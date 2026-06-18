Helsingin diabeteskeskus palvelee elokuusta alkaen Herttoniemessä ja Meilahdessa

Diabeteskeskuksen puhelinnumero ja palveluajat asiakkaille säilyvät ennallaan. Asiakkaita palvelee sama tuttu henkilöstö kuin aiemminkin.

”Pystymme nyt palvelemaan eri puolilla Helsinkiä asuvia asiakkaitamme tasapuolisemmin”, kertoo diabeteskeskuksen ylilääkäri Hanna Paatela muutoksesta.

”Jatkossa meillä on toimipiste myös lännessä Paciuksenkadulla tutun Herttoniemen toimipisteen lisäksi”, Paatela jatkaa.

Diabeteskeskuksen asiakkaiden ei tarvitse tehdä tässä vaiheessa mitään. Asiakas kutsutaan vastaanotolle tuttuun tapaan hoitosuunnitelman mukaisesti. Diabeteskeskuksen asiakkaaksi tullaan lääkärin lähetteellä esimerkiksi terveysasemalta tai HUSista.

Osalla asiakkaista hoitopaikan osoite muuttuu. Oma hoitopaikka kannattaa tarkistaa ajanvarauskirjeestä, joka löytyy Maisa-asiakasportaalista, suomi.fi-palvelusta tai kotiin tulleesta kirjeestä.

Helsingin diabeteskeskuksessa hoidetaan tyypin 1 diabetesta sairastavia potilaita sekä erikoissairaanhoitoa tarvitsevia tyypin 2 diabetesta sairastavia potilaita. HUSin seurannassa olevien potilaiden hoito jatkuu HUSissa.

Helsingin diabeteskeskus

Asiakaspalvelu p. 09 310 50312

Puhelinaika on ma–to klo 8–14, ja pe klo 8–13

Idän toimipiste Herttoniemessä

Siilikuja 3 D, 00800 Helsinki

Siilikuja 3 D, 00800 Helsinki Lännen toimipiste Meilahdessa

Paciuksenkatu 21, 00270 Helsinki

Paciuksenkatu 21, 00270 Helsinki Diabeteskeskus internetissä



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