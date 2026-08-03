Meritta Koiviston dekkarissa Harriet Jaatinen kohtaa uransa vaikeimman haasteen

Erakkona eläneen sosiologi Theodor Wrightin ruumis löydetään, kun hänen talonsa Tukholman lähimetsässä palaa maan tasalle. Samasta metsästä on löydetty aiemmin kuolleena 17-vuotias tyttö, ja tapaukset saavat rikostutkija Harriet Jaatisen mietteliääksi.

Kun Harriet matkustaa Los Angelesiin Interpolin koulutukseen, hän kuulee kadonneesta nuoresta. Jutuissa on pelottavia yhtymäkohtia. Tapauksen tutkiminen johdattaa Harrietin uransa vaikeimman rikoskuvion äärelle, johon sekoittuu lääketeollisuuden eettisiä kysymyksiä sekä nuorten pahoinvointia. Missä kulkee raja eettisyyden ja vallankäytön välillä?

Kirjailija Meritta Koivisto on kansainvälisesti palkittu elokuvakäsikirjoittaja ja -ohjaaja.

teos: Erakko

kirjailija: Meritta Koivisto

ISBN: 9789523046962

kustantaja: Avain

sivuja: 248

ilmestymispäivä: 4.8.2026