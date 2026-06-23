Saksalainen tuomioistuin vahvisti: musiikkia ei voi käyttää tekoälypalveluiden raaka-aineena ilman suostumusta

Ratkaisu koskee yhdysvaltalaista tekoälyalusta Sunoa, jonka palvelussa käyttäjät voivat luoda kokonaisia kappaleita tekstikehotteiden avulla. GEMA nosti kanteen Sunoa vastaan, koska se katsoi yhtiön käyttäneen tekijänoikeudella suojattuja musiikkiteoksia tekoälymallinsa kouluttamiseen ilman lupaa ja ilman korvauksia tekijöille ja kustantajille.

Suno syyllinen selkeään tekijänoikeusloukkaukseen

Münchenin alueoikeus hyväksyi GEMAn vaatimukset ja katsoi, että tekijänoikeudella suojattujen musiikkiteosten hyödyntäminen tekoälymallin kouluttamisessa sekä tekoälyn toisintama sisältö loukkaavat tekijänoikeutta.

Tuomiossa katsottiin, että suojatut teokset sisältyvät toistettavissa olevassa muodossa Sunon tekoälymalliin, joten malli muistaa ja siten kopioi suojatut teokset eikä ainoastaan opi poimien tietoja tallentamatta niitä. GEMA oli selvittänyt Sunon keränneen suojattua musiikkia koulutusaineistoksi muun muassa YouTube-alustalta kiertämällä alustan teknisiä suojauksia. Tuomioissa katsottiin myös, että suojattujen teosten luvaton toistaminen tekoälyn tuotoksissa ja tällaisen mallin tarjoaminen yleisölle on tekijänoikeusloukkaus.

Oikeus kumosi Sunon väitteen siitä, että Saksassa voisi ilman erillisiä lupia tarjota tekoälymallia, joka on koulutettu USA:ssa niin sanotun fair use -tekijänoikeuspoikkeukseen vedoten. Päätös tekee siten selväksi sen, että EU-alueella tarjottavan palvelun tulee noudattaa EU-lainsäädäntöä, vaikka varsinainen kouluttaminen olisikin tehty Yhdysvalloissa.

Tuomio vahvisti myös, että tekijänoikeusloukkauksista vastaa nimenomaan Suno, eivät sen palveluun tekstikehotteita syöttävät käyttäjät.

Oikeuden päätöksen mukaan Suno ei saa jatkossa ilman oikeudenomistajien suostumusta hyödyntää tekijänoikeudella suojattuja musiikkiteoksia. Suno määrättiin maksamaan vahingonkorvauksia sekä toimittamaan GEMAlle tiedot tekijänoikeuksia loukkaavasta toiminnasta saamistaan tuloista. Yhtiöllä on kuitenkin oikeus valittaa ratkaisusta ylempään oikeusasteeseen.

Merkittävä ratkaisu koko luovalle alalle

Tapaus on yksi merkittävimmistä oikeudellisista ratkaisuista sitä arvioitaessa, miten tekijänoikeuksia sovelletaan tekoälyn kehittämiseen ja tekoälyn tuottamaan sisältöön. Kyseessä on ensimmäinen ratkaisu, joka käsittelee kokonaisia kappaleita eli sävellyksiä, melodioita, harmonioita, rytmejä ja sovituksia.

Viime vuonna GEMA voitti oikeuskäsittelyn myös tekoäly-yhtiö Open AI:ta vastaan nostetussa kanteessa, joka koski laulujen sanoituksia. Tästä annetussa tuomiossa OpenAI:n katsottiin luvatta hyödyntäneen suojattuja sanoituksia ChatGPT –mallissaan.

GEMAn tekijänoikeusloukkausta koskeva kanne Sunoa vastaan ei ole ainoa yhtiötä vastaan nostettu oikeusjuttu. Myös Tanskassa on parhaillaan vireillä oikeudenkäynti, jossa tekijänoikeusjärjestö KODA on haastanut Sunon vastaavantyyppisestä tekijänoikeusloukkauksesta. Samoin Yhdysvalloissa on meneillään oikeudenkäyntejä, joissa suuret kansainväliset levy-yhtiöt ovat haastaneet Sunon oikeuksiensa loukkaamisesta.

Tekoäly ei voi käyttää musiikkia ilmaisena raaka-aineena

Generatiivisella tekoälyllä tarkoitetaan palvelua, joka tuottaa uutta sisältöä, kuten tekstiä, kuvia tai musiikkia kehotteiden perusteella. Musiikkipalveluissa tämä voi tarkoittaa esimerkiksi kokonaisen kappaleen luomista.

Tekijänoikeusjärjestö GEMA pystyi osoittamaan oikeudessa, että Sunon palvelu tuottaa kappaleita, jotka muistuttavat hyvin läheisesti sen oikeudenomistajien tekemiä, tekijänoikeudella suojattuja teoksia. Alkuperäisen kappaleen sanoituksilla ja musiikkityylillä Suno loi kappaleita, joiden musiikilliset elementit olivat hyvin samankaltaisia alkuperäisten teosten kanssa.

Oikeuden ratkaisun mukaan tekoälypalvelun on hankittava lupa ja maksettava korvaus, jos se käyttää suojattua musiikkia mallinsa kouluttamiseen tai tuottaa sen pohjalta uutta musiikkia.

GEMAn toimitusjohtaja Tobias Holzmüller on korostanut, että tavoitteena ei ole taistella tekoälytoimijoita vastaan, vaan luoda reilu lisensointimarkkina.

”Tekoälytoimijoiden on vihdoinkin aika tulla neuvottelupöytään ja sopia musiikin käytöstä tekijöiden kanssa. Generatiivisen tekoälyn liiketoimintamallit perustuvat ihmisten luovuuteen. Siksi asianmukainen korvaus, läpinäkyvyys ja tekijöiden kunnioittaminen ovat välttämättömiä myös tekoälyn aikakaudella”.

Oikeuden ratkaisu on tärkeä myös siksi, että Sunon kaltaiset palvelut tuottavat valtavia määriä uutta musiikkia nopeasti. Jos tällainen musiikki päätyy kaupalliseen käyttöön ilman, että alkuperäisten teosten tekijöille maksetaan korvauksia, vaikutukset ovat merkittäviä koko musiikin ekosysteemille. Taloudellisten selvitysten mukaan jopa 25–30 prosenttia musiikin tekijöiden tulonmuodostuksesta on vaarassa, mikäli luvatta tuotettu tekoälymusiikki korvaa ihmisten tekemää musiikkia ilman korvauksia tekijöille.

Päätös tukee reilun lisenssimarkkinan rakentamista

Teoston ja koko globaalin luovan alan tavoitteena on, että musiikin käyttö tekoälypalveluissa perustuu läpinäkyvyyteen, lisensointiin ja oikeudenmukaisiin korvauksiin. Musiikin tekijöiden ja kustantajien tulee voida päättää ja saada korvaus teostensa hyödyntämisestä.

Teoston toimitusjohtaja Risto Salminen pitää nyt annettua oikeuden ratkaisua vahvana viestinä teknologiatoimijoille ja samalla koko eurooppalaiselle luovalle alalle.

”Tuomio vahvistaa sen perusasian, että musiikki ei ole tekoälypalveluiden ilmaista raaka-ainetta. Tekoälyn kehitys voi olla mahdollisuus myös musiikkialalle, mutta vain silloin, kun se rakentuu tekijöiden oikeuksia kunnioittaville pelisäännöille.”, Salminen sanoo.

Teosto työskentelee parhaillaan tekoälyn ja tekijänoikeuksiin liittyvän sääntelyn ja lupakäytäntöjen tarkentamiseksi yhdessä muiden eurooppalaisten tekijänoikeusjärjestöjen kanssa. Tavoitteena on malli, jossa teosten käytöstä sovitaan tekoälyn eri vaiheissa. Tämä tarkoittaa sopimista sekä aineistojen hyödyntämisestä tekoälymallien kehittämisessä ja tekoälypalveluiden tarjoamisessa että tekoälypalveluiden tuottamien sisältöjen kaupallisesta käytöstä.

Teosto päätti toukokuussa 2026 muutoksista hallinnoimiinsa oikeuksiin, joiden tarkoituksena on mahdollistaa jatkossa vielä joustavammin tekoälyä koskevien lisenssisopimusten tekemisen myös Teoston edustaman musiikin käytöstä.

Teosto pitää olennaisena, että tekoälyn ja tekijänoikeuksien suhdetta koskeva sääntely ja käytännöt tukevat eurooppalaista kulttuuria, luovaa työtä ja kestävää musiikkialaa. Tekoäly on myös musiikkialalla hyödyllinen työkalu, mutta sen kehitys ei saa tapahtua musiikin tekijöiden ja kustantajien kustannuksella.

Münchenin alueellisen tuomioistuimen ratkaisusta antama tiedote (saksaksi)

Lue lisää Teoston linjauksista tekoälyn käyttöön