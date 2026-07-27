Valtakunnallinen Tallille!-tapahtuma kutsuu kaikkia tutustumaan hevosiin ja ratsastamiseen

Mukana olevia talleja löytyy läpi Suomen Hangosta Tornioon. Tavoitteena on madaltaa kynnystä tutustua hevosharrastukseen sekä tehdä paikallisten ratsastusseurojen ja tallien toimintaa tunnetuksi.

Tallille! -tapahtumissa pääsee turvallisesti ja rennossa ilmapiirissä rapsuttelemaan hevosia sekä tutustumaan monipuoliseen hevosharrastukseen. Tapahtumien sisältö vaihtelee järjestäjän mukaan, joten jokainen tapahtuma on omanlaisensa. Ohjelmassa voi olla esimerkiksi hevosiin ja talliin tutustumista, ratsastuksen lajien kirjon ja hevosharrastuksen toimintamuotojen esittelyitä sekä erilaisia näytöksiä ja toimintapisteitä lapsille ja aikuisille. Osa tapahtumista järjestetään osana suurempia paikallisia tai alueellisia tapahtumakokonaisuuksia.

Tallille! -tapahtumien keskeisenä tavoitteena on tarjota matalan kynnyksen mahdollisuus tutustua hevosiin ja hevosharrastukseen riippumatta aiemmasta kokemuksesta. Samalla tapahtumat tekevät näkyväksi suomalaisen ratsastusseura- ja talliyhteisön toimintaa sekä hevosharrastuksen monipuolisuutta.

Alakouluikäisten tyttöjen toivotuin harrastus ja yläkouluikäisten top 3 -toiveharrastus ratsastus [OKM:n Koululaiskysely 2024] tarjoaa liikunnan ja eläinelämysten lisäksi mahdollisuuksia oppia uusia taitoja, kehittää vastuullisuutta ja löytää yhteisö, jossa viihtyvät kaikenikäiset harrastajat.

Valtaosa Tallille!-tapahtumista on maksuttomia ja avoimia kaikille. Mukaan ovat tervetulleita niin lapsiperheet kuin aikuisetkin, harrastusta harkitsevat ja jo hevosten parissa viihtyvätkin. Tapahtumissa voi tutustua oman alueen tallien toimintaan, tavata harrastajia ja alan ammattilaisia sekä saada tietoa siitä, miten hevosharrastuksen voi aloittaa.

Tallille! -tapahtumien ajantasaiset tiedot, paikkakunnat ja ohjelmat löytyvät Ratsastajainliiton verkkosivuilta: LINKKI

Tallille!-tapahtumien paikkakunnat talleittain ja ratsastusseuroittain

Hanko Hankoniemen Ratsastajien Ratsastuskoulu

Hietana Artriders ry ja Tortolan tallit

Hämeenlinna Tawast Riders Ry yhdessä Saajan Tallin kanssa

Hämeenkyrö Tallitiimi ry

Ii Iin Hevosharrastajat Ry

Imatra Hevostalli Rajavaellus / Rajavaelluksen Ratsastajat ry.; Imatran Ratsastajat ry

Järvenpää Järvenpään ratsastusseura ry

Kajaani Kylmän ratsastajat Ry / Kylmän ratsastustalli

Kangasala Laaksolan Ratsutila / Laaksolan Ratsastusseura ry; Ratsastuskoulu Tavela

Kangasniemi Ratsastus ja Vikellys Rasipelto

Kauhajoki Joheka team ry

Kerava Enjalan ratsastajat ry ja Enjalan talli Oy

Kiuruvesi Laukanmäen talli

Kojonkulma Loimaan ratsastajat Ry

Kokkola Kokkolan Ratsastajat - Gamlakarleby Ryttare ry; Kokkolan Urheilu Ratsastajat - Karleby Sport Ryttare KSUR ry

Kouvola Kouvolan Ratsastuskeskus / Kouvolan Ratsastajat Ry

Kuopio Savisaaren Ratsastuskeskus; Ratsastuskoulu Toive Oy; Kuopion Ratsastajat ry

Lahti Lahden Ratsastajat ry

Lapinkylä Ankis stall

Launonen / Loppi Marjataalin Talli

Loimaa Loimaan Urheiluratsastajat

Martinkylä AiKa-talli

Mikkeli Relanderin Ponitalli ja Sairilan ratsastajat ry; Niemenpellon Talli ja Mikkelin Urheilu Ratsastajat ry

Myrkky Suupohjan Ratsutalli / Myrkyn Yksityisratsastajat ry

Oulainen Ratsu-Ateljee Oy

Parkano Vatajan talli ja Hevosurheiluseura X

Pori Hiitolan Talli / Pori Dressage Club ry

Pyöli Terhin talli / Someron seudun Hevosurheilijat

Rauma Rauman Ratsastajat / Lähdepellon ratsastuskoulu

Sundom Vaasan ratsastuskeskus ja Vaasan Ratsastusseura

Tornio Meri-Lapin Hevospalvelu Oy

Turku Artukaisten ratsastuskoulu / Turun ratsastajat; Turun Urheiluratsastajat ry

Vantaa Poni-Haka ja Poni-Haan Ratsastajat ry

Vaskio Onnenperän talli

Tallille! on vuosittainen Ratsastajainliiton kampanja, jonka tavoitteena on avata tallien ovet uusille kävijöille, lisätä hevosharrastuksen tunnettuutta ja kannustaa yhä useampia löytämään tiensä hevosten pariin.

Ratsastus harrastuksena ja urheilulajina

Ratsastus on innostava, elämyksellinen, liikunnallinen ja urheilullinen harrastus, joka lisää hyvinvointia, tuo sisältöä elämään ja kasvattaa vastuullisuuteen. Hevosen kanssa voi harrastaa omaksi iloksi, kuntoilla tai tavoitella huippu-urheilua aina olympiatasolle asti. Suomessa ratsastuksen harrastajia on noin 160 000, ja yli puolet heistä on aikuisia. Ratsastajainliittoon kuului vuoden 2025 lopussa 455 jäsenseuraa ja noin 35 900 jäsentä.

Liiton jäsentalleja oli vuoden 2025 lopussa 289, joista 178 ratsastuskouluja ja 111 muita jäsentallia. Kaikkiaan ratsastustalleja on Suomessa noin tuhat, joista noin puolet toimii ratsastuskoulujen kaltaisina yrityksinä. Toimintaa on koko maassa, vaikka talliyritykset painottuvat kaupunkien läheisyyteen.

Hevosharrastus tarjoaa monia tapoja osallistua: ratsastuksen lisäksi voi vikeltää, ajaa, käsitellä hevosta maasta, hoitaa ja harjata tai vain seurata hevosten puuhia. Tallilla vietetty aika tukee jaksamista, vahvistaa luontosuhdetta ja synnyttää muistoja sekä ystävyyssuhteita.

Vuonna 2026 julkaistu Hevosalan vaikuttavuusanalyysi osoittaa hevosharrastuksen merkittävät hyvinvointi- ja terveysvaikutukset. Ratsastusharrastuksen arvioidaan tuottavan suorina terveydenhuollon säästöinä noin 3,7 miljoonaa euroa vuodessa ja epäsuorat kustannukset mukaan lukien jopa 17 miljoonaa euroa.

Lajit sopivat kaikenikäisille, ja hevonen ylläpitää toimintakykyä myös vanhemmalla iällä. Ratsastusterapia tarjoaa kuntoutusta niillekin, joille muu kuntouttava liikunta voi olla vaikeasti saavutettavaa. Lisäksi sosiaalipedagoginen hevostoiminta voi vähentää nuorten syrjäytymisestä valtiolle aiheutuvia elinikäisiä kustannuksia vähintään 1,9 miljardia euroa.