Apple Watch SE 3
- Xplora XGO2
- Oura 4
- Garmin Venu 4
- Samsung Galaxy Fit3
- Polar Vantage M3
- Polar Ignite 2
- Huawei Band 10
Trendinosto: Premium-puhelimissa identiteetti ratkaisee
Puhelinvalmistajat suunnittelevat premium-laitteitaan yhä tarkemmin yksilöllisten elämäntapojen ja visuaalistuvan toimintaympäristön mukaan. Hyvä esimerkki on Samsungin 22. heinäkuuta esittelemä uusi taittuvien puhelinten kolmikko: Galaxy Z Flip8, Galaxy Z Fold8 ja ensimmäinen Galaxy Z Fold8 Ultra.
Kiekkisen mukaan uudenlaisessa tuotejaossa näkyy koko premium-markkinan suunta: ”Tekniset ominaisuudet ovat edelleen tärkeitä, mutta huippupuhelinta ei valita enää vain suorituskyvyn perusteella. Kuluttaja pohtii entistä tarkemmin, sopiiko laite omaan tapaan työskennellä ja ilmaista itseään.”
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Galaxy Z Flip8: kompakti ja persoonallinen. Simpukkamallinen puhelin taittuu pieneen tilaan, ja sen ulkonäytöltä voi tarkistaa tietoja ja käyttää toimintoja avaamatta puhelinta. Puoliksi taitettu puhelin toimii myös omana jalustanaan esimerkiksi videopuheluissa ja somekuvauksissa.
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Galaxy Z Fold8: uusi kuvasuhde muuttaa käyttötapaa. 4:3-kuvasuhteen päänäyttö muistuttaa pientä tablettia ja sopii erityisesti lukemiseen, videoihin, pelaamiseen ja kuvien käsittelyyn. Kahdella 50 megapikselin takakameralla varustettu, 201-grammainen Fold8 on Samsungin kevyin Fold-malli.
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Fold8, vaikuttajapuhelin? Puhelimen voi asettaa kuvaamaan ilman erillistä jalustaa, kuvattava näkee itsensä ulkonäytöltä ja My FanCam -toiminto pystyy rajaamaan videon valitun henkilön ympärille. Fold8:ssa on kaksi 50 megapikselin kameraa.
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Galaxy Z Fold8 Ultra: taskuun taittuva työasema. Ultra-mallissa on kahdeksan tuuman sisänäyttö, 200 megapikselin pääkamera, 50 megapikselin ultralaajakulmakamera ja 5 000 milliampeeritunnin akku. Se on rakennettu erityisesti raskaaseen kuvaamiseen, videoeditointiin ja tekoälytyöskentelyyn.
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Yhteyshenkilöt
Toni KiekkinenGigantti Oy Ab / Myyntipäällikkö, TelecomPuh:+358 40 826 0010toni.kiekkinen@gigantti.fi
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