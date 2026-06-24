Loiste Holding Oy

Kajave varautuu perjantain ukkosrintamaan

31.7.2026 13:40:55 EEST | Loiste Holding Oy | Tiedote

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Kainuuseen ennustetaan saapuvan ukkosrintama perjantaina 31.7. alkuillan aikana. Ukkonen ja siihen liittyvät voimakkaat tuulenpuuskat voivat aiheuttaa häiriöitä sähkönjakeluun.

Kajave on varannut lisähenkilöstöä viankorjaukseen, käyttökeskukseen sekä asiakaspalveluun mahdollisten sähköverkon vikojen varalle.

Sähköverkon tilannetta ja mahdollisia sähkökatkoja voi seurata ajantasaisesta sähkökatkokartasta: https://kajave.fi/sahkokatkokartta

Avainsanat

kainuuukkonensähkökatkosähkönjakelu

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