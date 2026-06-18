Helsingin diabeteskeskus palvelee elokuusta alkaen Herttoniemessä ja Meilahdessa
31.7.2026 09:36:40 EEST | Helsingin kaupunki, sosiaali-, terveys- ja pelastustoimiala | Tiedote
Helsingin diabeteskeskus toimii maanantaista 3. elokuuta 2026 alkaen kahdessa toimipisteessä. Idän toimipiste sijaitsee Herttoniemessä Siilikujalla ja lännen toimipiste Meilahdessa Paciuksenkadulla. Toiminta Kalasataman ja Vuosaaren toimipisteissä on päättynyt.
Diabeteskeskuksen puhelinnumero ja palveluajat asiakkaille säilyvät ennallaan. Asiakkaita palvelee sama tuttu henkilöstö kuin aiemminkin.
”Pystymme nyt palvelemaan eri puolilla Helsinkiä asuvia asiakkaitamme tasapuolisemmin”, kertoo diabeteskeskuksen ylilääkäri Hanna Paatela muutoksesta.
”Jatkossa meillä on toimipiste myös lännessä Paciuksenkadulla tutun Herttoniemen toimipisteen lisäksi”, Paatela jatkaa.
Diabeteskeskuksen asiakkaiden ei tarvitse tehdä tässä vaiheessa mitään. Asiakas kutsutaan vastaanotolle tuttuun tapaan hoitosuunnitelman mukaisesti. Diabeteskeskuksen asiakkaaksi tullaan lääkärin lähetteellä esimerkiksi terveysasemalta tai HUSista.
Osalla asiakkaista hoitopaikan osoite muuttuu. Oma hoitopaikka kannattaa tarkistaa ajanvarauskirjeestä, joka löytyy Maisa-asiakasportaalista, suomi.fi-palvelusta tai kotiin tulleesta kirjeestä.
Helsingin diabeteskeskuksessa hoidetaan tyypin 1 diabetesta sairastavia potilaita sekä erikoissairaanhoitoa tarvitsevia tyypin 2 diabetesta sairastavia potilaita. HUSin seurannassa olevien potilaiden hoito jatkuu HUSissa.
Helsingin diabeteskeskus
- Asiakaspalvelu p. 09 310 50312
- Puhelinaika on ma–to klo 8–14, ja pe klo 8–13
- Idän toimipiste Herttoniemessä
Siilikuja 3 D, 00800 Helsinki
- Lännen toimipiste Meilahdessa
Paciuksenkatu 21, 00270 Helsinki
- Diabeteskeskus internetissä
Lisätietoa medialle
- Hanna Paatela, diabeteskeskuksen ylilääkäri
p. 040 7011831, hanna.paatela@hel.fi
Yhteyshenkilöt
Jaana Juutilainen-SaariViestintä- ja osallisuuspäällikköPuh:09 310 42240jaana.juutilainen-saari@hel.fi
Outi HuidaPalvelu- ja henkilöstöviestintäpäällikköPuh:09 310 27979outi.huida@hel.fi
Helsingin kaupunki, sosiaali-, terveys- ja pelastustoimiala
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