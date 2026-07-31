SDP:n Saku Nikkanen: Ceutan tilanne on saatava pian hallintaan
31.7.2026 14:26:05 EEST | SDP EDUSKUNTA | Tiedote
SDP:n hallintovaliokunnan jäsen Saku Nikkanen vaatii Ceutan tilanteen nopeaa hallintaan saamista.
Espanjan hallinnoiman Ceutan erillisalueen tilanne Pohjois-Afrikassa on ajautunut vaikeaan siirtolaistilanteeseen tuhansien ihmisten saapuessa Marokosta erillisalueelle.
- Tilanne koettelee koko EU-alueen maahanmuuttopolitiikan kestävyyttä, jos Espanja ei saa rajaansa hallintaan ja tulijoiden rekisteröintiä tehtyä.
Nikkanen painottaa, että Espanjan tulisi ensi sijassa varmistaa, että erillisalueella Pohjois-Afrikan puolella on kyky selviytyä rajan hallinnasta. Tarvittaessa EU-mekanismien kautta Espanja saa myös apua siirtolaistilanteen hallintaan saamiseksi. Vaihtoehtona on myös, jos tilannetta ei saada nopeasti hallintaan, että Pohjois-Afrikassa oleva erillisalue Ceuta irrotetaan vapaan liikkuvuuden Schengen-alueesta.
Isoja muuttoliikkeitä näyttää edelleenkin tapahtuvan ja suuntautuvan Eurooppaan. Italia ja Kreikka ovat pitkään olleet laajojen siirtolaisvirtojen kohteina.
- Suomella on EU:n itärajamaana erityinen intressi, että rajavalvonta toimii kaikkialla ja ongelmien syntyessä unioni auttaa jäsenmaitaan rajavalvonnassa ja tilanteen hallinnassa.
Yhteyshenkilöt
Saku NikkanenKansanedustajaPuh:044 530 8326saku.nikkanen@eduskunta.fi
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