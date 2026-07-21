Uudet tilat Tullille Tornioon – rakennustyöt alkavat syyskuussa 2026
5.8.2026 07:00:00 EEST | Senaatti-kiinteistöt | Tiedote
Valtion toimitiloista vastaava Senaatti-kiinteistöt rakennuttaa uudet tilat Tullille Tornioon. Uudisrakennus kokoaa Tullin toiminnot saman katon alle lähelle Ruotsin rajaa kolmesta eri osoitteesta. Rakentaminen alkaa alustavan aikataulun mukaan syyskuussa 2026, ja työt valmistuvat arviolta loppukeväällä 2028.
Hankkeessa rakennetaan Tornion rajanylityspaikalle nykyistä E4-tullirakennusta vastapäätä uusi toimistorakennus, johon sijoittuvat Tullin operatiiviset tilat sekä muut Tullin toiminnot. Lisäksi alueelle rakennetaan ajoneuvojen tarkastusrakennus. Rakennusten laajuus on yhteensä noin 2 700 neliömetriä, ja tilat toteutetaan Tullin toimitilakonseptin mukaisesti. Hankkeen kokonaiskustannusarvio on 14 miljoonaa euroa. Pääurakoitsijaksi on valittu Rakennusliike Sorvoja Oy.
Rakennushanke on Tullin suurin rakennushanke useampaan vuosikymmeneen. Viimeisimmät suuremmat Tullin rakennushankkeet on toteutettu Lapin alueella. Suomen pohjoiset alueet ja niiden kehittäminen ovat tärkeitä Suomelle ja erityisesti Tullille, sillä Tulli on ainoa turvallisuusviranomainen, joka on sijoittunut kattavasti Suomen ja EU:n sisärajoille.
Hankkeen tavoitteena on toteuttaa laadukkaat ja nykyaikaiset tilat, jotka tukevat Tullin toimintaa, työskentelyä ja työhyvinvointia sekä varautumista poikkeusoloihin. Nykyaikaiset tilaratkaisut parantavat tilankäytön tehokkuutta, mikä pienentää hiilijalanjälkeä ja tuo valtiolle kustannussäästöjä. Hanke uudistaa merkittävästi rajanylitysliikenteen valvontaa ja parantaa viranomaisyhteistyötä.
”Valvomme Torniossa etenkin maahan saapuvaa liikennettä, estämme salakuljetusta ja paljastamme rajat ylittävää rikollisuutta. Tullin tehtävä on valvoa kieltoja ja rajoituksia sekä estää vaarallisten tuotteiden pääsy maahan. Valvontatyömme tehostuu ja tilannekuvan muodostaminen paranee jatkossa, kun saamme toimitilat ja henkilöstön yhteen paikkaan keskeiselle rajanylityspaikalle. Uuden rajanylityspaikan infra on suunniteltu vilkkaan E4-tien tuntumaan, ja Tullin valvontatoimintojen sijoittuminen maahan saapuvan liikenteen puolelle on tärkeää”, toteaa Pohjoisen valvonnan tullipäällikkö Jukka Riekki.
Tullin nykyiset toiminnot sijaitsevat Torniossa kolmessa eri osoitteessa, eivätkä nykyiset tilat enää vastaa toiminnan tarpeita. Uusien tilojen valmistuttua käytöstä poistuvat Senaatin omistamat tilat tullaan myymään.
”Hanke on suunniteltu tiiviissä yhteistyössä Tullin henkilöstön kanssa, ja lopputuloksena on syntynyt laadukas ja kustannustehokas ratkaisu Tullin käyttöön. Uudisrakennus kokoaa Tullin toiminnot yhteen ja tarjoaa ajanmukaiset tilat tullivalvonnan tueksi”, sanoo Senaatti-kiinteistöjen rakennuttajapäällikkö Juha Keränen.
Senaatti-kiinteistöt on ostanut uuden rakennuksen tontin Tornion kaupungilta, ja alueelle on tehty hyväksytty kaavamuutos. Tornion kaupunki rakentaa tontille kunnallistekniikkaa elokuun loppuun saakka, minkä jälkeen uudisrakennuksen rakentaminen on tarkoitus alkaa syyskuun alussa. Lapin elinvoimakeskus vastaa hankkeen aikana valtatielle tehtävistä inframuutoksista. Tiejärjestelyt toteutetaan erillisenä investointihankkeena.
Huomiota kestävään ja ympäristöystävälliseen rakentamiseen
Rakennushankkeessa noudatetaan Senaatti-kiinteistöjen ohjeita hiilijalanjäljen pienentämiseksi, ja tavoitteena on toteuttaa uudisrakennus selvästi tavanomaista rakentamista vähähiilisemmin. Senaatti-kiinteistöjen tavoitteena on, että valtion kiinteistöt ovat hiilineutraaleja vuoteen 2035 mennessä. Rakentamisessa Senaatilla on tiukat päästövähennystavoitteet.
Suunnittelussa noudatetaan Senaatin kiertotalouden periaatteita, ja hankkeessa käytetään ratkaisuja, jotka vähentävät rakennuksen energiankulutusta ja päästöjä. Kohteeseen rakennetaan 30 kW:n tehoinen aurinkovoimala, ja materiaalivalinnoissa painotetaan vähäpäästöisiä tuotteita sekä käytetään vähähiilistä betonia.
Hankkeen suunnittelussa ja toteutuksessa käytetään suomalaista Rakennustiedon ympäristöluokitustyökalua, joka on kehitetty erityisesti Suomen olosuhteisiin. Työkalu auttaa arvioimaan ja vähentämään hankkeen ympäristövaikutuksia sekä tukee tilaajia ympäristötietoisen rakentamisen ohjaamisessa. Näin varmistetaan, että hanke edistää kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamista.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Senaatti-kiinteistöt, Juha Keränen, rakennuttajapäällikkö, puh. 040 541 6143, juha.keranen@senaatti.fi
Tulli, toimitilayksikkö, Tommi Laukkanen, tulliylitarkastaja, puh. 040 332 8747, tommi.laukkanen@tulli.fi
Tulli, Pohjoinen valvonta, Pekka Äijälä, tullipäällikkö, puh. 040 332 6744, pekka.aijala@tulli.fi
Lapin elinvoimakeskus, Tomi Tiuraniemi, suunnitteluinsinööri, puh. 029 503 7262, tomi.tiuraniemi@elinvoimakeskus.fi
Kuvat
Senaatti
Senaatti on valtion kiinteistöasiantuntija ja toimitilakumppani. Luomme asiakkaidemme kanssa heidän toimintaansa tukevia työympäristöjä ja vastaamme niiden ylläpidosta. Tytärliikelaitoksemme Puolustuskiinteistöt puolestaan vastaa puolustushallinnon kiinteistöistä kaikissa turvallisuustilanteissa. Haluamme tarjota parhaat mahdolliset olosuhteet ja edellytykset tehdä työtä, joka tekee Suomesta maailman toimivimman ja turvallisimman maan. Kehitämme valtion kiinteistövarallisuutta ja pidämme huolta kulttuurihistoriallisista kohteista. Vastuullisuus on kaiken toimintamme keskiössä. www.senaatti.fi
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