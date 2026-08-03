Avain

Meritta Koiviston dekkarissa Harriet Jaatinen kohtaa uransa vaikeimman haasteen

4.8.2026 09:15:00 EEST | Avain | Tiedote

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Meritta Koiviston uusi dekkari, Erakko, vie lukijan pohtimaan eettisyyden rajoja.  Teos jatkaa dekkarisarjaa, jossa tapauksia selvittää ruotsalainen rikostutkija Harriet Jaatinen.  Erakko on sarjan neljäs osa ja Koiviston kahdeksas romaani.

Erakkona eläneen sosiologi Theodor Wrightin ruumis löydetään, kun hänen talonsa Tukholman lähimetsässä palaa maan tasalle. Samasta metsästä on löydetty aiemmin kuolleena 17-vuotias tyttö, ja tapaukset saavat rikostutkija Harriet Jaatisen mietteliääksi.

Kun Harriet matkustaa Los Angelesiin Interpolin koulutukseen, hän kuulee kadonneesta nuoresta. Jutuissa on pelottavia yhtymäkohtia. Tapauksen tutkiminen johdattaa Harrietin uransa vaikeimman rikoskuvion äärelle, johon sekoittuu lääketeollisuuden eettisiä kysymyksiä sekä nuorten pahoinvointia. Missä kulkee raja eettisyyden ja vallankäytön välillä?

Kirjailija Meritta Koivisto on kansainvälisesti palkittu elokuvakäsikirjoittaja ja -ohjaaja. 

teos: Erakko
kirjailija: Meritta Koivisto
ISBN: 9789523046962
kustantaja: Avain
sivuja: 248
ilmestymispäivä: 4.8.2026

Avainsanat

erakkodekkaririkoskirjallisuusmeritta koivistoavain

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Meritta Koivisto kuvaaja Ari Haimi
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