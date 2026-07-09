K-pop fanit valtaavat Linnanmäen elokuussa
3.8.2026 10:29:15 EEST | Lasten Päivän Säätiö / Linnanmäki | Tiedote
BTS:n, BLACKPINKin ja muiden K-pop-tähtien musiikki soi Linnanmäellä 6.-7. elokuuta, kun huvipuisto järjestää ensimmäistä kertaa kaksipäiväisen K-pop-tapahtuman. Ohjelmassa on tanssiesityksiä, tanssin opetusta, osallistavaa Random Play Dance -ohjelmaa, DJ-vetoisia K-pop-bileitä sekä cosplay- ja pukuharrastajille suunnattua sisältöä.
K-pop on noussut viime vuosina maailmanlaajuiseksi ilmiöksi, joka yhdistää musiikin, tanssin, visuaalisen kulttuurin ja aktiiviset harrastajayhteisöt. Linnanmäen tapahtuman tavoitteena on tarjota k-popista kiinnostuneille kohtaamispaikka sekä kävijöille uudenlaisia elämyksiä.
– K-popissa on paljon samoja elementtejä kuin huvipuistossa: energiaa, näyttävyyttä, musiikkia, värejä ja yhdessä koettuja elämyksiä. Kun tähän yhdistetään Linnanmäen tunnelma, lopputuloksena on aika ainutlaatuiset K-pop-bileet, tapahtuman tuottaja Sari Hakolampi kertoo.
K-pop-tapahtuma järjestetään 6.-7. elokuuta
K-pop-tapahtuma järjestetään Linnanmäellä keskiviikkona ja torstaina 6.-7. elokuuta. Luvassa on tanssiesityksiä, työpajoja, sirkusesityksiä sekä puvustusvinkkejä. Kummankin päivän kruunaa Euroopassa mainetta niittänyt, Suomen johtava K-pop-DJ Marcus Maison. Alueella voi kohdata myös cosplay-harrastajia ja näyttäviin asuihin pukeutuneita kävijöitä.
Torstaina 6. elokuuta Linnanmäen esiintymislava Estradilla nähdään myös helsinkiläinen Onsaemiro Dance Crew, joka tunnetaan k-pop-tanssicovereistaan. Ryhmän ohjelma käynnistyy Random Play Dance -osiolla, joka on yksi k-pop-tapahtumien tunnetuimmista yhteisöllisistä ohjelmanumeroista. Osallistujat kokoontuvat tanssilattialle ja yrittävät tunnistaa soimaan alkavan kappaleen sekä tanssia sen tunnetuimmat koreografiat yhdessä muiden harrastajien kanssa. Ilmiö on tullut tutuksi myös sosiaalisessa mediassa levinneistä videoista, joissa suuret tanssijajoukot kokoontuvat esiintymään julkisilla paikoilla.
– Linnanmäki on parhaimmillaan paikka, jossa erilaiset ihmiset ja yhteisöt kohtaavat yhteisten kiinnostuksenkohteiden äärellä. Haluamme tarjota kävijöille mahdollisuuden löytää uusia tapoja viettää aikaa huvipuistossa perinteisen laitehurvittelun lisäksi, Linnanmäen toimitusjohtaja Satu Järvelä täydentää.
Linnanmäen K-POP -huvipuistobileiden ohjelma:
Torstai 6.8.
Estradi
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klo 14.00 K-pop-tanssiesitys / Tanssikoulu DCA
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klo 14.15-15.00 K-pop-tanssityöpaja
-
klo 17.00 Onsaemiro Dance Crew & Random Play Dance
-
klo 18.00-20.50 DJ Marcus Maison & Mc Kaze
Juhlatori
-
klo 14.00 Sirkusesitys
-
klo 15.00 Sirkustyöpaja
-
klo 16.00 Puvustuspaneeli ja pukuneuvontaa
-
klo 17.00 Sirkustyöpaja
-
klo 18.00 Sirkusesitys
Perjantai 7.8.
Estradi
-
klo 14.00 K-pop-tanssiesitys / Tanssikoulu DCA
-
klo 14.15-15.00 K-pop-tanssityöpaja
-
klo 18.00-20.50 DJ Marcus Maison & Mc Kaze
Juhlatori
-
klo 14.00 Sirkusesitys
-
klo 15.00 Sirkustyöpaja
-
klo 16.00 Puvustuspaneeli ja pukuneuvontaa
-
klo 17.00 Sirkustyöpaja
-
klo 18.00 Sirkusesitys
Muutokset mahdollisia. Tapahtuman ohjelma sisältyy rannekkeisiin, laitelippuun ja Aluehupi-lippuun.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Saija ViitalaViestintäpäällikköPuh:050 472 0605saija.viitala@linnanmaki.fi
Satu JärveläToimitusjohtaja
Median yhteydenotot 1.8.-2.8.2026
Linkit
Linnanmäen Huvipuistoa ylläpitää ja kehittää Lasten Päivän Säätiö, jonka on perustanut kuusi lastensuojelujärjestöä: Lastensuojelun Keskusliitto, Mannerheimin Lastensuojeluliitto, Barnavårdsföreningen i Finland, Pelastakaa Lapset, Parasta Lapsille ja Ensi- ja turvakotien liitto. Olemassaolonsa aikana Lasten Päivän Säätiö on jakanut nykyrahaksi muutettuna yli 130 miljoonaa euroa suoraan lastensuojelutyölle. Linnanmäellä huvittelemalla kaikki ovat mukana keräämässä varoja lastensuojelutyölle. Linnanmäen pääyhteistyökumppani vuonna 2026 on Oy Hartwall Ab, joka omalla panoksellaan tukee tärkeää lastensuojelutyötä.
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