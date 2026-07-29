Nurmijärven sote-yksikön palvelut jatkuvat väliaikaisissa tiloissa
31.7.2026 13:33:35 EEST | Keski-Uudenmaan hyvinvointialue (Keusote) | Tiedote
Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen (Keusoten) Klaukkalassa sijaitsevan Nurmijärven sote-yksikön palvelut jatkuvat kesäsulun jälkeen väliaikaisissa tiloissa. Asiakkaiden palvelut jatkuvat normaalisti muissa asiointipisteissä, eikä yhteydenottotapoihin tule muutoksia.
Nurmijärven sote-yksikössä sattui 25.6.2026 tulipalo, jonka aiheuttamien savu- ja vesivahinkojen vuoksi rakennusta ei voida toistaiseksi käyttää. Keusote on järjestänyt palveluille korvaavat tilat, jotta asiakkaat saavat tarvitsemansa palvelut myös poikkeustilanteessa.
Palvelut järjestetään pääosin Nurmijärven sote-keskuksessa Kirkonkylässä. Osa palveluista toimii Rajamäen sote-yksikössä, Kirkonkylän virastotalolla ja Aleksis Kiven tie 9:n toimipisteessä. Muutos koskee muun muassa vastaanottopalveluja, neuvolapalveluja, mielenterveys- ja päihdepalveluja, kuntoutuspalveluja, perheneuvolaa ja lähineuvontapistettä.
Varatut vastaanottoajat pidetään normaalisti, ja tutut yhteystiedot sekä asiointikanavat säilyvät ennallaan. Jos toimipisteen vaihtuminen vaikuttaa asiakkaan ajanvaraukseen tai asiointiin, Keusote on asiakkaaseen yhteydessä erikseen. Muutoin asiakkaiden ei tarvitse tehdä muutoksen vuoksi mitään.
– Tärkeintä meille on varmistaa, että asiakkaat saavat tarvitsemansa palvelut myös tässä poikkeuksellisessa tilanteessa. Olemme järjestäneet palveluille korvaavat tilat nopeasti, ja jatkamme aktiivisesti työtä sen eteen, että palveluiden saatavuus säilyy hyvänä. Selvitämme samalla erilaisia ratkaisuja palveluiden järjestämiseksi niin kauan kuin tilat Klaukkalassa eivät ole käytettävissä, sanoo palvelujohtaja Susanna Pitkänen.
Palveluiden järjestämiseen etsitään ratkaisuja
Keusote etsii edelleen ratkaisuja, joilla palvelut olisivat mahdollisimman sujuvasti asiakkaiden saavutettavissa myös jatkossa. Keusote selvittää yhdessä HUS Diagnostiikkakeskuksen kanssa mahdollisuutta perustaa Klaukkalaan liikkuva lähinäytteiden ottopiste. Tavoitteena on ylläpitää laboratoriopalvelujen saatavuutta myös väliaikaisten palvelujärjestelyjen aikana. Ratkaisusta ja sen aikataulusta tiedotetaan heti, kun selvitys valmistuu.
Palvelut järjestetään väliaikaisissa tiloissa toistaiseksi. Keusote tiedottaa tilanteen etenemisestä ja mahdollisista muutoksista heti, kun uutta tietoa on saatavilla.
Tarkemmat palvelumuutokset Keusoten verkkosivuilta tiedotteesta:
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Yhteyshenkilöt
Susanna PitkänenPalvelujohtajaTerveyspalvelut ja sairaanhoitoPuh:050 497 2651susanna.pitkanen@keusote.fi
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Tietoja julkaisijasta
Keski-Uudenmaan hyvinvointialue vastaa sosiaali- ja terveyspalveluista sekä pelastustoimen ja erikoissairaanhoidon järjestämisestä Hyvinkään, Järvenpään, Nurmijärven, Pornaisten, Tuusulan ja Mäntsälän alueella.
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