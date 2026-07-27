Keski-Suomen pelastuslaitos tiedottaa.

Ilmatieteen laitoksen mukaan perjantaina 31.7. klo 15-19 välisenä aikana Keski-Suomeen on odotettavissa ukkospuuskia, sadetta ja voimakasta puuskittaista tuulta.

Valmistautumisen keinot poikkeukselliseen säähän Keski-Suomalaisille ja rallikansalle illaksi:

Varmista, ettei pihalla ole irtaimistoa, joka voisi aiheuttaa tuulen tarttuessa vaaraa. Kevyet rakennelmat ja esimerkiksi trampoliini on syytä sitoa hyvin kiinni. Tarkista, että kaikkien rakennusten ovet ja ikkunat sekä mahdolliset parvekelasitukset ovat kunnolla kiinni. Hissin käyttöä tulee välttää myrskyn aikana, koska sähkökatkon sattuessa hissiin voi jäädä jumiin. Älä lähde myrskysäässä vesille ja jos sinulla on vene, varmista sen kiinnitys. Kova tuuli voi kaataa puita, joten siirrä ajoneuvot autotalliin tai etäälle puista.

Matkustamista on syytä välttää kovien myrskypuuskien aikana, sillä puita voi kaatua tielle. Jos autoilu on välttämätöntä, varaudu viivästyksiin ja pukeudu sään mukaisesti: myrsky voi aiheuttaa liikennehäiriöitä, jolloin voi joutua odottamaan autossa tai ulkona. Varaa aikaa matkustukseen, sillä ajo-olosuhteet voivat olla kovassa sateessa hankalat ja näkyvyys huono.

Jos sähköt katkeavat tai kulkuyhteydet menevät myrskyn takia poikki, täytyy kotona tai mökillä olla varautunut pärjäämään. Lataa puhelin etukäteen ja testaa, että taskulamppu toimii ja varaparistoja löytyy. Varavirtalähdekin on hyvä olla. Kotiin ja mökille on hyvä hankkia myös paristoilla toimiva radio.

Palopäällikkö Mikko Thusberg Keski-Suomen pelastuslaitokselta ohjeistaa pitämään kotivaraa yllä myös silloin, kun akuutti tilanne ei ole käynnissä.

– Tarkista, että kaapistasi löytyy aina riittävästi vettä ja helposti säilytettävää ruokaa muutamaksi päiväksi. Vettä voi hankkia talteen kaupasta tai etukäteen laskea hanasta astioihin. Erityisesti mökkeilijöiden tulee nämä asiat huomioida näin mökkeilykauden aikana.

Kotivaran ylläpidon lisäksi hyvä turvallisuusteko on ladata puhelimeen 112 Suomi -sovellus. Hätätilanteissa osoitteen paikantaminen on helpompaa, kun soitetaan sovelluksen kautta. Sovelluksesta löytää muun muassa lisää ohjeita siitä, miten toimia erilaisissa häiriö- ja hätätilanteissa.

Käsittele tulta huolellisesti

Jos suunnitelmiin kuuluu rallimakkaroiden grillaus tai muu tulenteko, tarkista ennen avotulen sytyttämistä, onko Ilmatieteen laitoksen antama maastopalovaroitus voimassa. Huomioitava myös maanomistajan lupa avotulenteolle. Jos varoitus on voimassa, avotulen teko (mukaan lukien kertakäyttögrillit ja nuotiot) on kielletty. Ajankohtaiset varoitukset voi tarkistaa Ilmatieteen laitoksen verkkosivuilta.

Muistutus rallikansalle:

Rallialueet kulkevat usein kuivien metsien ja peltojen halki, joten vaikka maastopalovaroitus ei olisi voimassa, tulen kanssa tulee olla erityisen varovainen. Kertakäyttögrillit, nuotiot ja risukeittimet vaativat huolellisuutta ja oikean paikan: tuli leviää kuivassa maastossa helposti. Myös tupakantumppi voi sytyttää maastopalon. Älä siis heitä tumppia maahan tai auton ikkunasta.

Turhat soitot ruuhkauttavat Hätäkeskuslaitosta

Hätänumeroon voi tulla ruuhkaa, jos ihmiset soittavat siihen samaan aikaan. Myrskyn tapauksessa hätänumeroon kuuluu soittaa ainoastaan, jos myrsky aiheuttaa hengenvaaraa tai muuta välitöntä merkittävää vaaraa. Myrskytuhojen seurauksista monet soittavat hätänumeroon, mutta oikea taho on usein jokin muu. Esimerkiksi kaatuneen puun tapauksessa:

jos kaatunut puu ei aiheuta välitöntä vaaraa, siitä vastaa kaupunki, kunta, yksityinen urakoitsija tai maanomistaja

jos puu on kaatunut maantielle, ilmoita siitä Tienkäyttäjän linjaan (0200 2100)

jos puu on sähkölinjan päällä, ilmoita siitä sähkölaitokselle

jos kaatunut puu aiheuttaa tai voi aiheuttaa välitöntä vaaraa, soita hätänumeroon.

Älä soita sähkökatkoksen takia hätänumeroon vaan seuraa sähkölaitoksen tiedotteita.

Lisätietoa:

Keski-Suomen pelastuslaitoksen päivystävä päällikkö, 040 355 9664

Mikko Thusberg

Palopäällikkö, pelastustoiminnan palvelutuotanto

Keski-Suomen hyvinvointialue

Keski-Suomen pelastuslaitos

Salontaipaleentie 6, 40500 Jyväskylä

mikko.thusberg@pelastustoimi.fi

050 312 5320