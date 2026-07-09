K-pop fanit valtaavat Linnanmäen elokuussa

K-pop on noussut viime vuosina maailmanlaajuiseksi ilmiöksi, joka yhdistää musiikin, tanssin, visuaalisen kulttuurin ja aktiiviset harrastajayhteisöt. Linnanmäen tapahtuman tavoitteena on tarjota k-popista kiinnostuneille kohtaamispaikka sekä kävijöille uudenlaisia elämyksiä.



– K-popissa on paljon samoja elementtejä kuin huvipuistossa: energiaa, näyttävyyttä, musiikkia, värejä ja yhdessä koettuja elämyksiä. Kun tähän yhdistetään Linnanmäen tunnelma, lopputuloksena on aika ainutlaatuiset K-pop-bileet, tapahtuman tuottaja Sari Hakolampi kertoo.

K-pop-tapahtuma järjestetään 6.-7. elokuuta

K-pop-tapahtuma järjestetään Linnanmäellä keskiviikkona ja torstaina 6.-7. elokuuta. Luvassa on tanssiesityksiä, työpajoja, sirkusesityksiä sekä puvustusvinkkejä. Kummankin päivän kruunaa Euroopassa mainetta niittänyt, Suomen johtava K-pop-DJ Marcus Maison. Alueella voi kohdata myös cosplay-harrastajia ja näyttäviin asuihin pukeutuneita kävijöitä.

Torstaina 6. elokuuta Linnanmäen esiintymislava Estradilla nähdään myös helsinkiläinen Onsaemiro Dance Crew, joka tunnetaan k-pop-tanssicovereistaan. Ryhmän ohjelma käynnistyy Random Play Dance -osiolla, joka on yksi k-pop-tapahtumien tunnetuimmista yhteisöllisistä ohjelmanumeroista. Osallistujat kokoontuvat tanssilattialle ja yrittävät tunnistaa soimaan alkavan kappaleen sekä tanssia sen tunnetuimmat koreografiat yhdessä muiden harrastajien kanssa. Ilmiö on tullut tutuksi myös sosiaalisessa mediassa levinneistä videoista, joissa suuret tanssijajoukot kokoontuvat esiintymään julkisilla paikoilla.



– Linnanmäki on parhaimmillaan paikka, jossa erilaiset ihmiset ja yhteisöt kohtaavat yhteisten kiinnostuksenkohteiden äärellä. Haluamme tarjota kävijöille mahdollisuuden löytää uusia tapoja viettää aikaa huvipuistossa perinteisen laitehurvittelun lisäksi, Linnanmäen toimitusjohtaja Satu Järvelä täydentää.





Linnanmäen K-POP -huvipuistobileiden ohjelma:

Torstai 6.8.

Estradi

klo 14.00 K-pop-tanssiesitys / Tanssikoulu DCA

klo 14.15-15.00 K-pop-tanssityöpaja

klo 17.00 Onsaemiro Dance Crew & Random Play Dance

klo 18.00-20.50 DJ Marcus Maison & Mc Kaze

Juhlatori

klo 14.00 Sirkusesitys

klo 15.00 Sirkustyöpaja

klo 16.00 Puvustuspaneeli ja pukuneuvontaa

klo 17.00 Sirkustyöpaja

klo 18.00 Sirkusesitys



Perjantai 7.8.

Estradi

klo 14.00 K-pop-tanssiesitys / Tanssikoulu DCA

klo 14.15-15.00 K-pop-tanssityöpaja

klo 18.00-20.50 DJ Marcus Maison & Mc Kaze

Juhlatori

klo 14.00 Sirkusesitys

klo 15.00 Sirkustyöpaja

klo 16.00 Puvustuspaneeli ja pukuneuvontaa

klo 17.00 Sirkustyöpaja

klo 18.00 Sirkusesitys



Muutokset mahdollisia. Tapahtuman ohjelma sisältyy rannekkeisiin, laitelippuun ja Aluehupi-lippuun.