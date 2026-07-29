Päällystystyöt viikolla 32 Pirkanmaalla ja Kanta-Hämeessä
3.8.2026 07:30:00 EEST | Sisä-Suomen elinvoimakeskus | Tiedote
Päällystystöitä tehdään viikolla 32 Lopella, Nokialla ja Ikaalisissa. Valmistelevia töitä tehdään Valkeakoskella, Sastamalassa ja Tampereella. Tienkäyttäjiltä pyydetään erityistä varovaisuutta työmaiden läheisyydessä ja varaamaan hieman lisää aikaa matkantekoon. Tietyömaiden sijainnin voi tarkistaa etukäteen Fintrafficin Liikennetilanne -palvelusta.
Päällystystyöt 3.-9.8.2026
- Loppi: maantie 13621 Jokiniementie
- Loppi: pyörätie 83609 Pilpalantie
- Nokia: valtatie 12 Tottijärvi tienhaara–Maatiala, yötyö
- Nokia: eritasoliittymä 23526, Keho, yötyö
- Ikaalinen: vt 3 Ikaalinen
Valmistelevat työt
- Valkeakoski: maantie 13943, Viuha
- Sastamala: maantie 2495, Ellivuori
- Tampere: vt9 Atala–Suinula
Työnaikaiset liikennejärjestelyt
Päällystystöistä aiheutuvat poikkeavat liikennejärjestelyt aiheuttavat ruuhkautumista ja matka-aikojen pidentymistä. Itse päällystämisen lisäksi myös valmistelu- ja viimeistelytyöt näkyvät tien päällä. Päällystämisen jälkeisillä viikoilla tehdään vielä tiemerkintä- ja muita viimeistelytöitä, ennen kuin kohde on kokonaisuudessaan valmis ja nopeusrajoitukset voidaan palauttaa normaaleiksi.
Aikatauluihin voi tulla muutoksia. Säät ja konerikot voivat vaikuttaa aikatauluihin. Toivomme tienkäyttäjiltä varovaisuutta työmaan kohdalla liikuttaessa sekä varautumista mahdollisiin viivästyksiin.
Tietyömaiden sijainnin ja mahdolliset liikennejärjestelyt voi tarkistaa etukäteen esimerkiksi Fintrafficin Liikennetilanne -palvelusta, mikä auttaa suunnittelemaan reitin ja varautumaan mahdollisiin viivästyksiin. Päällystyskohteita voi tarkistaa myös Suomen väyltä -sivulta.
Sisä-Suomen elinvoimakeskus tiedottaa työmaista myös Instagramin kohokohdissa, @elinvoimakeskus.sisasuomi
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Ylläpitovastaava, Tomi Keisala, tomi.keisala@elinvoimakeskus.fi
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Tietoja julkaisijasta
Uusi Sisä-Suomen elinvoimakeskus palvelee Kanta-Hämeen ja Pirkanmaan asukkaita, yrityksiä ja organisaatioita monipuolisissa alueen elinvoimaa edistävissä tehtävissä – yhdessä ja lähellä.
Sisä-Suomen elinvoimakeskus hoitaa mm. elinkeinoihin, osaamiseen, maahanmuuttoon, kotoutumiseen, maatalouteen, maaseudun kehittämiseen, liikenteeseen ja tienpitoon, alueidenkäyttöön ja luonnon monimuotoisuuteen liittyviä tehtäviä.
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