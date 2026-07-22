Vielä ehdit Asuntomessuille – viimeinen messuviikko käynnistyi Lempäälässä

Tämän vuoden Asuntomessuilla on nähtävillä yhteensä 34 erilaista kohdetta omakotitaloista rivitaloihin, kerrostaloasuntoihin ja townhouse-kaupunkipientaloon. Kohteissa esitellään ajankohtaisia ratkaisuja rakentamiseen, remontointiin, sisustamiseen, energiatehokkuuteen sekä pihojen ja puutarhojen toteuttamiseen.

– Asuntomessut tarjoaa jokaiselle jotakin. Yksi tulee hakemaan konkreettisia ideoita omaan rakennus- tai remonttiprojektiin, toinen sisustusinspiraatiota ja kolmas viettämään mukavaa kesäpäivää. Täällä näkee yhdellä vierailulla valtavan määrän uusia ratkaisuja ja ajatuksia omaan kotiin, sanoo Osuuskunta Suomen Asuntomessujen toimitusjohtaja Joran Hasenson.

Lempäälän messualue on saanut kiitosta viihtyisyydestään, toimivuudestaan ja kylämäisestä tunnelmastaan.

Koe suosituimmat kohteet ja puhutuimmat ratkaisut

Asuntomessukohteista pisimmät jonot ovat lähes päivittäin keränneet värikylläinen Villa Berryhill ja kolmen sukupolven talo Villa Sydän. RKL:n Vuoden Mallitalo -tunnustuksen pokkasi huolellisesti suunniteltu ja laadukkaasti viimeistelty Villa Trekooli. Ihastuneita katseita on kerännyt kaunis Kontio Vihanta.

Asumisen ratkaisuista keskustelua ovat herättäneet niin kodinhoitohuoneet, avokeittiöt ja pihasaunat kuin saunojen lasiseinät, keittiöiden ruokakomerot kuin ikkunoiden vesipellitkin. Kerrostalokohde Saikanportissa käsitellään aistiyliherkkyyttä, elämän yllättäviä muutoksia, muistiystävällistä asumista ja tukiperhetoimintaa sisustuksen keinoin.

Koko päivän kohde

Talokohteiden lisäksi alueella ja näyttelyhallissa toimii runsaasti yritysten myyntiosastoja, joista löytyy tuotteita ja palveluita kotiin, sisustamiseen sekä asumiseen mainioin messutarjouksin.

Messupäivän aikana voi myös pysähtyä syömään ja herkuttelemaan. Ravintolamaailma tarjoaa vaihtoehtoja niin lounaalle kuin pienempäänkin nälkään, ja alueelta löytyy myös makeita herkkuja jäätelön ja lakun ystäville.

Myös lapsiperheille Asuntomessut tarjoaa tekemistä. Alueella on lapsille suunnattuja aktiviteetteja, joiden ansiosta koko perhe viihtyy messupäivän ajan.

– Moni yllättyy siitä, kuinka paljon nähtävää ja koettavaa Asuntomessuilla on varsinaisten talokohteiden lisäksi. Päivään kannattaa varata aikaa, sillä parhaimmillaan messuvierailu on inspiraation, elämyksien ja yhdessäolon yhdistelmä, Hasenson sanoo.

Asuntomessujen jälkeen alueesta tulee asukkaidensa koti

Asuntomessut tarjoaa harvinaisen mahdollisuuden tutustua uusiin koteihin ja niiden ratkaisuihin ennen kuin niistä tulee ihmisten oikeita koteja. Messujen päätyttyä Saikan Asuntomessualue muuttuu tavalliseksi asuinalueeksi, kun talojen omistajat muuttavat koteihinsa ja alueella alkaa tavallinen arki.

Osuuskunta Suomen Asuntomessut haluaa muistuttaa, että messujen jälkeen kohteet eivät ole enää yleisölle avoimia eikä alueella voi liikkua samalla tavoin kuin tapahtuman aikana.

– Asuntomessujen jälkeen alueesta tulee ihmisten koti. Toivomme, että uudet asukkaat saavat nauttia arjestaan rauhassa ja yksityisyytensä säilyttäen. Jos haluaa nähdä kodit ja alueen, nyt on viimeinen hetki tulla tutustumaan niihin, sanoo Hasenson.

Asuntomessut ovat avoinna enää tämän viikon ajan. Viimeinen messupäivä on sunnuntai 9.8.