Senaatti-kiinteistöt käynnistää Vanhan Vaasan sairaalan päärakennuksen ja talousrakennuksen peruskorjaukset
6.8.2026 07:30:00 EEST | Senaatti-kiinteistöt | Tiedote
Valtion toimitiloista vastaava Senaatti-kiinteistöt peruskorjaa Vanhan Vaasan sairaalan rakennuksia alueelle laaditun pitkäntähtäimen suunnitelman mukaisesti. Nyt on vuorossa päärakennuksen ja talousrakennuksen peruskorjaukset, jotka käynnistyvät elokuussa 2026 ja valmistuvat vuoden 2028 alkupuolella.
Vuonna 1844 rakennettu C.L. Engelin suunnittelema päärakennus korjataan nyt perusteellisesti nykyvaatimukset täyttäväksi osastorakennukseksi, jossa hoidetaan valtion mielisairaalan potilaita kahdella osastolla. Rakennukseen tulee yhteensä 32 yhden hengen potilashuonetta, joista kuuteen voidaan tarvittaessa sijoittaa kaksi potilasta. Lisäksi rakennetaan hissi ja uusi turvallinen porrashuone ulkoiluun siirtymistä varten.
Talousrakennukseen rakennetaan uusi keskitetty hoitokeskus, johon sijoittuvat laboratorio, lääkekeskus, hammaslääkäri, välinehuolto, fysioterapia sekä toimistotyöympäristö (34 työpistettä) hallinnolle ja sellaiselle hoitohenkilökunnalle, joilla ei ole tiloja potilasosastojen yhteydessä.
Koko hankkeen kustannusarvio on noin 18,2 miljoona euroa. Urakoitsijaksi on kilpailutuksen perusteella valittu Peab Oy, jonka osuus kokonaiskustannuksista on noin 14,5 miljoonaa euroa.
”Hankkeet perustuvat sairaala-alueen pitkän tähtäimen kehittämisselvitykseen, jossa on otettu huomioon rakennusten tekninen kunto, rakennussuojelu ja sairaalatoiminnan tarkoituksenmukainen kehittäminen. Sairaalarakennusten peruskorjausten aikataulu suunnitellaan yhteistyössä sairaalan ja Senaatin kanssa, siten, että toiminta voi jatkua alueella korjaustöistä huolimatta”, kertoo Potka.
Vastuullisuusnäkökulmat mukana suunnittelussa ja rakentamisessa
Senaatti tavoittelee hiilineutraalia toimintaa vuoteen 2035 mennessä. Peruskorjauksen hiilijalanjäljessä tavoitellaan 15 % vähennystä vertailutasoon verrattuna. Senaatti hyödyntää hankkeessa Rakennustiedon ympäristöluokitusta, ja luokituksen tavoitetasoksi on asetettu 3 tähteä.
Senaatin ilmastonmuutokseen sopeutumisen suunnitelman mukaisesti rakennushankkeissa varmistetaan, että rakennuksiin tehtävät ratkaisut ovat ilmaston muuttumisen näkökulmasta kestäviä. Suunnittelussa tulee ottaa huomioon esimerkiksi kesien pitenevät hellejaksot ja lisääntyvät sateet. Mahdollista ylilämpöä hellejaksoilla pyritään rajoittamaan oikein mitoitetulla ilmanvaihdolla ja sen automaatio-ohjauksella sekä parantamalla ikkunoiden lämmöneristävyyttä.
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Yhteyshenkilöt
Senaatti-kiinteistöt: rakennuttajapäällikkö Kukka Potka, kukka.potka@senaatti.fi, puh. 050 470 3835
Vanhan Vaasan sairaala: johtava lääkäri Pirjo Takala, pirjo.takala@vvs.fi
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Senaatti
Senaatti on valtion kiinteistöasiantuntija ja toimitilakumppani. Luomme asiakkaidemme kanssa heidän toimintaansa tukevia työympäristöjä ja vastaamme niiden ylläpidosta. Tytärliikelaitoksemme Puolustuskiinteistöt puolestaan vastaa puolustushallinnon kiinteistöistä kaikissa turvallisuustilanteissa. Haluamme tarjota parhaat mahdolliset olosuhteet ja edellytykset tehdä työtä, joka tekee Suomesta maailman toimivimman ja turvallisimman maan. Kehitämme valtion kiinteistövarallisuutta ja pidämme huolta kulttuurihistoriallisista kohteista. Vastuullisuus on kaiken toimintamme keskiössä. www.senaatti.fi
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