Oma Hämeen yksikköön liittyvä somekirjoittelu
31.7.2026 12:17:44 EEST | Oma Häme | Uutinen
Hyvinvointialue ei voi kommentoida yksittäisiä tapahtumia tai asiakkaaseen liittyviä asioita, joita koskevat yksityisyyden suoja ja salassapitosäännökset.
Sosiaalisen median kanavissa on julkaistu viime aikoina useita tekstejä ja video liittyen Riihimäellä sijaitsevaan Oma Hämeen yksikköön. Julkaisuissa tuodaan esiin väitteitä liittyen Oma Hämeen asumisyksikön toimintaan.
Oma Hämeen yksiköiden toimintaa ohjaa lait ja ohjeet, joiden mukaan kaikissa yksiköissä toimitaan. Epäkohtailmoitukset, muistutukset ja yksiköiden saama palaute käsitellään hyvinvointialueen prosessien mukaisesti.
Asiakkaan ja potilaan oikeudet - Oma Häme
Hyvinvointialue ei voi kommentoida yksittäisiä tapahtumia tai asiakkaaseen liittyviä asioita, joita koskevat yksityisyyden suoja ja salassapitosäännökset.
Yhteyshenkilöt
Raila Lahtinenikäihmisten asumispalvelujen tulosaluejohtajaPuh:050 370 4754raila.lahtinen@omahame.fi
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