Rikolliset levittävät kalasteluviestejä S-Pankin nimissä

S-Pankki on saanut viimeisen kahden päivän aikana useita kymmeniä ilmoituksia asiakkaisiin kohdistuvasta kalastelukampanjasta. Viestien tarkoituksena on ohjata asiakkaat rikollisten ylläpitämille verkkosivuille, joilla pyritään keräämään pankkitunnuksia, korttitietoja tai muita henkilökohtaisia tietoja.

Tällä hetkellä liikkeellä on ainakin kolmenlaisia viestejä. Yhdessä viestissä asiakkaalle kerrotaan S-Pankin tehneen tärkeän päivityksen, minkä vuoksi tili on synkronoitava uudelleen linkin kautta. Toisessa viestissä asiakkaalle ilmoitetaan odottavasta maksunpalautuksesta kanta.fi-palvelussa ja pyydetään tunnistautumaan S-Pankin tunnuksilla. Kolmannessa viestissä vedotaan tietoturvapäivitykseen ja uusien suojausominaisuuksien käyttöönottoon, jonka väitetään edellyttävän tilitietojen vahvistamista.

"Vaikka huijausviestien sisältö vaihtelee, niiden tavoite on sama: saada asiakas kirjautumaan linkin kautta rikollisten ylläpitämälle sivustolle. Rikolliset hyödyntävät viesteissään uskottavia syitä, kuten tietoturvapäivityksiä, maksunpalautuksia tai tilin vahvistamista. Siksi asiakkaan kannattaa suhtautua erityisen varovaisesti kaikkiin viesteihin, joissa pyydetään toimimaan nopeasti tai kirjautumaan palveluun linkin kautta", sanoo S-Pankin talousrikollisuuden torjunnasta vastaava senior kehityspäällikkö Jouni Määttä.

Mitään viesteissä olevia linkkejä ei pidä klikata, vaan viestit kannattaa poistaa. S-Pankki ei koskaan lähetä asiakkailleen linkkiä verkkopankin kirjautumissivulle tai muille sivuille, joissa kysytään heti pankkitunnuksia tai korttitietoja.



Pankkiasiointi kannattaa aina hoitaa S-mobiili-sovelluksella tai kirjoittamalla itse nettiselaimen osoiteriville S-Pankin verkkosivujen osoite www.s-pankki.fi. Älä koskaan kirjaudu verkkopankkiin käyttämällä hakukonetta.

S‑Pankki ei myöskään pyydä kirjautumistietoja tekstiviestillä, pikaviestimillä, sähköpostilla tai soittamalla asiakkaalle puhelimella eikä kehota asentamaan etäyhteysohjelmia.

Epäilyttävissä tilanteissa asiakkaita kehotetaan ottamaan välittömästi yhteyttä S-Pankin asiakaspalveluun.

S‑Pankki on mukana pankkien, teleoperaattoreiden ja viranomaisten yhteistyössä, jossa huijaussivustoihin ohjautuva verkkoliikenne voidaan katkaista nopeasti ja näin vähentää rikollisten mahdollisuuksia huijata asiakkaita.

Näin asioit turvallisesti pankissa

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Mistä tunnistan huijausviestin?

Emme lähetä linkkejä verkkopankin kirjautumissivulle tai muille sivuille, joissa kysytään heti pankkitunnuksia tai korttitietoja.

Jos sait tällaisen viestin, kyseessä on huijaus. Älä avaa viestin sisältämiä linkkejä, vaan poista viesti.

Emme myöskään koskaan ota sinuun yhteyttä yllättäen ja pyydä luovuttamaan henkilökohtaisia tietojasi sähköpostissa, puhelimessa, tekstiviestillä, sosiaalisen median kanavissa tai kasvotusten tulemalla käymään kotiovellasi.

Pankkiasiointi kannattaa aina hoitaa S-mobiili-sovelluksella tai kirjoittamalla itse nettiselaimen osoiteriville S-Pankin verkkosivujen osoite www.s-pankki.fi.

Turvallisuushavainnoista ilmoittaminen

Jos olet saanut S-Pankin nimissä tehdyn huijausviestin sähköpostiisi, voit lähettää saamasi viestin edelleen osoitteeseen huijaushavainnot@s-pankki.fi. Poista tämän jälkeen viesti avaamatta siihen liittyviä liitteitä tai linkkejä. Huomioithan, että lähettämääsi sähköpostiin ei vastata.

Jos olet saanut S-Pankin nimissä tehdyn huijauspuhelun, voit ilmoittaa siitä meille sähköpostilla osoitteeseen huijaushavainnot@s-pankki.fi. Sähköpostista tulisi käydä ilmi huijauspuhelun ajankohta sekä puhelinnumero, josta sait puhelun. Voit sähköpostiviestissä kuvailla omin sanoin, mitä sinun on pyydetty tekemään huijauspuhelun aikana. Huomioithan, että lähettämääsi sähköpostiin ei vastata.

Jos olet saanut huijausviestin tekstiviestillä puhelimeesi, voit lähettää kuvakaappauksen saamastasi viestistä edelleen osoitteeseen huijaushavainnot@s-pankki.fi. Poista tämän jälkeen viesti avaamatta siihen liittyviä liitteitä tai linkkejä. Huomioithan, että lähettämääsi sähköpostiin ei vastata.

Olen joutunut huijauksen kohteeksi. Mitä teen?

Jos et ole antanut tietojasi

Jos sinulle on soitettu huijauspuhelu, jossa sinulta on yritetty pyytää esimerkiksi pankkitunnuksiasi tai maksukorttisi tietoja, mutta et ole antanut niitä, sinun ei tarvitse tehdä mitään.

Jos olet saanut huijausviestin ja klikannut siinä olevaa linkkiä, mutta et ole antanut tämän jälkeen pankkitunnuksiasi tai maksukorttisi tietoja sivustolle, voit poistaa viestin. Sinun ei lähtökohtaisesti tarvitse sulkea korttiasi tai pankkitunnuksiasi. Huomaathan kuitenkin, että huijaussivustot saattavat sisältää myös muita riskejä, kuten levittää haitta- tai vakoiluohjelmia. Siitä syystä suosittelemme

tarkistamaan laitteesi mahdollisten haittaohjelmien varalta,

seuraamaan erityisellä huolellisuudella tili- ja maksutapahtumiasi.

Jos havaitset tili- tai maksutapahtumissasi poikkeavaa toimintaa ja epäilet maksukorttisi tai pankkitunnustesi päätyneen ulkopuolisen tietoon, toimi alla olevien ohjeiden mukaisesti.

Jos olet antanut tietojasi

Jos olet antanut pankkitunnuksiin tai maksukorttiin liittyviä tietojasi, ilmoita siitä välittömästi pankkitunnusten osalta pankkitunnusten sulkupalveluun 09 6964 6820 (pvm/mpm) ja maksukorttien osalta korttien sulkupalveluun 020 333 (pvm/mpm). Molemmat numerot ovat avoinna 24 h/vrk. Nopealla toiminnalla rahan siirto saatetaan pystyä vielä estämään.

Uudet pankkitunnukset saat asiakaspalvelupisteestämme. Tarvitset passin tai henkilökortin uusiessasi tunnuksesi. Uusi kortti toimitetaan sinulle postitse kotiin, kun suljet kortin sulkupalvelussa.

Tee vasta pankille ilmoittamisen jälkeen rikosilmoitus poliisille.

Viisi vinkkiä turvalliseen pankkiasiointiin