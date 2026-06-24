Kajave varautuu perjantain ukkosrintamaan
31.7.2026 13:40:55 EEST | Loiste Holding Oy | Tiedote
Kainuuseen ennustetaan saapuvan ukkosrintama perjantaina 31.7. alkuillan aikana. Ukkonen ja siihen liittyvät voimakkaat tuulenpuuskat voivat aiheuttaa häiriöitä sähkönjakeluun.
Kajave on varannut lisähenkilöstöä viankorjaukseen, käyttökeskukseen sekä asiakaspalveluun mahdollisten sähköverkon vikojen varalle.
Sähköverkon tilannetta ja mahdollisia sähkökatkoja voi seurata ajantasaisesta sähkökatkokartasta: https://kajave.fi/sahkokatkokartta
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Jari MoilanenKäyttökeskuspäällikköKajave OyPuh:050 5352990jari.moilanen@loiste.fi
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