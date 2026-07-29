Päällystystyöt viikolla 32 Pirkanmaalla ja Kanta-Hämeessä

Päällystystyöt 3.-9.8.2026

Loppi: maantie 13621 Jokiniementie

Loppi: pyörätie 83609 Pilpalantie

Nokia: valtatie 12 Tottijärvi tienhaara–Maatiala, yötyö

Nokia: eritasoliittymä 23526, Keho, yötyö

Ikaalinen: vt 3 Ikaalinen

Valmistelevat työt

Valkeakoski: maantie 13943, Viuha

Sastamala: maantie 2495, Ellivuori

Tampere: vt9 Atala–Suinula

Työnaikaiset liikennejärjestelyt

Päällystystöistä aiheutuvat poikkeavat liikennejärjestelyt aiheuttavat ruuhkautumista ja matka-aikojen pidentymistä. Itse päällystämisen lisäksi myös valmistelu- ja viimeistelytyöt näkyvät tien päällä. Päällystämisen jälkeisillä viikoilla tehdään vielä tiemerkintä- ja muita viimeistelytöitä, ennen kuin kohde on kokonaisuudessaan valmis ja nopeusrajoitukset voidaan palauttaa normaaleiksi.

Aikatauluihin voi tulla muutoksia. Säät ja konerikot voivat vaikuttaa aikatauluihin. Toivomme tienkäyttäjiltä varovaisuutta työmaan kohdalla liikuttaessa sekä varautumista mahdollisiin viivästyksiin.

Tietyömaiden sijainnin ja mahdolliset liikennejärjestelyt voi tarkistaa etukäteen esimerkiksi Fintrafficin Liikennetilanne -palvelusta, mikä auttaa suunnittelemaan reitin ja varautumaan mahdollisiin viivästyksiin. Päällystyskohteita voi tarkistaa myös Suomen väyltä -sivulta.

Sisä-Suomen elinvoimakeskus tiedottaa työmaista myös Instagramin kohokohdissa, @elinvoimakeskus.sisasuomi