Timo Leppäsen Einon bussimatka -lastenkirja kuljettaa Helsingin läpi

Einon bussireitin varrella lukija pääsee tutustumaan sujuvaan joukkoliikenteeseen, tarkastelemaan kiinnostavia paikkoja ja oppimaan mielenkiintoisia asioita matkan varrelta. Mistä aikataulut löytyvät? Mistä tietää, milloin oma pysäkki tulee ja pitää painaa nappia? Montako matkustajaa käyttää Sörnäisten metroasemaa? Entä missä on Helsingin perustamispaikka? Matkan aikana voi bongata myös lähettirobotin ja säätutkapallon.

Timo Leppänen on helsinkiläinen kuvittaja, joka on valmistunut taiteen maisteriksi Taideteollisesta korkeakoulusta.

teos: Einon bussimatka

kirjailija: Timo Leppänen

kuvitus: Timo Leppänen

ISBN: 9789523046979

kustantaja: Avain

sivuja: 25

ilmestymispäivä: 3.8.2026