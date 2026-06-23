Timo Leppäsen Einon bussimatka -lastenkirja kuljettaa Helsingin läpi
3.8.2026 09:15:00 EEST | Avain | Tiedote
Timo Leppäsen lastenkirja Einon bussimatka on kirjailijan itsensä kuvittama lasten tietoteos matkasta Suomen pääkaupungin läpi. Ihan oikea bussimatka alkaa Helsingin Rautatientorilta, pysähtyy eri kaupunginosissa ja päättyy Latokartanoon. Matkaoppaana toimii Eino, joka rakastaa busseja.
Einon bussireitin varrella lukija pääsee tutustumaan sujuvaan joukkoliikenteeseen, tarkastelemaan kiinnostavia paikkoja ja oppimaan mielenkiintoisia asioita matkan varrelta. Mistä aikataulut löytyvät? Mistä tietää, milloin oma pysäkki tulee ja pitää painaa nappia? Montako matkustajaa käyttää Sörnäisten metroasemaa? Entä missä on Helsingin perustamispaikka? Matkan aikana voi bongata myös lähettirobotin ja säätutkapallon.
Timo Leppänen on helsinkiläinen kuvittaja, joka on valmistunut taiteen maisteriksi Taideteollisesta korkeakoulusta.
teos: Einon bussimatka
kirjailija: Timo Leppänen
kuvitus: Timo Leppänen
ISBN: 9789523046979
kustantaja: Avain
sivuja: 25
ilmestymispäivä: 3.8.2026
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Arvostelukappaleetinfo@avain.net
Vilja Kujanpääviestintäjohtaja
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